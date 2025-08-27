Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Budai Gyulabennfentes tranzakcióOpus Globál Nyrtbennfentes kereskedelemMagyar Péter

Budai Gyula színvallásra szólította fel Magyar Pétert

Nyílt levelet írt a kormánypárti képviselő a Tisza Párt vezérének a bennfentes tőzsdei kereskedelmi botrányával kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 16:04
Leader of TISZA party Peter Magyar addresses activists and sympathisers of the Hungary's TISZA (Respect and Freedom) party during a demonstration in Budapest on April 13, 2025. The TISZA party has concluded a two-week self-styled "referendum" on Sunday. T
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyílt levelet írt Budai Gyula Magyar Péternek a bennfentes tőzsdei kereskedelmi botrányával kapcsolatban.

A fideszes országgyűlési képviselő

felszólította a Tisza Párt vezetőjét, hogy azonnal hozza nyilvánosságra, hogy kitől kapott bennfentes információt arról, hogy Opus Globál-részvényeket kell vásárolnia nagy mennyiségben tőzsdezárás előtt.

Hozza nyilvánosságra azt is, hogy kitől kapott információt arra vonatkozóan, hogy az Opus Globál Nyrt. tőzsdezárás után részvényvisszavásárlási akciót hirdet meg – tette hozzá Budai Gyula, és azt is sürgette, hogy

Magyar Péter hozza nyilvánosságra, hogy a tőzsdenyitást követően, amikor eladta az Opus-részvényeket, mennyit keresett a tranzakción.

Valamint hozza nyilvánosságra azt is, hogy mikortól és meddig volt az MBH Bank felügyelő bizottsági tagja – írta a képviselő a Tisza Párt elnökének.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu