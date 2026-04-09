Brüsszel már tudja, ki nyitná meg a pénzcsapokat Ukrajnának

Mi a helyzet Ukrajna uniós csatlakozásával?

A riporter kifejtette Ukrajna kapcsán, hogy Magyarország már beleegyezett a csatlakozási tárgyalások megkezdésébe, majd a Tisza alelnökének szegezte a kérdést, hogy mi a helyzet az első tárgyalási fejezet megnyitásával. – Sok okból nem tudjuk támogatni Ukrajna gyorsított csatlakozását. A legtöbb magyar nem támogatja ezt és mindenekelőtt a Nyugat-Balkán fontos számunkra – mondta Tarr.

Az Európai Bizottság azonban abban bízik, hogy a kampányretorika egy dolog, a választások utáni valóság pedig egy másik, és hogy Magyarország esetlegesen élén egy új kormánnyal legalább beleegyezik abba, hogy megkezdjék a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Az Európai Bizottság azt is reméli, hogy a Tisza alakít új kormányt, ami – a jelenlegivel ellentétben – beleegyezik egy 90 milliárd eurós ukrán EU-hitelbe, nem is beszélve az újrafegyverkezési alap feloldásáról vagy az Oroszország elleni szankciók 20. csomagjának jóváhagyásáról.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.