A fiatal magyar gólvágó büntetést kaphat karácsonyra

Már nem Molnár Rajmund az MTK házi gólkirálya: ő öt meccsen öt gólt szerzett az idény elején, mielőtt Lengyelországba távozott volna, ahol azóta megszerezte az év góljának választott találatot. Az utolsó őszi fordulóban hagyta le őt az MTK-ban maradt futballisták közül az U21-es válogatott Molnár Ádin, ő hat találattal áll 18 forduló után. Igaz, a ZTE ellen a duplázásra is lett volna esélye, az 1-1-es eredménnyel így nem volt elégedett. Az önkritika mellett azonban Molnár Ádin olyat is mondott, amivel bajba sodorhatta magát karácsony előtt.

Molnár Ádin az MTK mellett a magyar U21-es válogatott mezében is lőtt gólt ősszel, annak jobban örülhettek az MLSZ-nél, mint a ZTE elleni meccset követő nyilatkozatának (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– Fájó az eredmény, az első félidőben kihagytam egy másik százszázalékos helyzetet, ha azt berúgom, akkor nyerhettünk volna.

Nem amiatt lett döntetlen, hogy felülről kicsit belenyúlkáltak, de megint belenyúlkáltak a mérkőzésbe, a VAR segítségével is. Nem láttam még a szituációt, de akik visszanézték, azt mondták, hogy nem biztos, hogy tizenegyes volt. De ez van, hozzászoktunk az elmúlt hetekben

– fogalmazott az M4 Sportnak az MTK gólvágója. Az MLSZ-nél könnyen lehet, hogy karácsonyi büntetést ér majd Molnárnak ez a kritika.

Molnár Ádin góljára a hajrában válaszolt a ZTE

Az említett büntetőből nem született gól, de aztán a 91. percben kiegyenlített a ZTE. A kései pontmentés ellenére Nuno Campos vezetőedző szerint az pontnál többet is érdemelt volna a hazai csapat.