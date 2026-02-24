ZaluzsnijUkrajnaVálasztásokZelenszkijorosz-ukrán háború

Zaluzsnij indulhat a választásokon – Zelenszkij pánikolva reagált

Volodimir Zelenszkij bírálta az Ukrán Fegyveres Erők volt főparancsnoka, jelenleg az Egyesült Királyságba akkreditált nagykövet, Valerij Zaluzsnij közelmúltbeli nyilatkozatait az AFP hírügynökségnek adott interjújában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:37
Valerij Zaluzsnij (Fotó: AFP)
Arra a kérdésre, hogy úgy véli-e, Zaluzsnij interjúja – amelyben kritikusan beszélt az elnökről – a volt hadseregparancsnok választási kampányának kezdete lehet-e, Zelenszkij úgy reagált: sokakban felmerülhetett, nem túl korai-e erről beszélni. Hozzátette, jelenleg nem tartja helyénvalónak, hogy nyilvánosan tárgyalják azokat a részleteket, amelyeket Zaluzsnij említett, mivel ebből senkinek sem származik haszna, miközben az ukrán hadsereg harcban áll. Közölte azt is, hogy a publikálás óta nem beszélt a volt főparancsnokkal.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Arra a felvetésre, hogy aggasztja-e, miszerint a közvélemény-kutatások szerint Zaluzsnij lenne a legfontosabb riválisa egy esetleges választáson, Zelenszkij azt mondta: jelenleg más kérdésekre kell összpontosítani. Megjegyezte, hogy ő maga nem jelentette be azt sem, hogy indulna a választáson, s azt sem, hogy nem indulna, tekintettel arra, hogy az ország háborús helyzetben van.

Hangsúlyozta, hogy ezt az időszakot méltósággal kell lezárni, és az emberek minden szereplőt aszerint fognak megítélni, hogyan éltek és mit tettek ebben az időszakban – számolt be a Liga.net.

Arra a kérdésre, hogy Zaluzsnij jó vezetője lenne-e az országnak, az elnök úgy fogalmazott: ez attól is függ, milyen időszakról van szó, mert más a békeidő, más a háborús időszak és más a háború utáni helyzet. Hozzátette, bárki lehet elnök, aki nemcsak indulni kész a választáson, hanem képes is betölteni az államfői tisztséget.

Február 18-án az Associated Press interjút közölt Zaluzsnijjal, amelyben a volt főparancsnok arról beszélt, hogy 2022 őszén az Ukrán Biztonsági Szolgálat házkutatást tartott a parancsnoki központjában, és felvetette, hogy ez az Elnöki Hivatal részéről megfélemlítési kísérlet lehetett. 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat ugyanakkor közölte, hogy az intézkedések nem a volt hadseregparancsnokot érintették.

Zaluzsnij azt is kijelentette, hogy a 2023-as ellentámadás a Zelenszkijtől és más tisztségviselőktől érkező erőforrások hiánya miatt vallott kudarcot.

Február 23-án, a Chatham House-ban tartott beszédében a volt katonai vezető és jelenlegi nagykövet időszerűtlennek nevezte a politikai ambícióival kapcsolatos kijelentéseket és az elnökválasztáson való indulására vonatkozó kérdéseket.

Január közepén Zelenszkij és Zaluzsnij az Elnöki Hivatalban találkozott. A LIGA.net egy kormányzati forrásra hivatkozva azt írta, hogy a diplomatának nem ajánlottak fel új tisztséget, és a találkozó mögött nincs összeesküvés; a volt vezető folytatja munkáját.

2023-ban Ukrajna korábbi londoni nagykövete, Prisztajko nyolc nappal azután vesztette el posztját, hogy kritikus megjegyzéseket tett Zelenszkij szavaival kapcsolatban. 

Borítókép: Valerij Zaluzsnij (Fotó: AFP)

