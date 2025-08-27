Budai Gyula színvallásra szólította fel Magyar Pétert

Nyílt levelet írt Budai Gyula Magyar Péternek a bennfentes tőzsdei kereskedelmi botrányával kapcsolatban.

A fideszes országgyűlési képviselő

felszólította a Tisza Párt vezetőjét, hogy azonnal hozza nyilvánosságra, hogy kitől kapott bennfentes információt arról, hogy Opus Globál-részvényeket kell vásárolnia nagy mennyiségben tőzsdezárás előtt.

Hozza nyilvánosságra azt is, hogy kitől kapott információt arra vonatkozóan, hogy az Opus Globál Nyrt. tőzsdezárás után részvényvisszavásárlási akciót hirdet meg – tette hozzá Budai Gyula, és azt is sürgette, hogy

Magyar Péter hozza nyilvánosságra, hogy a tőzsdenyitást követően, amikor eladta az Opus-részvényeket, mennyit keresett a tranzakción.

Valamint hozza nyilvánosságra azt is, hogy mikortól és meddig volt az MBH Bank felügyelő bizottsági tagja – írta a képviselő a Tisza Párt elnökének.