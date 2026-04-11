A kétarcú Magyar Pétert és a Tisza Pártot népszerűsítő, ukrán nyelvű szlogenekkel ellátott szórólapok jelentek meg Munkácson, amelyek komoly felháborodást váltottak ki a helyiek között – írta cikkében az Ellenpont.

Ukrán nyelvű szórólapokkal kampányolnak Magyar Péter mellett Munkácson Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az interneten terjedő reakciók alapján sokan az ukrán kormány provokációjának tartják az akciót.

A portálnak egy feldühödött munkácsi olvasó küldött be egy videót. A lépcsőházuk postaládáiban magyar–ukrán nyelvű szórólapokat talált, melyek a Tisza Párt jelszavát (Most vagy soha) és Magyar Pétert ábrázolták, és ukrán nyelvű üzenet is olvasható volt a szórólapon.