Csúcstechnológiás képalkotó berendezéseket kapott a Semmelweis Egyetem szívklinikája

A most átadott CT- és MR-berendezésnek köszönhetően mindenki számára elérhetővé válnak a legfejlettebb orvosi technológiák – mondta az átadó ünnepségen Merkely Béla, az egyetem rektora.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 09. 13:55
Két csúcstechnológiás képalkotó berendezést adtak át a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika nemrég megnyílt diagnosztikai és terápiás központjában kedden.

Budapest, 2025. november 17. Merkely Béla rektor beszédet mond a Semmelweis Egyetem (SE) Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új Diagnosztikai és Terápiás Központjának átadóján 2025. november 17-én. MTI/Kocsis Zoltán
Merkely Béla rektor (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Merkely Béla, az egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott: a berendezések azt a legfontosabb küldetést szolgálják, hogy a legfejlettebb orvosi technológiák mindenki számára elérhetővé váljanak a gyógyításban, ezzel együtt pedig segítsék a kutatást és az oktatást.

A városmajori klinikát az egyetem zászlóshajójának nevezve a rektor azt mondta: az intézmény évek óta a világ legjobb ötven szívgyógyászati centruma között van, az US News felsőoktatási ranglistán a 35. helyen áll.

Ismertetése szerint a most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése; a CT-készülék az országban a második csúcskategóriás fotonszámláló detektoros berendezés, amely – szavai szerint – forradalmasíthatja az ellátást a gyorsaság, a diagnosztikai pontosság és a sugárdózis-csökkentés területén.

Az MR-készülék szintén a jelenleg elérhető legkorszerűbb berendezések közé tartozik, segíti a szívizom- és az érrendszeri betegségek korai felismerését, a kórképek pontosabb megkülönböztetését és a műtéti terv megalapozását, alátámasztását – mondta.

A rektor szerint a két berendezéssel az éves, mintegy hatezer CT- és négyezer MR-vizsgálat dupláját tudják majd elvégezni. 

A nemrég átadott új diagnosztikai tömbbel és a nagy értékű eszközberuházással a klinika Európa legfejlettebb kardiovaszkuláris „szupercentrumként” fog működni

 – emelte ki Merkely Béla.

Bidló Judit, a Belügyminisztérium egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, a diagnosztika az egészségpolitika egyik kiemelt területe, és ha ilyen típusú fejlesztések történnek, akkor joggal lehetünk büszkék az ellátórendszerre.

Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a cég és az egyetem együttműködése évek óta példaértékű; 2019 óta tizenhat CT oktatás-kutatási és 38 MR kutatás-fejlesztési projektet sikerült lezárniuk.

Az ügyvezető egyben bejelentette: a Siemens a Semmelweis Egyetemet választotta referenciacentrumnak, az erről szóló dokumentumot kedden írták alá.

A két berendezés megvásárlását a magyar állam és az egyetem között fennálló közfeladat-finanszírozási támogatási szerződés tette lehetővé; a CT-berendezés 1,3 milliárd forintba, az MR-készülék 514 millió forintba került.

Borítókép: Merkely Béla rektor egy MR diagnosztikai berendezésnél a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika új Diagnosztikai és Terápiás Központjában az átadás napján, 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


