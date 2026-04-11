Lelepleződött Magyar Péter: a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldené, erről beszélt Zelenszkij egyik kedvenc politológusa

— Zelenszkijék szerint a kétarcú Magyar Péter támogatja Ukrajna felvételét az EU-ba. Akkor is, ha ez romba dönti hazánk gazdaságát. Az ukrán kormány másik szócsöve, Ilja Kotov pedig arról beszélt, hogy Magyar Péter felvenné Ukrajnát az EU-ba, csak egyelőre kénytelen hazudni erről a saját választóinak. Visszaköszön Tarr Zoltán elszólása: a választásokig nem mondunk semmit, utána mindent lehet – hívta fel a figyelmet az Ellenpont.
…ahogy most mindenki mondja, ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna számára zöld utat kaphatnak ezek a hitelpénzek
– idézte Ljudmilla Pokrovcsukot az Ellenpont. A kijelentésből kiderül: Magyar Péter átengedné Kijevnek a magyar kormány által eddig blokkolt 90 milliárd eurós, 35 ezer milliárd forintos hitelt is, hívta fel a figyelmet a portál, amely arról is írt, hogy
Pokrovcsuk rendszeres vendége Zelenszkij tévéjének, amelyben rendre a központi kormányzati álláspontot ismerhetik meg a nézők – vagyis Kijevben teljesen nyíltan számolnak azzal, hogy hazánk eladósításával hálálná meg Ukrajnának a kampánytámogatást Magyar Péter.
Az Ellenpont összefoglaló cikkében figyelmeztet:
Innen pedig ne legyenek kétségeink, hogy a további, összesen 1400 milliárd eurós támogatási keretet is biztosítaná Magyar Péter, hogy Kijev még évekig folytathassa háborúját Oroszország ellen. Amennyiben ez megtörténik, úgy Magyarország – és minden más uniós ország – számára végleg elapadnának az uniós források.
