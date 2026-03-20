Mégsem önkezével vetett véget az életének, hanem meggyilkolták a brit bokszlegendát?

A profi boksz fekete napjaként emlegetik 2025. szeptember 14-ét, amikor a britek ökölvívó legendáját kora reggel holtan találták a Manchester mellett található Hyde-i otthonában. A rendőrség első közlése szerint nem találtak idegenkezűségre utaló nyomokat, így mindenki elfogadta azt, hogy Ricky Hatton (45-3, 32 KO) öngyilkos lett. Az őszinte stílusáról ismert bunyós 2005-ben Kostya Tszyu (35-2-1, 25 KO) legyőzésével lett IBF kisváltósúlyú világbajnoka, majd több címvédés után fellépett váltósúlyba, ahol kikapott Floyd Mayweather Jr-tól (50-0, 27 KO). Hatton életét beárnyékolták a drog, az alkohol és a mentális problémái, de úgy tűnt az elmúlt években, hogy – legalábbis részben – ezeket sikerült maga mögött hagynia.

Ricky Hatton fénykorában remek bokszoló volt, két súlycsoportban is világbajnok lett (Fotó: AFP/PAUL ELLIS)

Ricky Hatton esetében csak az akasztás a biztos, az öngyilkosság nem

Pénteken az angliai Stockportban tartották meg a bokszlegenda halottkémi vizsgálatának meghallgatását, amelyről a boxingscene.com szakportál számolt be. Alison Mutch, Dél-Manchester vezető halottkémje ugyan az akasztást jelölte meg halálokként, viszont kijelentette, az öngyilkosságot nem lehet egyértelműen megjelölni. Hatton szervezetében a halálakor jelentős mennyiségű alkohol volt – több mint kétszerese az Egyesült Királyságban megengedett ittas vezetési limitnek –, és amikor megtalálták, semmilyen feljegyzést vagy bizonyítékot nem találtak a rendőrök, ami azt igazolta volna, hogy halála előre kitervelt volt.

Ricky Hatton statisztikája

amatőr

hétszeres brit bajnok

ifjúsági vb-bronzérem (1996, Havanna)

profi

48 meccs, 45 győzelem (32 KO), 3 vereség (mindhárom KO)

az IBF, az IBO és a Ring világbajnoka kisváltósúlyban

WBA világbajnoka váltósúlyban

A boncolás krónikus traumás encephalopathiára (CTE) utaló agyi elváltozásokat azonosított, amely egy ismételt fejsérülések által okozott agyi betegség – ami minden bizonnyal illusztris bokszpályafutásának következménye. Ugyanakkor az egykori bokszoló családjának több tagja is úgy nyilatkozott, hogy Hatton pszichológiailag jó állapotban volt, igaz, azt elismerték, alkalmanként hangulatingadozások, zavartság és feledékenység jelentkezett nála, ezek pedig mind a CTE gyakori tünetei.

A halottkém a boncolás és a családtagok elmondásai alapján nem tartja kizártnak, hogy Ricky Hatton mégsem önkezével vetett véget az életének.

Fia, Campbell Hatton szerint édesapja évek óta most volt a legjobb helyzetben, míg Jennifer, Hatton korábbi partnere és két lánya édesanyja arról számolt be, hogy a bokszolóval jókedvűen vacsorázott együtt szeptember 12-én, és a közös gyermekeik jövőjéről beszélgettek, valamint a legenda 2025 decemberére tervezett dubaji visszatérését tervezgették.

Ricky Hatton legendás meccse Kostya Tszyu ellen: