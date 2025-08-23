Raskó GyörgyTisza Pártmezőgazdaság

Magyar Péter szakértője már várja a hazánknak káros uniós agrárreform bevezetését

Raskó György egy interjúban arról beszélt, hogy a Magyarországot sújtó aszálykárok már állandósultak. Noha a helyzet kezeléséhez a zöldbáró szerint is komoly beruházásokra lenne szükség, mégis helyesnek tartja az uniós támogatási rendszer olyan átalakítását, amely hátrányosan érintené Magyarországot. Raskó korábban több alkalommal is a magyar gazdák kontójára fogalmazott meg különböző elképzeléseket.

2025. 08. 23.
Raskó György, a Tisza Párt egyik legfontosabb tanácsadója szerint igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás. Magyar Péter bizalmi embere az ATV Start című műsorában arról beszélt a minap, hogy a következő pénzügyi ciklusban az EU kiegyenlítené a mezőgazdasági támogatások rendszerét, amelyben jelenleg például egy francia gazda közel háromszor annyi földalapú támogatást kap, mint például egy bolgár.  Megjegyzendő: a Raskó által említett példát – amellyel a támogatási szisztéma igazságtalanságát igyekezett alátámasztani – árnyalja, hogy a francia átlagbér két és félszerese a bolgárnak. 

Mivel hazánk a kelet-közép-európai régióban eddig a legmagasabb összeget kapta, Raskó szerint itthon abszolút értékben nem változna a földalapú uniós támogatások mértéke. Ám a zöldbáró úgy vélte: azzal, hogy a teljes összeg csökkenne, hazánk is megérezné a változást. Ráadásul a beszélgetés egy korábbi pontján hosszasan fejtegette: rendszerszintűvé váltak a magyar mezőgazdaságot sújtó, jelentős aszálykárok, ami komoly beruházásokat tenne szükségessé. Így például Raskó szerint a gazdáknak a földjeik jelentős részén – akár 50 százalékán – fel kellene hagyniuk a műveléssel, és a fennmaradó részen kellene megtermelniük ugyanazt a mennyiséget. Ennek nyilván komolyabb anyagi feltételei is lennének, ám a zöldbáró nem említette, hogy ezekhez miként juthatnának hozzá a gazdák.

Falurehabilitáció Raskó módra

Raskó György rendre tesz hajmeresztő kijelentéseket a magyar agráriumról. A zöldbáró megszólalásainak visszatérő eleme, hogy a földalapú támogatások megszüntetését vagy csökkentését követeli, de ezen kívül is gyakran ötletel a gazdák kontójára. A Facebook-oldalán megosztott egyik tavalyi videójában például arról beszélt, mit kezdene a falvakkal. A szavaiból az derült ki, hogy gyakorlatilag kiűzné a gazdákat a falvakból a földek mellett létesítendő farmközpontokba, majd a már kiürült településeket „rehabilitálná”, ráadásul úgy, hogy utóbbi lépéstől még a termelés növekedését is várná.

Privatizáció és uniós csatlakozás

Amikor Raskó az MDF-kormány mezőgazdasági államtitkáraként és a privatizáció egyik kulcsfigurájaként döntéshozói pozícióba került, egyes vélemények szerint hatalmas károkat okozott, egyebek mellett az élelmiszeripar külföldi kézbe játszásával. Hazánk uniós csatlakozása hajnalán pedig azon örvendezett, hogy Brüsszelből fogják irányítani a magyar agráriumot. 

