Australian Open

Magyar legendát tisztel hősként a tenisz legújabb tinisztárja

Bejutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe a tizennyolc éves Iva Jovic, aki a kétszeres Grand Slam-döntős Jasmine Paolini ellen nyert pénteken. Jovic amerikai, de szerb és horvát szülők gyermeke, ami szerepet játszik a példaképei kiválasztásában is: Szeles Mónika és Novak Djokovics a két hőse.

Koczó Dávid
2026. 01. 23. 11:55
Iva Jovic menetel, nyolcaddöntős az Australian Openen, amely mindkét példaképe, Szeles Mónika és Novak Djokovics legsikeresebb Grand Slam-tornája Fotó: AFP/Martin Keep
Az, hogy Iva Jovic tehetséges, még 2024-ben kiderült a Grand Slam-tornákon, abban az évben az Australian Open és Wimbledon junior női egyes versenye is az ő sikerével ért véget. A szerb és horvát szülők gyermekeként 2007 decemberében Los Angelesben született Iva Jovic az idei Australian Opent már a felnőtt mezőny kiemeltjei között kezdte, de a pénteki, Jasmine Paolini elleni sikere így is meglepetés volt. A vasárnapi nyolcaddöntőben viszont papíron esélyes lesz Jovic, akinek Novak Djokovics és Szeles Mónika a hőse.

Iva Jovic fogadja Jasmine Paolini gratulációját, az Australian Open korábbi juniorbajnoka Szeles Mónika és Novak Djokovics nyomába lépne
Iva Jovic fogadja Jasmine Paolini gratulációját, az Australian Open korábbi juniorbajnoka Szeles Mónika és Novak Djokovics nyomába lépne Fotó: AFP/Martin Keep

Van bennem egy kis Szeles Mónika. Hasonló a háttere, mindig is felnéztem rá

 – mondta Jovic a vajdasági magyar legendáról.

Australian Open: Szeles és Djokovics is itt aratta legtöbb sikerét

Szeles Mónika kilenc Grand Slam-trófeát nyert, s ez lehetett volna sokkal több is, ha pályafutása csúcsán nem késelik meg Németországban. A kilencből négyet Ausztráliában nyert, ez a legsikeresebb Grand Slam-tornája, s az egyetlen, ahol a támadása után is a csúcsra ért Szeles, 1996-ban, akkor már nem jugoszláv, hanem amerikai színekben.

Jovic már eleve az Egyesült Államokban született, értelemszerű, hogy amerikai színekben tör be éppen a világ élvonalába.

Ugyanúgy tizennyolc éves most Jovic, mint Szeles volt első Australian Open-menetelésekor: a nagy előd akkor rögtön meg is nyerte a trófeát.

Jovic másik példaképe Novak Djokovics, aki szintén Ausztráliában nyerte a legtöbb Grand Slam-trófeáját, a 24-ből 10-et.

Australian Open: Jovic folytathatja menetelését

Míg a hetedik kiemelt, korábbi kétszeres Grand Slam-döntős Paolini elleni sikere meglepetés volt, a következő fordulóban papíron Jovic lesz az esélyes a kazah Julija Putyinceva ellen, aki Bondár Anna hamar kiemeltmentessé vált ágáról érkezett a nyolcaddöntőbe.

 

