Az MLSZ közzétette, milyen szerelésben játszik a válogatott Dublinban + fotó

A magyar válogatott az első mérkőzését játssza a 2026-os világbajnokságot megelőző selejtezősorozatban, Marco Rossi együttese rossz sorozatot igyekszik megszakítani: a mieink legutóbb az 1986-os mexikói viadalon szerepeltek legutóbb, azóta kilencszer sikertelenül próbálták meg kiharcolni a világbajnoki részvételt.

A magyar válogatottra kemény feladat vár Írországban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A magyar válogatott kedden folytatja majd

Szoboszlai Dominikék a szombati idegenbeli összecsapás után kedden Portugália ellen folytatják a selejtezőt.