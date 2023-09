Beolvasott Márki-Zay polgármesternek egykori helyettese

Három politikai tömb van Hódmezővásárhelyen: a Fidesz, Márki-Zay Péter hívei és a demokratikus ellenzék, alapvetően az MSZP, a DK és a Jobbik – ezt üzente meg a Hírklikknek adott interjúban Kis Andrea. A hódmezővásárhelyi szocialista önkormányzati képviselő, aki korábban alpolgármestere volt Márki-Zaynak, kiemelte: már-már hideg polgárháborús helyzet az, ami jelenleg a városban uralkodik.

Kis Andrea komoly kritikát fogalmazott meg Márki-Zay polgármesterről Fotó: Promenád24.hu

Kemény kritika Márki-Zay Péternek

Szavai szerint az utóbbi időszakban és években már nagyon eluralta a hétköznapokat is az éles szembenállás, még baráti körben, családokban is megjelenik a politikai viszály. – Amilyen szintre süllyedt a közbeszéd színvonala Hódmezővásárhelyen, az viszont elfogadhatatlan, már csak azért is, mert háttérbe szorulnak a város igazi, alapvető jelentőségű problémái – tette hozzá.

Kis Andrea beszélt arról is: nem érti, Márki-Zay Péter mire alapozza azt a kijelentését, hogy a városában a Fideszen és a Kossuth-körön kívül nincsenek aktív helyi politikai szervezetek.

– Nem is tudom, hogyan mondhat ilyet, hiszen a szocialista aktivistáinknak is sokat köszönhet, akár a 2018-as, akár a 2019-es kampányra gondolok – tette hozzá. Az interjú kapcsán a Promenad24.hu arról írt, hogy a szocialista politikust Márki-Zay Péter folyamatosan támadás alatt tartja a közösségi médiában és a város közgyűlésein is.

Borítókép: Márki-Zay Péter polgármester balról kapott kritikát (Fotó: Kurucz Árpád)