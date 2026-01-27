Australian OpenArina SzabalenkaElina Szvitolina

Amerikai agresszió Melbourne-ben, mert hát „Ukrajna mindenekfelett”

Roppant sima mérkőzést hozott a kedden játszott mindkét női negyeddöntő az Australian Openen. Abban persze semmi meglepetés sincs, hogy a világelső, Melbourne-ben már kétszeres győztes fehérorosz Arina Szabalenka 6:3, 6:0-lal adott leckét az újdonsült tinisztárnak, az amerikai színekben versenyző Iva Jovicnak, arra már sokkal kevesebben számítottak, hogy az ukrán Elina Szvitolina 6:1, 6:2-re kiüti az amerikai Coco Gauffot. Utóbbi két játékos tanulságos üzenetet tolmácsolt a találkozó után.

Magyar Nemzet
2026. 01. 27. 11:27
Arina Szabalenka a fülbevalójával tetszeleg. A fehérorosz teniszező szenzációs formában menetel az Australian Openen Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
A két negyeddöntő közös jellemzője volt, hogy a vesztesek összesen mindössze három játékot tudtak nyerni, így egyik mérkőzés sem tartott sokáig. Szvitolina mindössze 59 perc alatt intézte el Gauffot, Szabalenka és Jovic összecsapása pedig alig több mint egy óra alatt ért véget. Mindez a szélsőséges melbourne-i körülmények között történt: kedden helyenként 45 fokos hőség nehezítette a játékosok dolgát – szerdára viszont már csupán 23 fokot jósolnak a szervezők.

Coco Gauff gratulációja nem volt őszinte Elina Szvitolina ellen. Az amerikai ripityára törte az ütőjét, miután kikapott az Australian Open negyeddöntőjénben. Az elődöntőben Szabalenka–Szvitolina meccs lesz. Fotó: AFP/Martin Keep

Szabalenka túl nagy falat volt Jovicnak

A világelső Arina Szabalenka és az Australian Openen berobbant 18 éves Iva Jovic mérkőzését zárt tető alatt rendezték meg az elviselhetetlen hőség miatt. A szerb és horvát szülők gyermekeként már Kaliforniában született amerikai tinédzsert, akinek Szeles Mónika a példaképe, sokan a jövő nagy reménységének tartják, ám a fehérorosz klasszis ellen ezúttal esélye sem volt.

Szabalenka könyörtelenül játszott, és végig kontrollálta a találkozót. A világelső elképesztő formában van: az idényben 10-0-s meccsmérleggel és 20-0-s szettaránnyal büszkélkedhet, Melbourne-ben pedig tovább erősítette favoritstátuszát. A 6:3, 6:0-s győzelem után nem maradt kétség afelől, hogy Jovicnak az ő szintje egyelőre még túl magas.

Szvitolina mestermunkája Gauff ellen

A nap igazi meglepetését az ukrán Elina Szvitolina szolgáltatta, aki meglepően simán verte az amerikai Coco Gauffot a másik keddi negyeddöntőben. A 12. helyen kiemelt teniszező szinte tökéletes nyitószettet produkált: négyszer vette el Gauff adogatását, miközben a sajátját csak egyszer veszítette el.

A folytatásban sem lassított, végül 59 perc alatt lezárta a mérkőzést. A statisztika is döbbenetes fölényt mutatott Szvitolina és Gauff között:

  • ász adogatások: 5-0
  • kettős hibák: 0-5
  • ki nem kényszerített hibák: 16-26.

Ütőtörés és ukrán hazafiság

A mérkőzés után mindkét játékos sokat elárult a jelleméről. Coco Gauff nem tudta feldolgozni a vereséget: a játékoskijáróban többször a földhöz csapta és ripityára törte az ütőjét. Nem először fordult elő, hogy az amerikai klasszis elveszíti a fejét, és nem tud uralkodni az érzelmein.

Szvitolina ezzel szemben higgadt maradt, és a kamerára mindössze ennyit írt: „Ukrajna mindenekfelett”. A 31 éves játékos pályafutása során először jutott be az Australian Open elődöntőjébe, ahol éppen Arina Szabalenka lesz az ellenfele, akihez hasonlóan ugyancsak 10-0-s idei meccsmérleggel büszkélkedhet.

Alina Szvitolina üzenete: Ukrajna mindenek felett
Alina Szvitolina üzenete: Ukrajna mindenekfelett

A két teniszező korábban már keveredett verbális konfliktusba az orosz–ukrán háború miatt, jóllehet Szabalenka többször is óvatosan elítélte az orosz agressziót.

Szvitolina az elmúlt években markáns ukrán hazafivá vált, ami különösen érdekes annak fényében, hogy az odesszai születésű játékosnak orosz az anyanyelve. Egy 2022-es interjúban ígéretet tett arra, hogy megtanul ukránul – a kamerára írt üzenet tanúsága szerint ezen a téren is komoly előrelépést tett.

Australian Open, női egyes, negyeddöntő

  • Szvitolina (ukrán, 12.)–Gauff (amerikai, 3.) 6:1, 6:2
  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jovic (amerikai, 29.) 6:3, 6:0

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

