Alpári szintre süllyedt a tiszás kampányrendezvényen heréjét mutogató rapper, a bizonytalanok is elfordulnak Magyar Péteréktől + videó

Nem zavarta az Eckü művésznevű tiszás rappert, hogy gyerekek is vannak a közönség soraiban, amikor elővette a nemi szervét a péntek esti koncert közben.

2026. 04. 11. 11:45
Emlékezetes, hogy hatalmas botrányt okoztak a péntek este a budapesti Hősök terén tartott tiszás ingyen koncerten történtek. A Puzsér Róbert közismert baloldali aktivista által életre hívott koncerten a tiszások annak ujjongtak, hogy az egyik fellépő alpári módon viselkedett, miközben gyerekek is jelen volt a tömegben.

Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére

 – mondta az Eckü művésznevű rapper a fellépése során, majd szólt a megafonosoknak is, miszerint hétfőtől ő tartja a Kormányinfót. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István Indexnek megküldött levele szerint ez az akciója a rappernek a Btk. 205. §-a alapján szeméremsértés vétsége lehet, ezért a rendőrséghez fordult. 

Az esetre a Miniszterelnökséget vezető miniszter is reagált a közösségi oldalán.

De egy másik fellépő, Vilmányi Benett is botrányos kijelentéseket tett.

Akasszátok fel a királyokat! K…rva anyád, Orbán!

– üvöltötte a színpadon.

A hergelésnek megvolt az eredménye, mivel a résztvevő tömeg rongált és gyújtogatott hazafelé menet, célpontjaik főleg a nemzeti oldalt képviselő politikusok kampányplakátjai voltak. A tetteik amellett, hogy bűncselekménynek minősülnek, jól meg is mutatják a tiszások politikához és politikusokhoz való hozzáállását.

A tömegrendezvények után megszokott az, hogy az emberek felfokozott érzelmi állapotban vannak, de ahogy az Index videója is jól bemutatja, ezúttal tökéletesen célt ért a színpadról hergelő tiszás fellépők üzenete. A rongálás és gyújtogatás mellett már szinte el is törpül az a vulgáris, agresszív kiabálás és skandálás, ami lassan elengedhetetlen építőelemmé válik a Tisza Párt hívei között a szeretetország építése közben.

Beütött a tiszás heremutogatás!! A józan többség pontosan látja, hogy csak a Fidesz tudja megőrizni a békét és a nyugalmat

– reagált a történtekre Németh Balázs, a budapesti 13. számú választókörzet kormánypárti képviselőjelöltje. Mint jelezte, öt olyan emberrel találkoztak, akik elmondásuk szerint eddig bizonytalanok voltak, ám most elvették a fideszes szórólapokat, amiket szombat reggel osztogatott a képviselőjelölt a kampánycsapatával.

Borítókép: Nagykoncert a Hősök terén  (Forrás: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

