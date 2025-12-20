MTK BudapestLabdarúgó NB IMolnár ÁdinZTE FC

A fiatal magyar gólvágó büntetést kaphat karácsonyra

A ZTE és az MTK egymás elleni 1-1-es döntetlennel zárta le a 2025-ös évet, az eredménnyel egyik kék-fehér csapatnál sem voltak elégedettek. Az MTK gólszerzője, Molnár Ádin a játékvezetést kritizálta, amiért MLSZ-büntetésre is számíthat. A ZTE csak a 91. percben egyenlített, de Nuno Campos vezetőedző szerint három pontot is érdemelt volna.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 17:39
Molnár Ádin az MTK legeredményesebb játékosa volt az NB I őszi szezonjában, zárásként a ZTE ellen is betalált Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már nem Molnár Rajmund az MTK házi gólkirálya: ő öt meccsen öt gólt szerzett az idény elején, mielőtt Lengyelországba távozott volna, ahol azóta megszerezte az év góljának választott találatot. Az utolsó őszi fordulóban hagyta le őt az MTK-ban maradt futballisták közül az U21-es válogatott Molnár Ádin, ő hat találattal áll 18 forduló után. Igaz, a ZTE ellen a duplázásra is lett volna esélye, az 1-1-es eredménnyel így nem volt elégedett. Az önkritika mellett azonban Molnár Ádin olyat is mondott, amivel bajba sodorhatta magát karácsony előtt.

Molnár Ádin az MTK mellett a magyar U21-es válogatott mezében is lőtt gólt ősszel, annak jobban örülhettek az MLSZ-nél, mint a ZTE elleni meccset követő nyilatkozatának
Molnár Ádin az MTK mellett a magyar U21-es válogatott mezében is lőtt gólt ősszel, annak jobban örülhettek az MLSZ-nél, mint a ZTE elleni meccset követő nyilatkozatának (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

– Fájó az eredmény, az első félidőben kihagytam egy másik százszázalékos helyzetet, ha azt berúgom, akkor nyerhettünk volna. 

Nem amiatt lett döntetlen, hogy felülről kicsit belenyúlkáltak, de megint belenyúlkáltak a mérkőzésbe, a VAR segítségével is. Nem láttam még a szituációt, de akik visszanézték, azt mondták, hogy nem biztos, hogy tizenegyes volt. De ez van, hozzászoktunk az elmúlt hetekben

– fogalmazott az M4 Sportnak az MTK gólvágója. Az MLSZ-nél könnyen lehet, hogy karácsonyi büntetést ér majd Molnárnak ez a kritika.

Molnár Ádin góljára a hajrában válaszolt a ZTE

Az említett büntetőből nem született gól, de aztán a 91. percben kiegyenlített a ZTE. A kései pontmentés ellenére Nuno Campos vezetőedző szerint az pontnál többet is érdemelt volna a hazai csapat.

– Szerintem mindenkinek egyértelmű, aki látta ezt a meccset, hogy elveszítettünk két pontot. Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, mindenben jobbak voltunk, mint az ellenfél és gyönyörű focit játszottunk. Megérdemeltük volna a győzelmet, de csak egy pont jött össze. 

NB I, 18. forduló

Péntek

Szombat

  • Zalaegerszeg–MTK Budapest 1-1 (0-1), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2091 néző, jv.: Csonka, gólszerzők: Klausz (90+1.), illetve Molnár Á. (29.) 
  • Paksi FC–Nyíregyháza 2-1, Paks, jv.: Bogár, gólszerzők: Tóth B. (10., 36.), illetve Temesvári (61.)
  • ETO FC–Puskás Akadémia 18.00

Vasárnap

  • Újpest–Kazincbarcika 15.00
  • Debrecen–Kisvárda 17.30
    A bajnokság állása ITT látható!

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektiszás

Pofátlan tiszás

Bayer Zsolt avatarja

Névvel, képpel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu