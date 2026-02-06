Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

tapasztalatOrbán ViktorválasztásMárki-Zay Péter

Orbán Viktor: A választás nem szépségverseny és nem is valóságshow

Az április választás tétjére hívta fel a figyelmet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő a közösség oldalán „szokatlan kérdést” tett fel, válaszában pedig a kormányzati tapasztalat, a válságkezelés és a nemzetközi tárgyalások jelentőségét hangsúlyozta.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 06. 7:29
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szokatlan kérdéssel indította legfrissebb közösségi médiás bejegyzését Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett posztjában azt vetette fel, volt-e az elmúlt négy évben olyan pillanat, amikor bárki úgy érezte volna, jobb lenne, ha nem ő, hanem az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje irányítaná az országot.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

– Jöjjön egy szokatlan kérdés: volt-e olyan pillanat az elmúlt négy évben, amikor bárki felsóhajtott, hogy „hej, bárcsak most inkább Márki-Zay Péter vezetné az országot?” – fogalmazott a kormányfő. 

Mert a választás mégiscsak erről szól. Arról, hogy kire bízzuk a hazát. Amikor arról tárgyaltunk az oroszokkal, hogy legyen itthon folyamatosan olcsó gáz, hiányolta bárki a teremből az előző baloldali miniszterelnök-jelöltet és annak kiváló ötleteit?

– fogalmazott. 

Majd úgy folytatta:

Vagy amikor Brüsszellel vívtunk a rezsicsökkentés megtartásáért, gondolt rá valaki, hogy jobb lenne, ha Márki-Zay képviselné az országot? Vagy amikor az ukránok és az uniós vezetők a háborúba akarnak belerángatni minket?

A bejegyzés végén Orbán Viktor a választók figyelmét a döntés súlyára irányította, hangsúlyozva a kormányzáshoz szükséges felkészültséget és tapasztalatot.

„Jusson eszünkbe idén áprilisban is: a választás nem szépségverseny és nem is valóságshow. Egy ország vezetéséhez tudás kell, meg tapasztalat. És egy biztos választás”

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu