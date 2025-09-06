Trump aláírta a rendeletet, ez mindent megváltoztat

Trump elmondta, hogy a döntést hosszabb megfontolás előzte meg, és kérdésre válaszolva kiemelte, hogy a névváltásról szóló határozatot a kongresszus elé terjeszti, de nincs arról meggyőződve, hogy szükség lenne a rendelet törvényhozási jóváhagyására.

Donald Trump elnök a védelmi minisztérium nevét háborús minisztériumra változtatja (Fotó: AFP)

Pete Hegseth, aki az elnöki döntés értelmében a jövőben hadügyminiszterként dolgozik tovább, azt hangoztatta, hogy a harcos étosz helyreállítását is tükrözi a változás, ami azt is mutatja, hogy az amerikai hadsereg határozottan kész harcolni és nem fog vég nélküli háborúkba bocsátkozni.