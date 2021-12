A legsikeresebbek közé tartozik idén, mégis kakukktojás

Casper Ruud már azzal a valaha volt legjobb norvég teniszező lett – édesapját, Christiant túlszárnyalva –, amikor tavaly Buenos Airesben ATP-versenyt nyert. A huszonkét éves játékos azonban idén még előrébb lépett. Öt trófeát is a magasba emelhetett, ezzel Djokoviccsal és Zverevvel holtversenyben a 2021-es tornagyőzelmi lista élén áll, még ha Ruud sikerei között nincs is Grand Slam-torna vagy olimpia, „csupán” ATP 250-es viadalok.

– A nagy változást az hozta az évben, hogy hozzászoktam a nagy meccsekhez és a nagy eseményekhez. Magabiztosabb lettem, de rutin terén még mindig elmaradok a vb-mezőny többi tagjától – foglalta össze évét Ruud, akit a világelső Djokovics az ATP Tour egyik legszorgalmasabb játékosának nevezett.

A Grand Slameken ugyan nem dobott nagyot a norvég teniszező, az ATP 1000-es tornákon viszont rendre jól szerepelt, hat részvételből ötször eljutott a negyeddöntőig, kétszer pedig a legjobb négy közé is. Ennyi menetelés pedig elég volt ahhoz, hogy a nyolcadik helyen épphogy bejusson az évzáró torinói világbajnokságra.

Olaszországban a világelső Novak Djokovics ellen vereséggel kezdett, majd a Sztefanosz Cicipasz sérülése miatt beugró Cameron Norrie ellen is szetthátrányba került, de fordítani tudott. Pénteken így ki-ki meccset játszhatott Andrej Rubljov ellen, és ismét úgy nyert, hogy elvesztette az első játszmát. A döntő szett tie breakben még a rendkívül balszerencsésen elvesztett minibreakelőny sem zavarta meg.

– Ezen a gyors pályán mind irányítani akarunk, de Rubljov ellen ez nem egyszerű, állandóan futtatná az ellenfelét. A fontos pontokat okosan tudtam játszani – értékelt a siker után Ruud, akire az elődöntőben a vb másik orosz játékosa, Danyiil Medvegyev vár.

– Kemény csata lesz, az elmúlt két-három évben már folyamatosan a világ legjobbjai közé tartozik. Kétszer játszottam ellene, és mindkétszer veszítettem, de legalább már tudom, hogy mire számíthatok, izgalmas kihívás lesz – fogalmazott Ruud, aki Rubljov ellen négy sikertelen próbálkozás után tudott meccset nyerni.

A címvédő Medvegyev – aki az elődöntősök közül egyedüliként „csak” négy tornán, köztük a US Openen nyert idén – mindhárom meccsét három szettben nyerte a csoportkör során. Az évzáró esemény ötszörös bajnoka, Djokovics viszont 2014 és 2018 után nyerte meg szettveszteség nélkül a maga négyesét. Előbbi alkalommal meg is szerezte a trófeát, 2018-ban viszont a döntőben Alexander Zverev legyőzte a szerbet. Most már az elődöntőben összecsapnak, ahogy az történt idén az olimpián és a US Openen is. Tokióban Zverev, New Yorkban Djokovics nyert.

A papírforma az első két kiemelt, Djokovics és Medvegyev újabb álomdöntőjét ígéri, de Zverevnek és Ruudnak egészen más álmai vannak.

ATP-világbajnokság, elődöntő 14.00 Medvegyev (orosz, 2.)–Ruud (norvég, 8.) 21.00 Djokovics (szerb, 1.)–Zverev (német, 3.)

Borítókép: Casper Ruud (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Marco)