Magyar kutatók értek el eredményeket a stroke kezelésében

Egy természetes, az emberi agyban is jelen lévő molekula, a dimetiltriptamin (DMT) csökkentette a stroke káros hatásait állatmodellben és sejttenyészetes kísérletekben. Az erre vonatkozó kutatást a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont (HUN-REN SZBK) Biofizikai Intézetének és a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikájának kutatói közösen végezték.

A szegedi és a budapesti kutatók eredményei fontos előrelépést jelentenek, mert a stroke kezelésében rendelkezésre álló terápiás lehetőségek jelenleg korlátozottak. A DMT kettős hatása — a vér-agy gát védelme és az agyi gyulladás csökkentése — új, komplex megközelítést kínálhat, amely jól kiegészítheti a meglévő kezeléseket. A DMT-re épülő terápia ígéretes új alternatívát jelenthet, akár a jelenlegi eljárásokkal kombinálva. A friss eredmények egy olyan terápia kifejlesztését segítik elő, amely túlmutat a stroke hagyományos kezelésének korlátain.

A DMT-vel kapcsolatban jelenleg is nemzetközi klinikai vizsgálatokat végeznek. A magyar kutatók Deli Mária, Nagy Zoltán és Nardai Sándor vezetésével a DMT hatásmechanizmusának jobb megismeréséhez járultak hozzá. A HUN-REN SZBK Biofizikai Intézetének és a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikájának kutatási eredményeit ismertető, a stroke kezelésében hasznos tanulmány a Science Advances tudományos folyóiratban jelent meg.

A tanulmány első szerzői, László Marcell és Vigh Judit azt találták, hogy a DMT jelentősen csökkentette az agyi infarktus térfogatát és az ödéma kialakulását az állatmodellekben. A DMT kezelés mind a sejttenyészetes modellekben, mind az állatmodellekben helyreállította a károsodott vér-agy gát szerkezetét és működését; hatására javult az asztroglia sejtek működése. A szer emellett a Sigma–1 receptor közvetítésével gátolta a gyulladásos citokinek termelődését az agyi endotélsejtekben és a perifériás immunsejtekben, illetve csökkentette az agyi mikrogliasejtek aktivációját.

Külföldön már elkezdődtek a klinikai vizsgálatok, a mindennapi gyógyászatban való alkalmazásig azonban hosszú út vezet, valamint a DMT hosszú távú hatásainak vizsgálata jelenleg is folyamatban van.