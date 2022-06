Az akadémista saját példaképe ellen játszhatja élete meccsét

A nyolcadik kiemelt Ruud ugyanis az első játszma elvesztése után felőrölte Marin Cilicet, aki a harmadik és a negyedik szettben már nem tudott komoly ellenállást kifejteni. Ruudot a pályára rohanó aktivista magánszáma sem zavarta meg, így két óra ötvenhét perc alatt nyert, míg Nadal csonka elődöntője három órán és tizenhárom percen át tartott.

Igaz, aligha ez a néhány percnyi különbség dönt majd köztük a vasárnapi döntőben.

Arról nem is érdemes vitát nyitni, hogy Rafael Nadal az esélyes: eddigi tizenhárom Roland Garros-fináléját kivétel nélkül megnyerte.

– Nadal minden idők legjobb salakpályás játékosa, és minden borítást figyelembe véve is az egyik legjobb – erősítette meg Casper Ruud is, aki egyértelműen pályafutása eddigi legnagyobb meccsére készül.

Ruud eddig nyolc ATP-tornát nyert pályafutása során – ezek közül hetet salakon –, de ezek kivétel nélkül ATP 250-es viadalok voltak, amelyek három lépcsővel találhatók a Grand Slamek alatt rangban. (A kettő között helyezkednek el a mesterversenyek és az ATP 500-as tornák.)

Grand Slam-versenyen az idei Garros előtt még negyeddöntőbe sem jutott a norvég, most viszont egészen a fináléig menetelt. Volt egy kis szerencséje is, a nála magasabban rangsorolt játékosokat Holger Rune és Marin Cilic eltüntette az alsó ágról, viszont ők éppen ezért Ruud számára is veszélyes ellenfélnek tűntek. A norvég mindkettejüket négy játszmában búcsúztatta, ahogy az első fordulóban Jo-Wilfried Tsongát is így vonultatta vissza. Ruud legnehezebb meccsét a harmadik körben játszotta, az olasz Lorenzo Sonego ellen 2-1-es szetthátrányból fordított.