Az MLSZ közzétette, milyen szerelésben játszik a válogatott Dublinban + fotó

A magyar válogatott az első mérkőzését játssza a 2026-os világbajnokságot megelőző selejtezősorozatban, Marco Rossi együttese rossz sorozatot igyekszik megszakítani: a mieink legutóbb az 1986-os mexikói viadalon szerepeltek legutóbb, azóta kilencszer sikertelenül próbálták meg kiharcolni a világbajnoki részvételt.
A magyar válogatott kedden folytatja majd
Szoboszlai Dominikék a szombati idegenbeli összecsapás után kedden Portugália ellen folytatják a selejtezőt.
Európai vb-selejtezők, F csoport, 1. forduló
Szombat