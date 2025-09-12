Rétvári Bence: Új funkcióval bővült az EgészségAblak

A vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az EgészségAblak applikációban – mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken újságíróknak.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Rétvári Bence hozzátette:

azoknak, akik letöltötték a mobilalkalmazást, és az 50–70 éves korosztályba tartoznak, már nemcsak a hagyományos postai úton, hanem az applikációban is megjelenik a szűrésre invitáló meghívó.

Hozzátette: nemcsak az értesítést kapják meg digitálisan az érintettek, hanem a vizsgálatok eredményeit is.

Kiemelte: az EgészségAblak applikációt már négymillióan töltötték le, és a kormány bízik benne, hogy ezzel az új, könnyebb, egyszerűbb móddal még inkább növelni lehet a szűrővizsgálaton részt vevők számát.

Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a szűrésekkel kapcsolatos tájékoztatók már korábban is megjelentek az applikációban. Az életkorhoz és nemhez kötődően mindenki láthatja, hogy melyek a számára kötelező és ajánlott, ingyenes népegészségügyi szűrővizsgálatok.

Annál inkább tudjuk növelni az egészségben eltöltött évek számát, minél több szűrésre mennek el még tünetmentesen az emberek

– emelte ki az államtitkár.

Kitért arra, hogy Magyarország az egészségben eltöltött évek számát tekintve az európai uniós átlag körül van, de ezt javítani szeretnék.

Az EgészségAblak alkalmazásban naponta két-háromezer ember foglal járóbeteg-ellátásra időpontot, 1,8 millió szabad időpont foglalható jelenleg is – ismertette Rétvári Bence, hozzátéve: az applikációban ezen kívül megtalálhatók az e-receptek, a leletek és különböző betegségleírások, információk is.

Surján Orsolya országos tiszti főorvos úgy fogalmazott, hogy a daganatos megbetegedés sokáig egyfajta stigma volt a társadalomban, ezért a szűrővizsgálatokon való megjelenésnek is inkább emocionális hatása volt.

Elmondta:

a leggyakoribb és a legnagyobb betegségterhet jelentő daganatok között van a vastagbéldaganat, azonban az elváltozás vagy annak korai jelei jól szűrhetők.

Felidézte, hogy a kormány 2024-ben emelte be a népegészségügyi szűrések sorába a vastagbélszűrést, és már minden szolgáltató részt is vesz abban.