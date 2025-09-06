halálpletykaTrump

Trump megszólalt a haláláról

Az amerikai elnök meglepő nyilatkozatot tett, amelyben egyszerre dicsérte és bírálta a sajtót. Donald Trump felfedte, hogy egy kihagyott sajtótájékoztató miatt olyan pletykák kezdtek terjedni, miszerint "„már nincs velünk". Trump visszautasította ezeket az „álhíreket", és hangsúlyozta, hogy a média általában jól teljesít.

Kozma Zoltán
2025. 09. 06. 6:27
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke egy érdekes nyilatkozatot tett, amelyben a sajtóval való kapcsolatáról és a közelmúltban terjedő pletykákról beszélt. Az elnök, aki korábban gyakran kritizálta a médiát, ezúttal meglepően pozitív hangnemet ütött meg.

Trump megszólalt a haláláról szóló pletykákkal kapcsolatban (Fotó: AFP)
Trump megszólalt a haláláról szóló pletykákkal kapcsolatban (Fotó: AFP)

A sajtó mostanában nagyon jó volt, kivéve egy pletykát, amit terjesztettek rólam

– kezdte Trump, utalva egy közelmúltbeli incidensre, amely félreértéshez vezetett. Az elnök elmagyarázta, hogy nyolc egymást követő napon tartott sajtótájékoztatót, majd egy nap kihagyott egyet, mert az Ovális Irodában tartózkodott, illetve egy klubban volt megbeszélése.

Ez a kihagyás azonban váratlan következményekkel járt. 

Trump szerint szörnyű pletyka volt a haláláról szóló hír

Elkezdett terjedni ez a szörnyű pletyka, hogy Trump már nincs velünk

 – idézte fel az elnök. A félreértés odáig fajult, hogy amikor Trump megérkezett a klubba, az emberek aggódva kérdezgették: 

Uram, jól van? Jól van?

Trump nem hagyta szó nélkül az esetet, és keményen bírálta a híresztelést terjesztő médiumokat: „Az álhírek megint akcióba léptek." Az elnök hangsúlyozta, hogy mindössze egyetlen nap hagyott ki sajtótájékoztatót, ami nem indokolta a szélsőséges találgatásokat.

Az incidens után Trump úgy döntött, hogy visszavág a médiának. 

Ma körülbelül háromórás sajtótájékoztatót tartottam a Védelmi Minisztérium nevének Háborús Minisztériumra való változtatásáról

 – jelentette ki, utalva arra, hogy bőségesen kárpótolta a sajtót a kihagyott nap miatt.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy Donald Trump amerikai elnök egészségügyi állapota nincs rendben. Az egész mögött az állt, hogy az X-en több ezer bejegyzés jelent meg ezzel kapcsolatban. Később kiderült, semmi nem igaz az egészből.

Fotó: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekkommunizmus

A magántulajdon államosítása kommunizmus!

Felföldi Zoltán avatarja

Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter megalapítsa a vagyonvisszaszerzési bizottságát, és elkezdjen államosítani!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu