Heremutogatás, transzvesztiták, nyilvános vizelés – döbbenetes jelenetek és figurák a tiszás rendezvényen

Amíg a Fidesz támogatói Orbán Viktor székesfehérvári beszédét hallgatták az ország jövőjéről és a választások tétjéről, addig a Tisza Párt hívei is összegyűltek egy színpad előtt. A két színpadon hallható tartalom közötti színvonal között pedig jól látható a különbség. Míg a miniszterelnök az országunk jövőjét eldöntő kérdésekről értekezett, addig a tiszások annak ujjongtak, hogy az egyik fellépő rátenné a nemi szervét Gulyás Gergely fejére.

Bár a tiszás kommunikáció eddig sem a finomságáról, visszafogottságáról vagy a kulturáltságáról volt híres, ennyire messze talán még egy alkalommal sem ment senki. De ha a kijelentés önmagában nem lenne elég durva, akkor az még hozzátesz, hogy a tiszás fellépő a színpadon még el is mutogatta vágyát, méghozzá

egy olyan közönség előtt, amelyben szép számmal voltak gyermekek is.

De mindemellett még volt benne annyi további magabiztosság, hogy kijelentette: hétfőtől ő tartja a kormányinfót, a megafonosokat pedig k…nek nevezte. Majd hogy mindenki rendesen meggyőződhessen arról, hogy milyen „szellemes”, egy szintén ízléstelen szóviccel zárta produkcióját, ami el is érte hatását, a tiszás tömeg hatalmas ovációval engedte útjára a tiszás fellépőt.

De ahogy Magyar Péter követőitől mostanra mindenki megszokhatta, ezzel nem ért véget a botrányos viselkedések sora. A Vadhajtások hívta fel a figyelmet

egy transzvesztitára, aki éppen a Fidesz-székház oldalán könnyített magán.

Azonban nem ez volt az egyetlen közterületi vizelés Magyar Péter támogatóitól. A Mandiner osztott meg néhány képet arról, hogy milyen emberek vettek részt a tiszás eseményen.

A liberális baloldalon nem „hagyományosnak” nevezhető öltözködés már nagyon régóta nem meglepő, ahogy a színes hajak látványa sem. A tiszások azonban most kifejezetten kihozták magukból, amit meg akartak mutatni, így mindenki láthatta, hogy milyen „divatérzékük” is van . Míg a Mandiner gyűjtésében látható vizelő férfi öltözése akár nevezhető is hagyományosnak, addig a Vadhajtások által megosztott transzvesztita esetében már egy cicanadrág feszül a közszeméremsértőn. Mégsem a Fidesz székházát levizelő tudta a „leglátványosabb” öltözék díját hazavinni.