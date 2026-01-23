Kínos helyzetbe hozta a labdaszedőt a bíró az orosz–ukrán csatán
Feszült hangulatú mérkőzésen jutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe az ukrán Elina Szvitolina, aki két játszmában nyert az orosz Diana Snajder ellen. A papírforma azt ígéri, hogy Szvitolinának a következő fordulóban is orosz ellenfele lesz. Snajder mellett Andrej Rubljov is kiesett az orosz teniszezők közül pénteken.
Elina Szvitolina és Diana Snajder meccse előtt előbbi honfitársa, Olekszandra Olijnikova öntött olajat a tűzre, aki Snajdert kiemelte azon teniszezők között, akik szerinte támogatják a háborút. Az egyébként is feszült ukrán–orosz párharc elején a székbíró arra kényszerítette a pénzfeldobást végző labdaszedőt, hogy válasszon az ukrán Szvitolina és az orosz Snajder között.
Általában a székbíró határozza meg, hogy ki mond fejet vagy írást, most viszont a norvég Julie Minori Kjendlie áthárította a labdaszedőre a felelősséget. Ő kis gondolkozás után az orosz Snajder mellett döntött, aki meg is nyerte a pénzfeldobást.
Snajder az előző két fordulóban felállt szetthátrányból, sőt, két napja az ausztrál Gibson ellen meccslabdákat is hárított. Ezúttal viszont nem volt visszaút, Szvitolina a második játszmát is megnyerte, azaz szettveszteség nélkül jutott a nyolcaddöntőbe az Australian Openen, ahol a papírforma alapján újabb orosz rivális, Mirra Andrejeva lehet az ellenfele.
Gauff felállt a padlóról, Rubljov kiesett
Snajderrel ellentétben fordított a harmadik kiemelt Coco Gauff, aki az első játszmában egyetlen nyerőt sem tudott ütni, aztán viszont érvényesítette a papírformát honfitársa, Hailey Baptiste ellen.
