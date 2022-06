Egy amerikai tinédzser mentheti meg Serena Williams csúcsát

A győzelmi sorozatot azonban akkor is folytatta, ahogy az elődöntőben is. Ezúttal megingás nélkül: Swiatek mindössze három játékot engedélyezett Daria Kaszatkinának. A meccs után pedig a lengyel elárulta, hogy nemcsak abban különbözik az idei menetelése a 2020-astól, hogy most már elvárják tőle a sikert.

– Amikor elkezdtem igazán magas szinten játszani, a koronavírus miatt nem vagy alig voltak nézők a lelátón. Most lenyűgözve tapasztalom, hogy mennyien szurkolnak nekem a lengyel zászlót lobogtatva – örvendezett Swiatek, aki menetelése mellett huszonegyedik születésnapját is a torna alatt ünnepelte.

A lengyel teniszező a győzelmével beállította a XXI. század leghosszabb női győzelmi sorozatát, 2013-ban Serena Williams tudott egymás után harmincnégy meccset nyerni. Ha Swiatek a szombati fináléban is győz, ebben a tekintetben máris lehagyja a huszonháromszoros Grand Slam-győztes amerikai klasszist.

Coco Gauff megnyerte élete első Grand Slam-elődöntőjét (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra)

A fináléban Williams honfitársa, a tizennyolc éves Coco Gauff igyekszik majd megállítani Swiateket, aki szép csendben szintén magabiztosan menetelt eddig Párizsban. Sőt a lengyellel ellentétben Gauff egyetlen játszmát sem veszített a döntőig vezető úton. Az elődöntőben, különösen az első játszmában sokat hibázott ugyan, de az olasz Martina Trevisan még többet, így nem lehetett esélye a fináléra.

Gauff már 2019-ben, tizenöt évesen feltűnt, amikor a korábbi bajnok Venus Williamset is búcsúztatva a negyedik fordulóba jutott Wimbledonban. Akkor óriási felhajtás vette körül, ám talán nem véletlen, hogy éppen akkor lépett újabb szintre a pályafutása során, amikor ez kissé alábbhagyott.

Az elődöntő során az amerikai panaszkodott Trevisan ütést kísérő nyögéseire, de a meccs végén összeölelkeztek a hálónál.