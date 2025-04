Ma is bármikor rátámadhatnak a nézők a világ legjobb játékosaira?

Néhány héttel korábban, Dubajban a 2021-es US Open-bajnok Emma Raducanut pécézte ki magának egy néző, addig zaklatva a lelátóról a játékost, amíg a brit teniszező elsírta magát a pályán. A bajkeverőt nemcsak az adott meccsről vezették ki, hanem valamennyi WTA-tornáról kitiltották. A néző néhány nappal korábban közterületen is zaklatta a teniszezőt, ezért is borult ki annyira Raducanu, amikor meglátta a stadionban. Az eset jogi része távoltartási végzéssel zárult le.

Mennyit javult a biztonság a Szeles Mónika elleni támadás óta?

Ha valamelyik eljárás esetleg túlzónak tűnik, nem szabad elfelejteni, hogy a tenisz kollektív emlékezetében a mai napig él a Szeles Mónika elleni támadás.

Az újvidéki születésű teniszező világelső és három Grand Slam-torna címvédője volt, amikor az 1993-as hamburgi tornán nagy riválisa, Steffi Graf zavart elméjű rajongója hátba szúrta.

Nem a szervezőkön múlt, hogy nem lett tragédia az esetből, s bár Szeles Mónika a támadást fizikai értelemben megúszta néhány hét alatt rendbe jövő sérülésekkel, mentálisan teljesen soha nem tette túl magát az eseten. A teniszpályára több mint két évvel a támadása után tért vissza, már nem jugoszláv, hanem amerikai színekben. Németországban soha többé nem volt hajlandó pályára lépni, s pályafutása lezárása után, 2011-ben is úgy nyilatkozott, hogy a biztonság terén nem lépett előre a tenisz.