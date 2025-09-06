Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy érdekes nyilatkozatot tett, amelyben a sajtóval való kapcsolatáról és a közelmúltban terjedő pletykákról beszélt. Az elnök, aki korábban gyakran kritizálta a médiát, ezúttal meglepően pozitív hangnemet ütött meg.

Trump megszólalt a haláláról szóló pletykákkal kapcsolatban (Fotó: AFP)

A sajtó mostanában nagyon jó volt, kivéve egy pletykát, amit terjesztettek rólam

– kezdte Trump, utalva egy közelmúltbeli incidensre, amely félreértéshez vezetett. Az elnök elmagyarázta, hogy nyolc egymást követő napon tartott sajtótájékoztatót, majd egy nap kihagyott egyet, mert az Ovális Irodában tartózkodott, illetve egy klubban volt megbeszélése.

Ez a kihagyás azonban váratlan következményekkel járt.