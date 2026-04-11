Szeméremsértés miatt feljelentették a heréző rappert

Szeméremsértés vétsége miatt tettek feljelentést Eckü ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányságon a Hősök rapperének botrányos koncertfellépése után – számol be az Index.

Forrás: Index2026. 04. 11. 10:45
Alig pár órával a Hősök Rendszerbontó nagykoncerten történt fellépése után Ecküt szeméremsértés miatt jelentették fel a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Mint ismert, a Hősök rappere, Eckü nemi szervét fogdosva Gulyás Gergelynek üzent.

„Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – mondta, majd szólt a megafonosoknak is, miszerint hétfőtől ő tartja a Kormányinfót. 

A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira, miszerint rárakja a heréit a fejére. 

„Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.

Tényi István Indexnek megküldött levele szerint ez az akciója a rappernek a Btk. 205. §-a alapján szeméremsértés vétsége lehet, ezért a rendőrséghez fordult. 

–  Szeméremsértésnek minősül, ha valaki más előtt felfedi szeméremtestét vagy olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan szeméremsértő. Szigorúbban büntetik a szeméremsértést, ha kiskorú előtt történik a cselekmény – írta.

Borítókép: A Hősök a színpadon  (Fotó: Facebook)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
