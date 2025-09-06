vb-selejtezőmezÍrországmagyar válogatott

Az MLSZ közzétette, milyen szerelésben játszik a válogatott Dublinban + fotó

A magyar labdarúgó-válogatott tiszta fehérben lép pályára szombaton az Írország elleni világbajnoki selejtezőn – adta hírül az MLSZ a hivatalos Instagram-oldalán. A magyar válogatott mérkőzése 20.45-kor kezdődik Dublinban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 06. 15:56
Varga Barnabásék győzelemmel kezdenék a vb-selejtezőket (Fotó: MTI/Purger Tamás)
A magyar válogatott az első mérkőzését játssza a 2026-os világbajnokságot megelőző selejtezősorozatban, Marco Rossi együttese rossz sorozatot igyekszik megszakítani: a mieink legutóbb az 1986-os mexikói viadalon szerepeltek legutóbb, azóta kilencszer sikertelenül próbálták meg kiharcolni a világbajnoki részvételt.

A magyar válogatottra kemény feladat vár Írországban
A magyar válogatottra kemény feladat vár Írországban (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A magyar válogatott kedden folytatja majd

Szoboszlai Dominikék a szombati idegenbeli összecsapás után kedden Portugália ellen folytatják a selejtezőt.

Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló

Szombat
Örményország–Portugália 18.00 (tv: Spíler 2)
Írország–Magyarország 20.45 (tv: M4 Sport)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

