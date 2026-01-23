Kínos helyzetbe hozta a labdaszedőt a bíró az orosz–ukrán csatán

Az ukrán–orosz feszültség miatt Szvitolina és Snajder közös fotóra sem állt össze a kínos helyzetbe hozott fiúval, bár külön-külön kép azért jutott neki a két teniszezővel.

Az ukrán Szvitolina nyert az orosz Snajder ellen

Snajder kétszer is brékhátrányba került, de mindkétszer azonnal visszazárkózott Szvitolina ellen. Rövidítésben viszont az ukráné lett az első játszma, aki ezt alaposan meg is ünnepelte.

Snajder az előző két fordulóban felállt szetthátrányból, sőt, két napja az ausztrál Gibson ellen meccslabdákat is hárított. Ezúttal viszont nem volt visszaút, Szvitolina a második játszmát is megnyerte, azaz szettveszteség nélkül jutott a nyolcaddöntőbe az Australian Openen, ahol a papírforma alapján újabb orosz rivális, Mirra Andrejeva lehet az ellenfele.

Gauff felállt a padlóról, Rubljov kiesett

Snajderrel ellentétben fordított a harmadik kiemelt Coco Gauff, aki az első játszmában egyetlen nyerőt sem tudott ütni, aztán viszont érvényesítette a papírformát honfitársa, Hailey Baptiste ellen.

Az oroszok közül Snajder mellett kiesett Andrej Rubljov is, Danyiil Medvegyev viszont sajnos fordítani tudott Marozsán Fábián ellen.