Megúszta a börtönt Karácsony Gergelyék korrupciós botrányának kulcsfigurája

Újra kell tárgyalni a Lánchíd-botrány főszereplőjének csalási ügyét, miután a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezte a korábbi döntést – tudta meg a Magyar Nemzet. Vig Mórt elsőfokon három év börtönre ítélték, mert a vád szerint társaival – köztük egy körözött bűnözővel – hetvenmillióval károsítottak meg több mint harminc embert.

2026. 03. 20. 18:20
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság döntését Vig Mór és társai ügyében – közölte megkeresésünkre a vád képviseletét ellátó ügyészség. A Lánchíd-botrány kulcsfigurája korábban többrendbeli csalás, ügyvédi visszaélés és más bűncselekmények miatt három év letöltendő börtönbüntetést kapott, ám így az ügy újra elsőfokra került.

Radnai Márk (jobbra) neve is felbukkant a szövevényes ügy során

Több mint harminc sértettet verhettek át

Ahogy arról már sokszor beszámoltunk, a bűnügy szálai egészen 2018 szeptemberéig nyúlnak vissza, onnantól kezdve több mint fél éven keresztül Vig és két barátja szervezetten 32 sértettet tévesztettek és károsítottak meg, valamint további nyolc személyt kíséreltek meg becsapni. 

A vád szerint az egyik, jelenleg is nemzetközi körözés alatt álló vádlott, M. Márk egy barátja segítségével jogosulatlanul megszerezte egy érmeárusítást folytató cég vevői adatbázisát, majd álnéven, egy kitalált történettel telefonon felhívta a vevőket. Nekik azt mondta, hogy egy, a valóságban nem létező külföldi befektető érmegyűjteményeket kíván vásárolni, azok valódi értékén felül, több tíz millió forintért.

Jól megszervezett csalás

M. Márk emellett azt állította, hogy csak úgy lehet ehhez a haszonhoz hozzájutni, ha reklámszerződést kötnek egy ghánai céggel, és előre kifizetik az érmekollekciók – állítólagos – vételárának tíz százalékát. A férfi valóban rendelkezett egy ghánai céggel, amellyel a sértettek szerződtek, és a kért összegeket a trió másik két tagjának, akik közül az egyik Vig Mór volt, kifizették. A bűnszövetség a vádirat szerint több mint hetvenmillió forinthoz jutott ilyen módon, illetve további tizenhatmillió forintot is megkíséreltek megszerezni. Mindezt úgy, hogy a trió Vig ügyvédi irodájába invitálta a sértetteket, az ügyvédi közreműködés pedig az ügyletek jogszerűségének látszatát erősítette. A megtévesztettek ráadásul kaptak egy valótlan tartalmú vételi szándéknyilatkozatot, illetve később megkapták a valótlan adásvételi szerződést is. Egyes károsultak a kicsalt összegeket közvetlenül Vig ügyvédi letéti számlájára utalták, amelyet az exügyvéd pár órával a szerződések megkötését követően, az irodájához közel eső ATM-automatából fel is vett.

A Lánchíd-botrány

Lapunk korábban arról is írt, hogy Vig Mór neve évekkel ezelőtt a Lánchíd-botrány nyomán vált ismertté. Amikor 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette Budapest irányítását, új közbeszerzést írtak ki a Lánchíd felújítására. 

Ahogy korábban, úgy ismét az A-Híd Zrt. lett a győztes, de ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert. Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd több részletben 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből továbbítottak kilencszázmilliót az exügyvéd magánszámlájára és ügyvédi letéti számlájára, amit készpénzben fel is vettek. 

Egy levél szerint Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott összegekkel, a hídpénzből pedig kerülhetett a fővárosi baloldalhoz is.

Vig neve Radnai Márk céges botrányában is felbukkant

Az exügyvéd neve néhány hete újabb kétes eset kapcsán, Radnai Márk korábbi cégének, a Story Chef Kft.-nek az ügyében bukkant fel. A botrány kapcsán Budai Gyula tett feljelentést közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás bűntettének gyanújával, az adóhatóság pedig eljárást folytat az ügyben. A miniszteri biztos a feljelentésében azt fogalmazta meg, hogy a Story Chefnél bűncselekménygyanús ügyletek történhettek, amelyek részben Vig Mór ügyvédi irodájához köthetők.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
