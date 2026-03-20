Kövér László: A magyar állampolgársággal felelősség is jár

Aki felvette az állampolgárságot, amivel jár a szavazati jog, felelős a magyar államért, akkor is, ha Erdélyben él és ezt a felelősséget gyakorolja minden lelkifurdalás nélkül – mondta Kövér László a Transzilván pénteken közzétett interjúban.

Fotó: Az Országgyûlés Hivatala / MTI Fotószerkesztõség

Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: ha valaki magyar állampolgár, teljesen mindegy, hogy Londonban, Budapesten, Beregszászon, Szovátán, Szabadkán, Lendván, Eszéken vagy Bécsben él, felelős a magyar államért. Nem az állami intézményekért, hanem az állampolgárok közösségéért – hangsúlyozta. Kiemelte:

minden magyar embernek elvileg kötelessége lenne részt venni a választáson.

Rámutatott: elértünk valamit 2010 óta, ma sokkal jobb állapotban vagyunk, mint valaha Trianon óta. Ezt most miért hagynánk veszendőbe menni? – tette fel a kérdést.

Úgy fogalmazott: azok, akik velük szemben állnak, mindegy mit mondanak, egy globalista, kozmopolita világelit magyarországi nemzeti ügynökei, a megbízóiknak a nemzet mint olyan nemcsak nem számít, hanem egyenesen útban van egy világkormányzás felépítéséhez.

Ha kormányra kerülnek, mindazt szétzilálják, amit 16 év alatt együttes erőfeszítéssel felépítettünk, nehezebbé válik a magyar érdekérvényesítést Romániában is

– figyelmeztetett a házelnök, aki szerint az anyaországiak felé tiszteletet adó, de öntudatos magatartást szeretne tanácsolni a külhoni magyaroknak és jó, ha az egyenrangúság érzését megerősítik saját magukban.

Az Országgyűlése elnöke szerint rossz koordináta-rendszerben gondolkodunk: nem hálával és köszönettel tartozunk egymásnak, hanem felelősséggel. Nemcsak morális kötelezettségüket teljesítik az anyaországiak, amikor a határon túli magyarokat támogatják, hanem egy olyan nemzetkoncepcióban gondolkodnak, ami arról szól, hogy együtt többek vagyunk, mint külön-külön – hangsúlyozta.

Ha a külhoni magyar közösségek eltűnnének, mi gyengébbek, védtelenek és szegényebbek lennénk.

Számunkra erőforrás a külhoni magyar közösségek mindegyike – mutatott rá és kitért arra: a gazdaságfejlesztési támogatások egy része visszaépül a magyar gazdaságba.