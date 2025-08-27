Hallgat az ellenzéki sajtó a Tisza-csomagról

Éppen hogy csak megemlíti a baloldali média a Tisza Párt kedden kiszivárgott dokumentumát, amelyből kiderült, hogy brutális szja-emelésre készülnek Magyar Péterék. A Telex és a 444 is egy-egy cikket szánt a témának, míg a 24 még ennyire sem tartotta fontosnak a Tisza-adóról szóló híreket.

Mint arról beszámoltunk, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzés szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint.

A dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó kulcsa.

Mindez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének.

De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

Mentik a menthetetlent

A Telex cikkében Magyar Péter reakciója alapján leírja, hogy a hírt közlő Indexnél „eddig is hemzsegett az ócska hazugság a Tisza kapcsán, eddig is egyértelműen kézi irányítással szerkesztették Rogán Antalék. Ma reggel viszont újabb mélységekbe süllyedt az egykor meghatározó online portál.” Magyar Péter szerint ugyanis egy harmadikos iskolás szintű, név nélküli hamisítványra hivatkozva állít a portál olyat, hogy a Tisza adóemelésre készülne, és „az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához”.

A portál ezután kereste Magyar Péter sajtóosztályát is, ahol annyit közöltek velük, hogy „hazugság” az Index birtokába került dokumentum, de a lap nem érte be ennyivel, és egy pluszkérdést is intézve a párthoz, kiderítették, hogy a részletes adócsökkentési programot később hozza majd nyilvánosságra a Tisza Párt.

A 444 már kicsit bátrabban kezelte a témát, és felidézték, hogy Magyar Péter korábban a februári évértékelőjében beszélt az adózásról, a nem sokkal korábbi Partizán-interjúban pedig nem mondott konkrétumot arra vonatkozóan, hogy Tisza-kormány esetén egy- vagy többkulcsos adóval számolnak. A lap hozzátette, Magyar Péter akkor mindössze annyit közölt, hogy különböző kérdéseken munkacsoportok dolgoznak.