Kínos helyzetbe hozta a labdaszedőt a bíró az orosz–ukrán csatán

Feszült hangulatú mérkőzésen jutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe az ukrán Elina Szvitolina, aki két játszmában nyert az orosz Diana Snajder ellen. A papírforma azt ígéri, hogy Szvitolinának a következő fordulóban is orosz ellenfele lesz. Snajder mellett Andrej Rubljov is kiesett az orosz teniszezők közül pénteken.

2026. 01. 23. 11:29
Az ukrán Elina Szvitolina az orosz Diana Snajder ellen sem veszített játszmát, már az Australian Open nyolcaddöntőjébe jutott Fotó: AFP/Paul Crock
Elina Szvitolina és Diana Snajder meccse előtt előbbi honfitársa, Olekszandra Olijnikova öntött olajat a tűzre, aki Snajdert kiemelte azon teniszezők között, akik szerinte támogatják a háborút. Az egyébként is feszült ukrán–orosz párharc elején a székbíró arra kényszerítette a pénzfeldobást végző labdaszedőt, hogy válasszon az ukrán Szvitolina és az orosz Snajder között.

Az orosz Diana Shnaider két fordítás után az ukrán Elina Svitolina ellen már nem menekült meg az Australian Open harmadik fordulójában
Az orosz Diana Snajder két fordítás után az ukrán Elina Szvitolina ellen már nem menekült meg az Australian Open harmadik fordulójában Fotó: AFP/Paul Crock

Általában a székbíró határozza meg, hogy ki mond fejet vagy írást, most viszont a norvég Julie Minori Kjendlie áthárította a labdaszedőre a felelősséget. Ő kis gondolkozás után az orosz Snajder mellett döntött, aki meg is nyerte a pénzfeldobást.

Az ukrán–orosz feszültség miatt Szvitolina és Snajder közös fotóra sem állt össze a kínos helyzetbe hozott fiúval, bár külön-külön kép azért jutott neki a két teniszezővel.

Az ukrán Szvitolina nyert az orosz Snajder ellen

Snajder kétszer is brékhátrányba került, de mindkétszer azonnal visszazárkózott Szvitolina ellen. Rövidítésben viszont az ukráné lett az első játszma, aki ezt alaposan meg is ünnepelte.

Snajder az előző két fordulóban felállt szetthátrányból, sőt, két napja az ausztrál Gibson ellen meccslabdákat is hárított. Ezúttal viszont nem volt visszaút, Szvitolina a második játszmát is megnyerte, azaz szettveszteség nélkül jutott a nyolcaddöntőbe az Australian Openen, ahol a papírforma alapján újabb orosz rivális, Mirra Andrejeva lehet az ellenfele.

Gauff felállt a padlóról, Rubljov kiesett

Snajderrel ellentétben fordított a harmadik kiemelt Coco Gauff, aki az első játszmában egyetlen nyerőt sem tudott ütni, aztán viszont érvényesítette a papírformát honfitársa, Hailey Baptiste ellen.

Az oroszok közül Snajder mellett kiesett Andrej Rubljov is, Danyiil Medvegyev viszont sajnos fordítani tudott Marozsán Fábián ellen.

Australian Open, 3. forduló

Női egyes

  • Szvitolina (ukrán, 12.)–Snajder (orosz, 23.) 7:6, 6:3
  • Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Potapova (osztrák) 7:6, 7:6
  • Gauff (amerikai, 3.)–Baptiste (amerikai) 3:6, 6:0, 6:3
  • Jovic (amerikai, 29.)–Paolini (olasz, 7.) 6:2, 7:6
  • Mboko (kanadai, 17.)–Tauson (dán, 14.) 7:6, 5:7, 6:3
  • Muchová (cseh, 19.)–Linette (lengyel) 6:1, 6:1
  • Putyinceva (kazah)–Sönmez (török) 6:3, 6:7, 6:3

Férfi egyes

  • Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán (magyar) 6:7, 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
  • Alcaraz (spanyol, 1.)–Moutet (francia, 32.) 6:2, 6:4, 6:1
  • Paul (amerikai, 19.)–Davidovich Fokina (spanyol) 6:1, 6:1-nél Davidovich Fokina feladta
  • Cerúndolo (argentin, 18.)–Rubljov (orosz, 13.) 6:3, 7:6, 6:3
  • Tien (amerikai, 25.)–Borges (portugál) 7:6, 6:4, 6:2

 

