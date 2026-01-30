Bajnokok LigájaportréSL BenficakapusgólReal Madrid

A háború elől kellett menekülnie egész gyerekkorában, most BL-hős lett és mindenki rajta ámul

Aki látta, sosem felejti el, aki pedig nem látta, sokáig fogja bánni. Szerda este a 18 Bajnokok Ligája-mérkőzés közül a legnagyobb szenzációt és drámát a Benfica–Real Madrid meccs hozta, ahol a slusszpoén a hosszabbításban jött, amikor Anatolij Trubin, a portugál csapat kapusa előrement és gólt fejelt, ezzel pedig csapatát továbblőtte – pontosabban fejelte – a BL egyenes kiesés szakaszába. Portré a Benfica ukrán BL-hőséről, Anatolij Trubinról.

Perlai Bálint
2026. 01. 30. 5:25
Érdemes megjegyezni a nevét: Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a BL-ben
Érdemes megjegyezni a nevét: Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a BL-ben Fotó: Zed Jameson Forrás: Anadolu/AFP
A Benfica szerdán úgy győzte le 4-2-re a Real Madridot a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában, hogy a hosszabbítás kezdetén csak 3-2-es előnyben volt, és még egy gól kellett, hogy a Marseille-t kipöckölje a továbbjutó helyről. José Mourinho vezetőedző az ukrán kapusának, Anatolij Trubinnak mondta, hogy menjel fel a szabadrúgásnál – pár perccel korábban a kapus még húzta az időt, hiszen azt hitte, elég a győzelem is a továbbjutáshoz –, Trubin remekül érkezett Fredrik Ausnes beadására, a fejesét pedig a támadók is megirigyelnék. 4-2, a Benfica továbbjutott, Trubin pedig az egész idény egyik legkatartikusabb pillanatát okozta. Trubinnak rögös út vezetett eddig a gólig, a gyerekkorát senki nem irigyelné meg.

Anatolij Trubin elképesztő pillanata, a kapus góljával jutott tovább a Benfica a Bajnokok Ligájában
Anatolij Trubin elképesztő pillanata, a kapus góljával jutott tovább a Benfica a Bajnokok Ligájában  Fotó: MIGUEL LEMOS/NurPhoto

Trubin elképesztő története, a háború előli menekülés természetessé vált neki

A 2001-ben, Donyeckben született kapus egy centi híján két méter magasra nőtt, így gyerekkorában abból nem nagyon volt vita a Sahtar Donyeck akadémiáján, hogy kapus lesz. Aztán 2014-ben, amikor mindössze 13 éves volt, kénytelen volt elhagyni szülővárosát, miután a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország annektálta a Krím félszigetet. A kapus Kijevbe költözött. A menekülés aztán folytatódott 2022-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Trubin ekkor Kijevtől még 400 kilométerre nyugatra, a lengyel határ közelében lévő Luck városába ment. Ekkor már egyértelműen a Sahtar első számú kapusa volt, a 2019/20-as idényben már ukrán bajnoknak mondhatta magát – 17 évesen debütált a felnőtteknél –, az áttörést azonban a következő év hozta meg neki, amikor 21 bajnokin védett, emellett hat Bajnokok Ligája- és öt Európa-liga-találkozón – az évad kezdetén még mindössze 19 éves volt.

Pár évvel ezelőtt a kapus visszatekintett erre a rendkívül turbulens időszakra.

– 2014-ben az ificsapatunk éppen a Sahtar fő edzőközpontjába készült költözni, mert ez a szokás az U13-as csapatoktól kezdve. Azonban a krími történések miatt bizonytalanná vált a helyzet, sokáig semmit nem tudtunk – kezdte Trubin, majd a váltásra és annak minden nehézségre is kitért. – Augusztusban azt mondták nekünk, pakoljunk, költözzünk Kijevbe, ha az akadémián akarunk maradni. 

Képzeljék el, a családunk mindössze pár percre lakott az edzőközponttól, rendkívül kényelmes volt, aztán hirtelen el kellett hagynom az otthonomat. Ez nemcsak nekem, hanem a szüleimnek is nagyon nehéz volt, akiket néha hat hónapig sem láttam.

Tudták, hogy szeretem a focit, és azt hiszem, egyszerűen nem tudták megakadályozni, hogy elmenjek. Csak az álmomat követtem, de nagyon más körülmények között, mint a legtöbben.

