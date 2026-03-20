Megúszta a börtönt Karácsony Gergelyék korrupciós botrányának kulcsfigurája

Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság döntését Vig Mór és társai ügyében – közölte megkeresésünkre a vád képviseletét ellátó ügyészség. A Lánchíd-botrány kulcsfigurája korábban többrendbeli csalás, ügyvédi visszaélés és más bűncselekmények miatt három év letöltendő börtönbüntetést kapott, ám így az ügy újra elsőfokra került.

Radnai Márk (jobbra) neve is felbukkant a szövevényes ügy során

Több mint harminc sértettet verhettek át

Ahogy arról már sokszor beszámoltunk, a bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve több mint fél éven keresztül Vig és két barátja szervezetten 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni.

A vád szerint az egyik, jelenleg is nemzetközi körözés alatt álló vádlott, M. Márk egy barátja segítségével jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, egy kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket. Nekik azt mondta, hogy egy, a valóságban nem létező külföldi befektető érmegyűjteményeket kíván vásárolni, azok valódi értékén felül, több tíz millió forintért.

Jól megszervezett csalás

M. Márk emellett azt állította, hogy csak úgy lehet ehhez a haszonhoz hozzájutni, ha reklámszerződést kötnek egy ghánai céggel, és előre kifizetik az érmekollekciók – állítólagos – vételárának tíz százalékát. A férfi valóban rendelkezett egy ghánai céggel, amellyel a sértettek szerződtek, és a kért összegeket a trió másik két tagjának, akik közül az egyik Vig Mór volt, kifizették. A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott ilyen módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Mindezt úgy, hogy a trió Vig ügyvédi irodájába invitálta a sértetteket, az ügyvédi közreműködés pedig az ügyletek jogszerűségének látszatát erősítette. A megtévesztettek ráadásul kaptak egy valótlan tartalmú vételi szándéknyilatkozatot, illetve később megkapták a valótlan adásvételi szerződést is. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, amelyet az exügyvéd pár órával a szerződések megkötését követően, az irodájához közel eső ATM-automatából fel is vett.