Rendkívüli

Donald Trump: Soros és pszichopatákból álló csoportja nagy károkat okozott az országunknak

Tisza-csomagNagy Mártonszja

Nagy Márton: Ez a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől

A nemzetgazdasági miniszter is megszólalt a Tisza-csomaggal kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 17:09
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Fotó: MTI/Purger Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől!” – ezzel kezdi friss Facebook-bejegyzését Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter felidézi: a napokban újabb dokumentum került napvilágra, amely világosan megmutatja, milyen sötét jövőt képzel el Magyar Péter és a Tisza Párt Magyarország számára.

A tervek szerint egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amely legnagyobb mértékben a középosztályt sújtaná. Az eddigi évek munkájával elért bérnövekedés eredményeit egyszerűen elvennék a keményen dolgozó emberektől.

Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása!

– jelentette ki a tárcavezető. 

 A Tisza új adózási rendszere mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből.

Ez egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan éves szinten 276 ezer forint elvonást jelenthet, ami mindenki számára komoly érvágás. Ez nem csupán játék a számokkal: a középosztály és a családosok lennének a Magyar Péter-féle pénzszivattyú legnagyobb vesztesei. 

Nagy Márton néhány példát is felsorol:

·         Már havi bruttó 400 ezer forintos fizetés fölött mindenki rosszul jár, és nincs olyan sáv, ahol bárki is kevesebb adót fizetne a mostanihoz képest.

·         Már a bruttó átlagbért keresők (704 400 forint/hó) esetén is havi 20 ezer forintot, éves szinten 242 ezer forintot vennének ki az emberek zsebéből.

·         Egy átlagos rendőr bérét (902 ezer forint/hó) havi 34 ezer forinttal csökkentenék.

·         Egy középiskolai tanár most megemelt átlagos bérét (883 ezer forint/hó) havi 33 ezer forinttal tennék kevesebbé.

·         Egy most már jól kereső szakorvos bérét (2 millió 511 ezer forint/hó) pedig visszacsökkentenék havi szinten 285 ezer forinttal.

De ami a legaggasztóbb: a Tisza adóemelése a Fidesz-kormányzat által az elmúlt években kiemelten támogatott középosztályt és a családosokat elviselhetetlen mértékben sújtaná, utóbbiak zsebéből (gyerekszámtól függően, háztartásokat vizsgálva) akár ugyanannyit vagy többet is elvenne, mint amennyit a nemzeti kormány a családi adózással és az adócsökkentésekkel a zsebükben hagy.

A középosztályt kifosztó baloldali kormányok szokásához hűen, Brüsszel bábja tönkretenné az elmúlt évtizedben kiépült családbarát adórendszert, ezzel ellehetetlenítve a magyar családok, fiatalok és nyugdíjasok életét – írja Nagy Márton, aki szerint ez egyérteműen megszortítás. 

Bármit is hazudnak, ez a régi balliberális módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől.

Magyar Péterék tervei a Gyurcsány–Bajnai-korszak brutális megszorításait idézik, ahol mindig a családok, a munkából élők és a nyugdíjasok fizették meg az elhibázott baloldali gazdaságpolitika árát. Most Brüsszel utasítására ugyanez ismétlődne meg, csak új köntösben.

Mi azonban ezt nem hagyjuk! A kormány megvédi a családokat a Tiszától és Brüsszeltől egyaránt 

– írja Nagy Márton.

A kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre: 2025 júliusától adómentes lett a csed, a gyed és az örökbefogadói díj is, októbertől pedig érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, emellett 2026-ra két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

 A választás a miniszter szerint világos: vagy adóemelés, megszorítás és elvonás a Tisza Párt tervei alapján, a balliberális papírforma szerint, vagy adócsökkentés, családbarát támogatások és bérnövekedés, amit a nemzeti kormány garantál.

Mi a magyar emberek pártján állunk, és mindent megteszünk, hogy Magyarország továbbra is a családok és a dolgozó emberek országaként épüljön tovább. Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk!

– zárja írását Nagy Márton. 

 

 

 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Az orvosi kamarát hidegen hagyja, hogy százezreket buknának az orvosok a Tisza-csomaggal

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter teljesen összeomlott a róla szóló könyv miatt

Pilhál Tamás avatarja

Már megint tele a pártelnöki pantalló, mert érkezik: Az áruló.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu