Stollárék váratlan döntése után nem maradt magyar az Australian Openen

A 15. helyen kiemelt Stollár Fanny, Kato Miju kettős a 16 között a lehető legnehezebb ellenféllel csapott volna össze az Australian Openen, mivel párosban Taylor Townsend kétszeres Grand Slam-bajnok, 11-szeres tornagyőztes és korábbi világelső, míg a szintén 29 éves cseh klasszis, Katerina Siniaková jelenleg vezeti párosban a világranglistát, egyesben öt, párosban pedig 33 trófeánál tart, olimpiai és világbajnok, emellett tízszeres GS-győztes.

Carlos Alcaraz a legjobb nyolc között az Australian Openen. Fotó: AFP/David Gray

A vasárnapi mérkőzést azonban végül nem játszották le, mivel Stollárék a kezdés előtt visszaléptek, ez egyben azt is jelenti, hogy a magyarok számára befejeződött az ausztrál nyílt teniszbajnokság.

– Teljesen váratlan, mert én, mint Kato partnere egyáltalán nem számítottam rá, és nem tudtam az egészről. Annyit tudtam a sérüléséről, hogy fájt a csuklója még a verseny előtt, de erről sem a meccsek előtt, sem utánuk nem beszélt. Szombaton szólt, hogy fel szeretné adni a versenyt, ezt orvosokkal, fizioterapeutákkal konzultálva megbeszéltük, ők azt mondták, nyugodtan játszhat, nem lesz rosszabb a csuklója, csak fájdalomcsillapítót kellene bevennie, nem kockáztat semmit, mégis úgy döntött, nem akar pályára lépni. Emiatt vasárnap reggel visszaléptünk – mondta a Nemzeti Sportnak Stollár.

A magyar teniszező hozzátette, nehezen tudta feldolgozni partnere döntését.

– Páros, ketten vagyunk benne – nem tudok mit mondani az egészről… Csalódott vagyok, mert én bármi is van, felmegyek a pályára és megpróbálom megtenni, amit tudok, akkor is, ha fáj. Ez nem egy akármilyen verseny, Grand Slam, tehát kiálltam volna.

Alcaraz már negyeddöntős az Australian Openen

Férfi egyesben a világelső Carlos Alcaraz három szettben, 7:6 (8-6), 6:4, 7:5-re legyőzte a 19. helyen kiemelt Tommy Pault, s így készülhet pályafutása 14. Grand Slam-negyeddöntőjére – ilyen sokszor ez senkinek sem sikerült 23 éves kora előtt az Open-érában.

A 2 óra 38 percig tartó összecsapás után a spanyol klasszis új szervája került középpontba, amely sokak szerint Novak Djokovics adogatására emlékeztet, legalábbis vannak hasonló mozdulatok. A szerb kiválóság már a torna előtt viccelődött azzal, hogy jogdíjat fog kérni a spanyoltól, aki most elárulta, valóban írt neki Djokovics.