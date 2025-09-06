HadügyminisztériumPentagonTrump

Trump aláírta a rendeletet, ez mindent megváltoztat

Hadügyminisztérium (Department of War) néven működik a jövőben az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, népszerű nevén Pentagon. A névváltásról pénteken írt alá rendeletet Donald Trump elnök. A Fehér Házban tartott nyilvános aláírási eseményen az elnök hangsúlyozta, hogy az új név a győzelem és az erő üzenetét hordozza.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 06. 5:58
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Trump elmondta, hogy a döntést hosszabb megfontolás előzte meg, és kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a névváltásról szóló határozatot a kongresszus elé terjeszti, de nincs arról meggyőződve, hogy szükség lenne a rendelet törvényhozási jóváhagyására.

Donald Trump elnök a Védelmi Minisztérium nevét „Háborús Minisztériumra” változtatja (Fotó: AFP)
Pete Hegseth, aki az elnöki döntés értelmében a jövőben hadügyminiszterként dolgozik tovább, azt hangoztatta, hogy a harcos étosz helyreállítását is tükrözi a változás, ami azt is mutatja, hogy az amerikai hadsereg határozottan kész harcolni és nem fog vég nélküli háborúkba bocsátkozni.

A minisztériumi névváltásról szóló elnöki rendelet volt a 200., amit Donald Trump a hivatalba lépése óta aláírt.

Az Egyesült Államok adminisztrációja 1947-ben nevezte át az addig hadügyminisztériumként működő, katonai ügyekért felelős kormányzati szervezetet, és azóta nevezik védelmi minisztériumnak (Department of Defense).

Donald Trump egyben bejelentette, hogy az Egyesült Államokban, Miamiban tartják a G20 országcsoport 2026-os csúcstalálkozóját. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok csaknem húsz éve nem volt házigazdája az országcsoport csúcstalálkozójának. 

Az elnök egyben bejelentette, hogy nem lesz ott az idei G20-csúcstalálkozón, amit Dél-Afrikában, Johannesburgban tartanak novemberben. Az Egyesült Államok delegációját J. D. Vance alelnök vezeti majd.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

