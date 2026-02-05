Újabb pert vesztett Márki-Zay Péter, végrehajtás indulhat ellene a milliós tartozás miatt

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere újabb pert vesztett el: a bíróság ezúttal is megállapította, hogy valótlan állításokat tett, amelyekkel megsértette a felperesek jó hírnevét. Ennek nyomán most Kis Andrea és Tatár Zoltán részére is sérelemdíjat kell fizetnie – írja a Délmagyarország.

Az újabb vesztes perről elsőként a Városi Televízió Időben című műsorának végén számoltak be: „A bíróság megállapítja, hogy az alperes a Vásárhelyi Televízió 2023. április 12-én sugárzott Időben című műsorában a következő kijelenéseivel megsértette az I. és II. rendű felperes jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát.”

Márki-Zay Péter Fotó: Huszár Márk/ MW

Kis Andrea és Tatár Zoltán jó hírnevét sértette meg Márki-Zay Péter több kijelentésével.

– Nagyon érdekes lenne azt állítani, vagy azt hazudni, hogy nem tudott róla, hogy ezek mind Fideszhez köthető emberek. Tehát nem kérdéses, hogy Kis Andrea és Tatár Zoltán is pontosan tudták, hogy ez Lázár János kívánságlistája volt, amit ők jóváhagytak – fogalmazott Márki-Zay Péter.

Egy másik megszólalásában kémkedéssel is megvádolta őket.

Egy további kijelentésében pedig azt mondta: Karsai Éva azért távozott korábbi posztjáról, mert nem tűrte Kis Andrea és Tatár Zoltán „belső aknamunkáját”.

Ha nem fizet, jön a végrehajtás

Jog­erősen elbukta a pert Márki-Zay Péter, a Szegedi Törvényszék után a Szegedi Ítélőtábla is kimondta, hogy a polgármester kijelentései nem feleltek meg a valóságnak. A tanúként meghallgatott Karsai Éva cáfolta, hogy Kis Andrea és Tatár Zoltán miatt távozott volna, döntését családi okokkal indokolta. A bíróság Márki-Zayt 700 ezer forint megfizetésére kötelezte Kis Andrea javára, míg Tatár Zoltán 500 ezer forint sérelemdíjat kap.

Márki-Zay Péter ügyvédje 12 havi részletfizetést kért a megítélt sérelemdíjra, ám Tatár Zoltán közlése szerint ebbe nem egyeztek bele: ragaszkodnak az egyösszegű kifizetéshez.

Ha ez nem történik meg, végrehajtási eljárást indítanak a polgármester ellen.

Korábban Zaid Naffa is végrehajtást indított Márki-Zay Péter ellen, miután a polgármester évekig nem fizette ki az egymillió forintos sérelemdíjat. A bíróság azért kötelezte erre, mert több alkalommal is súlyos vádakkal illette a tiszteletbeli konzult. Márki-Zay akkor támogatóitól próbálta összegyűjteni az összeget, végül csak részletekben tudta rendezni a tartozást.

Borítókép: Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)