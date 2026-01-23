Magyar legendát tisztel hősként a tenisz legújabb tinisztárja

Az, hogy Iva Jovic tehetséges, még 2024-ben kiderült a Grand Slam-tornákon, abban az évben az Australian Open és Wimbledon junior női egyes versenye is az ő sikerével ért véget. A szerb és horvát szülők gyermekeként 2007 decemberében Los Angelesben született Iva Jovic az idei Australian Opent már a felnőtt mezőny kiemeltjei között kezdte, de a pénteki, Jasmine Paolini elleni sikere így is meglepetés volt. A vasárnapi nyolcaddöntőben viszont papíron esélyes lesz Jovic, akinek Novak Djokovics és Szeles Mónika a hőse.

Iva Jovic fogadja Jasmine Paolini gratulációját, az Australian Open korábbi juniorbajnoka Szeles Mónika és Novak Djokovics nyomába lépne Fotó: AFP/Martin Keep

Van bennem egy kis Szeles Mónika. Hasonló a háttere, mindig is felnéztem rá

– mondta Jovic a vajdasági magyar legendáról.

Australian Open: Szeles és Djokovics is itt aratta legtöbb sikerét

Szeles Mónika kilenc Grand Slam-trófeát nyert, s ez lehetett volna sokkal több is, ha pályafutása csúcsán nem késelik meg Németországban. A kilencből négyet Ausztráliában nyert, ez a legsikeresebb Grand Slam-tornája, s az egyetlen, ahol a támadása után is a csúcsra ért Szeles, 1996-ban, akkor már nem jugoszláv, hanem amerikai színekben.

Jovic már eleve az Egyesült Államokban született, értelemszerű, hogy amerikai színekben tör be éppen a világ élvonalába.

Ugyanúgy tizennyolc éves most Jovic, mint Szeles volt első Australian Open-menetelésekor: a nagy előd akkor rögtön meg is nyerte a trófeát.

Jovic másik példaképe Novak Djokovics, aki szintén Ausztráliában nyerte a legtöbb Grand Slam-trófeáját, a 24-ből 10-et.

Australian Open: Jovic folytathatja menetelését

Míg a hetedik kiemelt, korábbi kétszeres Grand Slam-döntős Paolini elleni sikere meglepetés volt, a következő fordulóban papíron Jovic lesz az esélyes a kazah Julija Putyinceva ellen, aki Bondár Anna hamar kiemeltmentessé vált ágáról érkezett a nyolcaddöntőbe.