Csúcstechnológiás képalkotó berendezéseket kapott a Semmelweis Egyetem szívklinikája

Két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában kedden.

Merkely Béla rektor (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Merkely Béla, az egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott: a berendezések azt a legfontosabb küldetést szolgálják, hogy a legfejlettebb orvosi technológiák mindenki számára elérhetővé váljanak a gyógyításban, ezzel együtt pedig segítsék a kutatást és az oktatást.

A városmajori klinikát az egyetem zászlóshajójának nevezve a rektor azt mondta: az intézmény évek óta a világ legjobb ötven szívgyógyászati centruma között van, az US News felsőoktatási ranglistán a 35. helyen áll.

Ismertetése szerint a most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése; a CT-készülék az országban a második csúcskategóriás fotonszámláló detektoros berendezés, amely – szavai szerint – forradalmasíthatja az ellátást a gyorsaság, a diagnosztikai pontosság és a sugárdózis-csökkentés területén.

Az MR-készülék szintén a jelenleg elérhető legkorszerűbb berendezések közé tartozik, segíti a szívizom- és az érrendszeri betegségek korai felismerését, a kórképek pontosabb megkülönböztetését és a műtéti terv megalapozását, alátámasztását – mondta.

A rektor szerint a két berendezéssel az éves, mintegy hatezer CT- és négyezer MR-vizsgálat dupláját tudják majd elvégezni.

A nemrég átadott új diagnosztikai tömbbel és a nagy értékű eszközberuházással a klinika Európa legfejlettebb kardiovaszkuláris „szupercentrumként” fog működni

– emelte ki Merkely Béla.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a diagnosztika az egészségpolitika egyik kiemelt területe, és ha ilyen típusú fejlesztések történnek, akkor joggal lehetünk büszkék az ellátórendszerre.

Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég és az egyetem együttműködése évek óta példaértékű; 2019 óta tizenhat CT oktatás-kutatási és 38 MR kutatás-fejlesztési projektet sikerült lezárniuk.