Hallgat az ellenzéki sajtó a Tisza-csomagról

Alig foglalkoznak a baloldali lapok a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési elképzeléseivel. Jobbára a pártelnök cáfolatára hagyatkoznak, miközben a többsávos szja újbóli bevezetése a legtöbb embernek súlyos érvágást jelentene.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 13:11
Éppen hogy csak megemlíti a baloldali média a Tisza Párt kedden kiszivárgott dokumentumát, amelyből kiderült, hogy brutális szja-emelésre készülnek Magyar Péterék. A Telex és a 444 is egy-egy cikket szánt a témának, míg a 24 még ennyire sem tartotta fontosnak a Tisza-adóról szóló híreket.

Mint arról beszámoltunk, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzés szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint.

A dokumentum szerint

  • évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja,
  • az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek,
  • míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne a személyi jövedelemadó kulcsa.

Mindez azt jelentené, hogy a havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének.

De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

 

Mentik a menthetetlent

A Telex cikkében Magyar Péter reakciója alapján leírja, hogy a hírt közlő Indexnél „eddig is hemzsegett az ócska hazugság a Tisza kapcsán, eddig is egyértelműen kézi irányítással szerkesztették Rogán Antalék. Ma reggel viszont újabb mélységekbe süllyedt az egykor meghatározó online portál.” Magyar Péter szerint ugyanis egy harmadikos iskolás szintű, név nélküli hamisítványra hivatkozva állít a portál olyat, hogy a Tisza adóemelésre készülne, és „az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához”.

A portál ezután kereste Magyar Péter sajtóosztályát is, ahol annyit közöltek velük, hogy „hazugság” az Index birtokába került dokumentum, de a lap nem érte be ennyivel, és egy pluszkérdést is intézve a párthoz, kiderítették, hogy a részletes adócsökkentési programot később hozza majd nyilvánosságra a Tisza Párt.

A 444 már kicsit bátrabban kezelte a témát, és felidézték, hogy Magyar Péter korábban a februári évértékelőjében beszélt az adózásról, a nem sokkal korábbi Partizán-interjúban pedig nem mondott konkrétumot arra vonatkozóan, hogy Tisza-kormány esetén egy- vagy többkulcsos adóval számolnak. A lap hozzátette, Magyar Péter akkor mindössze annyit közölt, hogy különböző kérdéseken munkacsoportok dolgoznak.

A 24-től még ennyire sem futotta, a portál sokkal fontosabbnak tartotta Karácsony Gergely véleményét közölni, amelyben a főpolgármester kifejti: mit hallott Magyar Pétertől, ami megnyugtatta. Azt azért hozzátette Karácsony Gergely is, hogy a Fidesz kezd visszajönni a pályára.

 

Orbán Viktor is reagált a Tisza-csomagra

– Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – fogalmazott Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának szja-emelésről szóló terve. A miniszterelnök nem finomkodott, azt írta:

Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk.

De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas

– tette hozzá a miniszterelnök.

Az Index birtokába került dokumentum a Tisza-adóról (Forrás: Index)

 

 

Magyar Péter százezreket venne el az orvosoktól és az ápolóktól

A Harcosok órája mai vendége, Takács Péter szerint Magyar Péter politikája semmi másról nem szól, mint népnyúzásról. Felidézte, Magyar Péter az országjáró körútjai során mindent megígért már: a népességfogyás megállítását, adócsökkentést és szuperkórházak építését, ám ezek az ígéretek hazugságra épülnek. Az egészségügyi államtitkár kifejtette, a szuperkórházakról szóló víziók például azt jelentenék a valóságban, hogy a vármegyei kórházakat bezárnák, de érdemes feltenni azt a kérdést, is, hogy mindezt miből fizetné a Tisza Párt. Takács Péter kérdése költői, ugyanis Magyar Péter feltételezhetően a most kiszivárgott háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetéséből finanszírozná mindezt.

– Éltem én már abban az időben, amikor progresszív adózás volt, és kezdő orvosként gazdagnak minősültem az átlagkeresetet el nem érő fizetésemmel.

A középső adózási sávba, 22 százalékba esne az összes szakdolgozó, míg a diplomás szakdolgozók már 33 százalékkal adóznának az orvosokkal együtt.

Ez azt jelenti, hogy az az orvos, aki bruttó 2,2 millió forintot keres jelenleg, amelynek a nettó értéke 1,4 millió forint, az a Tisza Párt adórendszerével több mint 228 ezret veszítene. Ez a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összeget jelentene havonta – szögezte le.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

