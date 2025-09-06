világbajnokságkülügyminiszterMagyarországÍrországmeccs

Kiderült, mire számíthatnak a magyar szurkolók az esti meccsen Írországban + videó

Hat konzul lesz jelen az Írország–Magyarország mérkőzésen szombaton Dublinban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak. Ezt közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 06. 7:13
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án (Fotó: MTI/Bodnár Bogl
Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jegyértékesítés már lezárult, és 1690 darab vendégjegy kelt el a magyar drukkerek részére.

Szijjártó Péter magyar győzelmet vár (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar győzelmet vár (Fotó: AFP)

A szurkolók gyülekezési pontja a Slattery’s Pubban lesz 18 órakor, amely 500 méterre található az Aviva Stadiontól, majd a vonulás 18 óra 30 perckor kezdődik – tudatta.

A helyszínen összesen hat magyar konzul teljesít majd szolgálatot annak érdekében, hogy ha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre van szüksége, akkor hozzájuk tudjon fordulni. Két konzul kollégám a stadionban várja majd a szurkolókat. Ketten lesznek jelen a gyülekezési ponton és a vonulás során. Két konzulunk pedig a repülőtéren segít majd a járatok érkezésekor és indulásakor a magyar szurkolóknak

 – tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy szombaton két járat indul Budapestről Dublinba, vasárnap pedig három az ellenkező irányban. 

Tehát a konzuljaink a reptéren is ott lesznek, hogy ha a magyar szurkolóknak a beutazáskor vagy hazainduláskor bármi problémájuk van vagy segítségre szorulnak, a konzuljainkhoz fordulhatnak – húzta alá.

És természetesen az Országos Rendőr-főkapitányságtól is utaznak ki delegáltak, ők hárman lesznek

 – folytatta.

Magyar győzelmet kíván a miniszter

A miniszter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától: +36 30 120 9151.

Mindenkinek jó szurkolást és magyar győzelmet kívánok!

 – összegzett.

Borítókép: Szoboszlai Dominik a magyar labdarúgó-válogatott stadionbejárásán a dublini Aviva Stadionban 2025. szeptember 5-én. A magyar csapat az ír válogatott ellen lép pályára Dublinban a 2026-os világbajnokság selejtezőjében szeptember 6-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu