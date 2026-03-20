országos kórházi főigazgatóságegészségügytapolca

Új mammográfiás készülékkel bővült a tapolcai kórház

Az új készülék és ultrahang-berendezés nagy előrelépést jelent a város és környéke egészségügyi ellátásában.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 20:08
Fotó: Kiss Dániel Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a Tapolcai Deák Jenő Kórházban átadott új mammográfiás készülék és ultrahang-berendezés nagy előrelépést jelent a város és környéke egészségügyi ellátásában. A készülék óriási szerepet játszik majd a megelőzésben – emelte ki Navracsics Tibor a pénteki átadóünnepségen. 

Az ágazatot érintő beruházások tovább erősítik a kórház térségi szerepét, aminek érdekében további fejlesztések várhatók – fűzte hozzá. Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi ellátórendszerért felelős főigazgató-helyettese elmondta, hogy Magyarországon évente 8 ezer esetben diagnosztizálnak emlőrákot, az ebből következő halálesetek száma mintegy kétezerötszáz. Ezért van nagy jelentősége a korai diagnózisnak és a vizsgálatoknak – húzta alá. A helyszínen kiadott sajtóanyagban azt írták, hogy 

az új berendezés a korábbinál lényegesen jobb képalkotási paraméterekkel, nagy felbontású detektorral rendelkezik, így kiválóan alkalmazható emlőrák szűrésére és diagnosztikára.

A fejlesztéshez a kormány százmillió forintot biztosított, negyvenmillió forint támogatást pedig az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kapott az intézmény.


