Kiderült, mire számíthatnak a magyar szurkolók az esti meccsen Írországban + videó

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jegyértékesítés már lezárult, és 1690 darab vendégjegy kelt el a magyar drukkerek részére.

Szijjártó Péter magyar győzelmet vár (Fotó: AFP)

A szurkolók gyülekezési pontja a Slattery’s Pubban lesz 18 órakor, amely 500 méterre található az Aviva Stadiontól, majd a vonulás 18 óra 30 perckor kezdődik – tudatta.

A helyszínen összesen hat magyar konzul teljesít majd szolgálatot annak érdekében, hogy ha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre van szüksége, akkor hozzájuk tudjon fordulni. Két konzul kollégám a stadionban várja majd a szurkolókat. Ketten lesznek jelen a gyülekezési ponton és a vonulás során. Két konzulunk pedig a repülőtéren segít majd a járatok érkezésekor és indulásakor a magyar szurkolóknak

– tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy szombaton két járat indul Budapestről Dublinba, vasárnap pedig három az ellenkező irányban.