Anatolij Trubin kapusnak a Bajnokok Ligájában már negyven mérkőzése van
Anatolij Trubin kapusnak a Bajnokok Ligájában már negyven mérkőzése van  Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Mentálisan sokkal erősebb, mint társai

Az oroszul is remekül beszélő Trubin ahogy oly sok ukrán sportoló, szintén elítéli az orosz agressziót. A szerdai mérkőzés után az Instagramon kiírta: „Ukrajnának, azoknak, akik tudják, hogyan kell a végsőkig harcolni”, emellett a már említett interjúban is elítélte a hazája ellen történteket.

– Csak azt akarom, hogy a háború mielőbb véget érjen, hogy minden a régi legyen. Hogyan támogathatná bárki is ezt az agressziót, amikor ennyi ember hal meg feleslegesen?

Mindez segített abban, hogy gyorsabban felnőjek mentálisan. Talán ez az oka annak, hogy ilyen gyorsan haladtam előre a karrieremben.

Trubin a Bajnokok Ligájában 2020-ban mutatkozott be, éppen a Real Madrid ellen. Az ukrán kapus valószínűleg sosem fogja elfelejteni azt a találkozót a királyi gárda ellen, ugyanis a Sahtar Donyeck, hatalmas szenzációt okozva, 3-2-re nyert a madridiak edzőközpontjában. A csoportkör első fordulójában az ukránok az első félidőben már 3-0-ra vezettek a koronavírus miatt a zárt kapus mérkőzésen, innentől pedig kihúzta a Sahtar, Trubin három védést tett be a közösbe. Majd az ötödik fordulóban, a Sahtar hazai pályán is legyőzte a Realt (2-0) – hihetetlen, de ez is kevés volt a csoportból való továbbjutáshoz. Az ukránok harmadikok lettek a B csoportban, ahol a Real mögött a német Mönchengladbach ment tovább, a negyedik pedig az Inter lett. 

Portugál nyugalom a háború után

A 26-szoros ukrán válogatott kapus életében 2023 nyara nagy változásokat hozott. A Benfica tízmillió euróért leigazolta őt, a portugál csapatnál pedig az első perctől fogva kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból. A mostani már a harmadik idénye a lisszaboni együttesnél. A kapusnak sérülés miatt egy mérkőzést sem kellett kihagynia, kezdetben Roger Schmidtnél, aztán Bruno Lage irányítása alatt, most pedig José Mourinhónál is az első számú választás. Trubin a mostani évadban 19 bajnokiból 17-en védett, ezek közül heten nem kapott gólt, 

ugyanakkor a BL-ben hozott számai az igazán elképesztőek. A Benfica előbb a Nice-t, majd a Fenerbahcét ejtette ki. Trubin nélkül azonban aligha beszélhetnénk főtáblás szereplésről a Benfica kapcsán, ugyanis a négy selejtezőmeccs egyikén sem kapott gólt.

A főtáblán a Qarabag elleni 3-2-es vereség számára is mélyütés volt – ezután rúgták ki Lage-ot és érkezett Mourinho –, majd a következő három meccs is. A Benfica négy kör után nulla ponttal állt az alapszakaszban, majd a következő négy találkozón kilenc pontot szerzett. A Sasok az Ajaxot és a Napolit is 2-0-ra legyőzték, majd a Juventus ellen hasonló arányban kikaptak január közepén, végül pedig jött a Real Madrid elleni thriller. 

Jöhet megint a Real Madrid?

Anatolij Trubin a gólja után csak kereste a szavakat: – Fel sem fogtam, hogy állunk és mire van szükségünk, de aztán, amikor megkaptuk a szabadrúgást, láttam, hogy mindenki rám néz, és arra buzdít, hogy menjek előre. Még az edző is. Őrült pillanat volt. A Porto ellen is közel voltam a gólhoz, de most sikerült, és nem is tudom igazán, mit mondjak...

Trubin tovább lőtte a Benficát, az ukrán kapus az ötödik olyan hálóőr, aki betalált a BL-ben: 

  • Sinan Bolat
  • Vincent Enyeama
  • Ivan Provedel
  • Hans-Jörg Butt (háromszor is)

A Benfica tehát újabb két mérkőzést játszhat a legrangosabb európai kupasorozatban, és a sors fintora, hogy a pénteki sorsoláson az Inter és a Real Madrid közül kap ellenfelet. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

