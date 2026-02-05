Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

márki - zay péterbírósághódmezővásárhely

Újabb pert vesztett Márki-Zay Péter, végrehajtás indulhat ellene a milliós tartozás miatt

Márki-Zay Péter a bíróság szerint valótlan állításokat tett, ezért összesen 1,2 millió forint sérelemdíjat kell fizetnie Tatár Zoltán volt jegyzőnek és Kis Andrea volt alpolgármesternek. A vásárhelyi polgármester részletfizetést kért az érintettektől, akik nem egyeztek bele.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 19:05
Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere újabb pert vesztett el: a bíróság ezúttal is megállapította, hogy valótlan állításokat tett, amelyekkel megsértette a felperesek jó hírnevét. Ennek nyomán most Kis Andrea és Tatár Zoltán részére is sérelemdíjat kell fizetnie – írja a Délmagyarország.

Az újabb vesztes perről elsőként a Városi Televízió Időben című műsorának végén számoltak be: „A bíróság megállapítja, hogy az alperes a Vásárhelyi Televízió 2023. április 12-én sugárzott Időben című műsorában a következő kijelenéseivel megsértette az I. és II. rendű felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát.”

20240426 Eger Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Néppárt és a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke (képünkön) tartott fórumot Egerben. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap
Márki-Zay Péter Fotó: Huszár Márk/ MW

Kis Andrea és Tatár Zoltán jó hírnevét sértette meg Márki-Zay Péter több kijelentésével.

– Nagyon érdekes lenne azt állítani, vagy azt hazudni, hogy nem tudott róla, hogy ezek mind Fideszhez köthető emberek. Tehát nem kérdéses, hogy Kis Andrea és Tatár Zoltán is pontosan tudták, hogy ez Lázár János kívánságlistája volt, amit ők jóváhagytak – fogalmazott Márki-Zay Péter.

Egy másik megszólalásában kémkedéssel is megvádolta őket. 

Egy további kijelentésében pedig azt mondta: Karsai Éva azért távozott korábbi posztjáról, mert nem tűrte Kis Andrea és Tatár Zoltán „belső aknamunkáját”.

 

Ha nem fizet, jön a végrehajtás

Jog­erősen elbukta a pert Márki-Zay Péter, a Szegedi Törvényszék után a Szegedi Ítélőtábla is kimondta, hogy a polgármester kijelentései nem feleltek meg a valóságnak. A tanúként meghallgatott Karsai Éva cáfolta, hogy Kis Andrea és Tatár Zoltán miatt távozott volna, döntését családi okokkal indokolta. A bíróság Márki-Zayt 700 ezer forint megfizetésére kötelezte Kis Andrea javára, míg Tatár Zoltán 500 ezer forint sérelemdíjat kap.

Márki-Zay Péter ügyvédje 12 havi részletfizetést kért a megítélt sérelemdíjra, ám Tatár Zoltán közlése szerint ebbe nem egyeztek bele: ragaszkodnak az egyösszegű kifizetéshez.

Ha ez nem történik meg, végrehajtási eljárást indítanak a polgármester ellen.

Korábban Zaid Naffa is végrehajtást indított Márki-Zay Péter ellen, miután a polgármester évekig nem fizette ki az egymillió forintos sérelemdíjat. A bíróság azért kötelezte erre, mert több alkalommal is súlyos vádakkal illette a tiszteletbeli konzult. Márki-Zay akkor támogatóitól próbálta összegyűjteni az összeget, végül csak részletekben tudta rendezni a tartozást.

