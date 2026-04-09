Brüsszel már tudja, ki nyitná meg a pénzcsapokat Ukrajnának

Brüsszelben feszült várakozással figyelik a magyar parlamenti választásokat, mivel az európai döntéshozók abban reménykednek, hogy megszűnik az utolsó akadály és az Ukrajnával kapcsolatos terveket végre tudják hajtani. A Tisza Párt alelnöke, Tarr Zoltán interjút adott a párt jövőbeli terveiről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 16:36
Zelenszkij és az uniós vezetők Forrás: AFP
Az Európai Unió kormányváltásra számít Magyarországon, és abban reménykedik, hogy ez feloldhatja az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos döntések útjában álló utolsó akadályokat. Bár a Bizottság hivatalosan nem jelenti ki ezt, remélik, hogy a Tisza Párt nyeri a vasárnapi választásokat. A párt alelnöke, Tarr Zoltán interjút adott – Írja a Polskie Radio 24.

Fotó: Facebook

Az Európai Unió kiváró üzemmódba kapcsolt. Már nem próbálja meggyőzni a magyar kormányt, hogy 

  • Beleegyezzen az Oroszország elleni új szankciókba;
  • Az Ukrajnának szánt újabb hitel elfogadásába;
  • Az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdésébe;
  • Ukrajna újrafegyverzésére szolgáló alapból származó források felszabadításába...stb.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának nyújtandó hitel átutalását.

A vezetők nyíltan elítélték Orbán Viktort a megállapodás megszegése miatt. A megállapodásokat tiszteletben kell tartani

 – mondta akkoriban Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. 

Ez nem a jóhiszemű, lojális együttműködés példája

 – kommentálta Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselője és alelnöke az interjúban úgy fogalmazott:

Természetesen a magyar nemzet érdekeit kell képviselnünk [...] A jövőben konstruktív partnerek leszünk az EU-ban

 – magyarázta Tarr.

Mi a helyzet Ukrajna uniós csatlakozásával?

A riporter kifejtette Ukrajna kapcsán, hogy Magyarország már beleegyezett a csatlakozási tárgyalások megkezdésébe, majd a Tisza alelnökének szegezte a kérdést, hogy mi a helyzet az első tárgyalási fejezet megnyitásával. – Sok okból nem tudjuk támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását. A legtöbb magyar nem támogatja ezt és mindenekelőtt a Nyugat-Balkán fontos számunkra – mondta Tarr. 

Az Európai Bizottság azonban abban bízik, hogy a kampányretorika egy dolog, a választások utáni valóság pedig egy másik, és hogy Magyarország esetlegesen élén egy új kormánnyal legalább beleegyezik abba, hogy megkezdjék a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Az Európai Bizottság azt is reméli, hogy a Tisza alakít új kormányt, ami – a jelenlegivel ellentétben – beleegyezik egy 90 milliárd eurós ukrán EU-hitelbe, nem is beszélve az újrafegyverkezési alap feloldásáról vagy az Oroszország elleni szankciók 20. csomagjának jóváhagyásáról. 

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.

Magyar és Zelenszkij Münchenben

Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

Borítókép: Zelenszkij és az uniós vezetők (Fotó: AFP)

Tibor Fischer: Orbán Viktor győzni fog!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

