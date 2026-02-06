Orbán Viktor: A választás nem szépségverseny és nem is valóságshow

Szokatlan kérdéssel indította legfrissebb közösségi médiás bejegyzését Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában azt vetette fel, volt-e az elmúlt négy évben olyan pillanat, amikor bárki úgy érezte volna, jobb lenne, ha nem ő, hanem az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje irányítaná az országot.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

– Jöjjön egy szokatlan kérdés: volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy „hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot?” – fogalmazott a kormányfő.

Mert a választás mégiscsak erről szól. Arról, hogy kire bízzuk a hazát. Amikor arról tárgyaltunk az oroszokkal, hogy legyen itthon folyamatosan olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelöltet és annak kiváló ötleteit?

– fogalmazott.

Majd úgy folytatta:

Vagy amikor Brüsszellel vívtunk a rezsicsökkentés megtartásáért, gondolt rá valaki, hogy jobb lenne, ha Márki-Zay képviselné az országot? Vagy amikor az ukránok és az uniós vezetők a háborúba akarnak belerángatni minket?

A bejegyzés végén Orbán Viktor a választók figyelmét a döntés súlyára irányította, hangsúlyozva a kormányzáshoz szükséges felkészültséget és tapasztalatot.

„Jusson eszünkbe idén áprilisban is: a választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.