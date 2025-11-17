Európai szupercentrumként működhet mostantól a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikája

Az új épületben kialakított high-tech képalkotó diagnosztikai központ, illetve az intervenciós és elektrofiziológiai labor, amelyben a világ legmodernebb technológiái érhetők el, új távlatokkal szolgálják a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Diagnosztikai és Terápiás Központ betegellátási tevékenységét.

Minden adott ahhoz, hogy európai szupercentrumként működjön ezentúl a Városmajori Klinika (Fotó: Barta Balint/Semmelweis Egyetem)

A beruházás 4492 négyzetméteren, mintegy 9,1 milliárd forintból valósult meg, az orvostechnológiai berendezéseket további 4 milliárd forintért szerezték be. Ez a klinika 113 éves történetének legnagyobb fejlesztése, mely több éven keresztül – 2022 és 2025 között – zajlott.

Az új épületet híd köti össze a Városmajor utca 68. szám alatti főépülettel, ami betegellátási szempontból nagyon fontos, hiszen az intenzív osztályok és műtők, illetve a CT szintkülönbség áthidalása nélkül, a további high-tech képalkotó készülékek pedig zárt térben érhetők el. Ezzel minden adott ahhoz, hogy egy valódi európai szupercentrumként működjünk

– mondta az átadóünnepségen dr. Merkely Béla.

Ennek fontosságát pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések a népbetegségek között is a leggyakoribbak és egyben vezető halálokok nemcsak Magyarországon, de világszerte is – tette hozzá a rektor, aki emlékeztetett: kardiovaszkuláris területen a Semmelweis Egyetem immár évek óta a világ 50 legjobbja között van, a US News legutóbbi listáján a 35. helyen áll.



Új intenzív részleg, modern vizsgálók és MI-technológia erősíti a Városmajori Klinikát

A szívtranszplantált, illetve keringéstámogatásra szoruló betegeket külön intenzív terápiás egység is szolgálja az új létesítményben. A beruházás lehetővé teszi azt is, hogy a szívátültetett betegek elkülönített vizsgálóhelyiségekbe és váróterembe kerüljenek, ezzel még biztonságosabbá téve az úgynevezett immunszuprimált betegek ambuláns ellátását. A klinikán évente mintegy 125 ezer járó- és 16,5 ezer fekvőbeteget látnak el, az új beruházásnak köszönhetően ez a szám akár 30-40 százalékkal is növekedhet.

Az új diagnosztikai központ tükrözi a Semmelweis Egyetem erősségeit: a gyógyítás és kutatás mellett az új épületbe hallgatói terek is kerültek, melyek az orvos- és egészségtudományi képzés színvonalát emelik tovább. A cél, hogy 2030-ra az intézmény bekerüljön a világ száz legjobb egyeteme közé – mondta Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter.