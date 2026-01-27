Amerikai agresszió Melbourne-ben, mert hát „Ukrajna mindenekfelett”

A két negyeddöntő közös jellemzője volt, hogy a vesztesek összesen mindössze három játékot tudtak nyerni, így egyik mérkőzés sem tartott sokáig. Szvitolina mindössze 59 perc alatt intézte el Gauffot, Szabalenka és Jovic összecsapása pedig alig több mint egy óra alatt ért véget. Mindez a szélsőséges melbourne-i körülmények között történt: kedden helyenként 45 fokos hőség nehezítette a játékosok dolgát – szerdára viszont már csupán 23 fokot jósolnak a szervezők.

Coco Gauff gratulációja nem volt őszinte Elina Szvitolina ellen. Az amerikai ripityára törte az ütőjét, miután kikapott az Australian Open negyeddöntőjénben. Az elődöntőben Szabalenka–Szvitolina meccs lesz. Fotó: AFP/Martin Keep

Szabalenka túl nagy falat volt Jovicnak

A világelső Arina Szabalenka és az Australian Openen berobbant 18 éves Iva Jovic mérkőzését zárt tető alatt rendezték meg az elviselhetetlen hőség miatt. A szerb és horvát szülők gyermekeként már Kaliforniában született amerikai tinédzsert, akinek Szeles Mónika a példaképe, sokan a jövő nagy reménységének tartják, ám a fehérorosz klasszis ellen ezúttal esélye sem volt.