Djokovics a balhéja után ajándékot kapott az Australian Openen, ellenfele csalódott

Novak Djokovics a 400. győztes Grand Slam-mérkőzését nyerte meg az Australian Open harmadik fordulójában a holland Botic van de Zandschulp ellen, de a meccs a szerb balhéjáról maradt emlékezetes. Djokovics ugyanis a leléptetéshez is közel járt, miután centiméterekre volt attól, hogy egy dühében erővel megütött labdával eltaláljon egy labdaszedőt.

Novak Djokovics játék nélkül jutott a negyeddöntőbe az Australian Openen. Fotó: Anadolu/Mark Avellino

Az eset különösen annak fényében volt érdekes, hogy Djokovics múltját már terhelte hasonló eset: 2020-ban a US Open a nyolcaddöntőben, Pablo Carreno Busta ellen léptették le, amikor Djokovics egy elvesztett játék után elütött egy labdát, amely a vonalbírót találta el. Most megúszta a nagyobb botrányt a szerb, és végül a meccset megnyerve továbbjutott a nyolcaddöntőbe. És már negyeddöntős, pedig azóta pályára sem lépett.

Jakub Mensík sérülés miatt visszalépett

A cseh teniszező, Jakub Mensík vasárnap jelentette be, hogy sérülés miatt visszalép. Ő lett volna Djokovics nyolcaddöntős ellenfele az Australian Openen.

„Nehéz erről írni. Mindent megtettünk a folytatásért, de vissza kell lépnem az Australian Openről egy hasizomsérülés miatt, amely az elmúlt meccsek során súlyosbodott. Most itt az ideje teljesen felépülni. Bár csalódott vagyok, azt sokáig magammal viszem, hogy itt először sikerült bejutnom a nyolcaddöntőbe” – írta közösségi oldalán a húszéves Mensík, aki 16. kiemelt volt az év első Grand Slam-tornáján.

Can't wait to see Mensik magic back in Melbourne next year 💙#AO26 pic.twitter.com/QE7DbpGV8n — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

A cseh tehetség és az Australian Open tízszeres bajnoka, Djokovics hétfőn találkozott volna egymással, így viszont a szerb teniszező játék nélkül jutott a nyolc közé.

Djokovics nagy ajándékot kapott, tovább kergetheti az álmát

A 38 éves Djokovics a férfi egyes mezőnyének legidősebb versenyzője jelenleg, és nagyon nem mindegy neki, hogyan tudja beosztani az erejét a torna során. A meccs nélküli továbbjutás és a plusz pihenőnapok még sokat jelenthetnek neki a végjátékban.

Djokovics az Australian Open negyeddöntőjében az amerikai Taylor Fritz vagy az olasz Lorenzo Musetti ellen játszhat.

A szerb klasszis azért küzd Melbourne-ben, hogy a 25. Grand Slam-tornagyőzelmével az ausztrál Margaret Court-öt maga mögött hagyva egyedüli csúcstartóvá váljon.