Szeméremsértés miatt feljelentették a heréző rappert

Alig pár órával a Hősök Rendszerbontó nagykoncerten történt fellépése után Ecküt szeméremsértés miatt jelentették fel a Budapesti Rendőr-főkapitányságon. Mint ismert, a Hősök rappere, Eckü nemi szervét fogdosva Gulyás Gergelynek üzent.
„Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére” – mondta, majd szólt a megafonosoknak is, miszerint hétfőtől ő tartja a Kormányinfót.
A miniszter a Facebook-oldalán reagált a rapper felé intézett szavaira, miszerint rárakja a heréit a fejére.
„Magyarország nem ilyen és nem szeretnénk, hogy ilyenné tegyék” – írta bejegyzésében.
Tényi István Indexnek megküldött levele szerint ez az akciója a rappernek a Btk. 205. §-a alapján szeméremsértés vétsége lehet, ezért a rendőrséghez fordult.
– Szeméremsértésnek minősül, ha valaki más előtt felfedi szeméremtestét vagy olyan magatartást tanúsít, amely súlyosan szeméremsértő. Szigorúbban büntetik a szeméremsértést, ha kiskorú előtt történik a cselekmény – írta.
