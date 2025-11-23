„Pályafutásom legrosszabb időszaka volt" – kitálalt az Újpest száműzött futballistája

Október 26-án az Újpest 5-2-es vereséget szenvedett Debrecenben, azt az NB I-es mérkőzést André Duarte végigjátszotta. Két nappal később azonban a lila-fehérek keretéből kikerült a tavaly nyáron igazolt portugál védő. A 28 éves Duarte azóta sem tért vissza, szombat este pedig a közösségi oldalán közölte, hogy nem is fog.

André Duarte távozik az Újpest NB I-es labdarúgócsapatától (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

– Ma búcsút mondok Újpestnek. Annak a klubnak, amely az otthonom volt az elmúlt 16 hónapban. Szeretnék köszönetet mondani a csapattársaimnak és a stábnak minden együtt töltött pillanatért, amit átéltünk és megosztottunk. Barátságokat, tanulságokat és büszkeséget viszek magammal, hogy képviselhettem ezt a klubot! A családommal együtt nagyon boldogok voltunk itt, különleges embereket ismertünk meg, és olyan kötelékeket teremtettünk, amelyek örökre velünk maradnak – írta Duarte, aki az Újpest színeiben 44 tétmérkőzésen szerepelt.

André Duarte már nem az Újpest játékosa

– Azonban történtek olyan dolgok is, amelyek nem voltak jók, és ilyeneken egyetlen profi játékosnak sem kellene keresztülmennie – folytatta a portugál középhátvéd. –

Emiatt az elmúlt 20 nap a klubnál kétségtelenül pályafutásom legrosszabb időszaka volt. Ez nem az a befejezés volt, amit szerettem volna vagy amiről álmodtam.

Mindent megtettem, hogy megállítsam ezt, még azután is, hogy valaki a klubnál elvette tőlem azt a pozíciót, amit kemény munkával érdemeltem ki. Sajnos amikor próbáltam megakadályozni ezt, már senki nem segített nekem. Így kényszerítve lettem arra, hogy távozzak, de felemelt fejjel megyek el, teljesen biztosan tudva, hogy mindig a legjobbat adtam magamból, a pályán és azon kívül is. Végül pedig egy nagy köszönet a szurkolóinknak: folytassátok a csapat és a klub támogatását, hogy elérjék azt, amit megérdemelnek – zárta sorait Duarte.

Az Újpest vasárnap 16 órától az éllovas Paks otthonában lép pályára.