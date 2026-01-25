Australian OpenStollár FannyteniszCarlos Alcaraz

Stollárék váratlan döntése után nem maradt magyar az Australian Openen

Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán játék nélkül búcsúzott a nyolcaddöntőben az ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyében. Stollárék visszalépése egyúttal azt jelenti, hogy nem maradt magyar teniszező az Australian Openen.

Magyar Nemzet
2026. 01. 25. 9:07
Kato Miju és Stollár Fanny párosa visszalépett a világelső elleni mérkőzéstől Fotó: Hu Jingchen Forrás: Xinhua/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 15. helyen kiemelt Stollár Fanny, Kato Miju kettős a 16 között a lehető legnehezebb ellenféllel csapott volna össze az Australian Openen, mivel párosban Taylor Townsend kétszeres Grand Slam-bajnok, 11-szeres tornagyőztes és korábbi világelső, míg a szintén 29 éves cseh klasszis, Katerina Siniaková jelenleg vezeti párosban a világranglistát, egyesben öt, párosban pedig 33 trófeánál tart, olimpiai és világbajnok, emellett tízszeres GS-győztes.

Carlos Alcaraz a legjobb nyolc között az Australian Openen
Carlos Alcaraz a legjobb nyolc között az Australian Openen. Fotó: AFP/David Gray

A vasárnapi mérkőzést azonban végül nem játszották le, mivel Stollárék a kezdés előtt visszaléptek, ez egyben azt is jelenti, hogy a magyarok számára befejeződött az ausztrál nyílt teniszbajnokság.

– Teljesen váratlan, mert én, mint Kato partnere egyáltalán nem számítottam rá, és nem tudtam az egészről. Annyit tudtam a sérüléséről, hogy fájt a csuklója még a verseny előtt, de erről sem a meccsek előtt, sem utánuk nem beszélt. Szombaton szólt, hogy fel szeretné adni a versenyt, ezt orvosokkal, fizioterapeutákkal konzultálva megbeszéltük, ők azt mondták, nyugodtan játszhat, nem lesz rosszabb a csuklója, csak fájdalomcsillapítót kellene bevennie, nem kockáztat semmit, mégis úgy döntött, nem akar pályára lépni. Emiatt vasárnap reggel visszaléptünk – mondta a Nemzeti Sportnak Stollár.

A magyar teniszező hozzátette, nehezen tudta feldolgozni partnere döntését.

– Páros, ketten vagyunk benne – nem tudok mit mondani az egészről… Csalódott vagyok, mert én bármi is van, felmegyek a pályára és megpróbálom megtenni, amit tudok, akkor is, ha fáj. Ez nem egy akármilyen verseny, Grand Slam, tehát kiálltam volna.

Alcaraz már negyeddöntős az Australian Openen

Férfi egyesben a világelső Carlos Alcaraz három szettben, 7:6 (8-6), 6:4, 7:5-re legyőzte a 19. helyen kiemelt Tommy Pault, s így készülhet pályafutása 14. Grand Slam-negyeddöntőjére – ilyen sokszor ez senkinek sem sikerült 23 éves kora előtt az Open-érában.

A 2 óra 38 percig tartó összecsapás után a spanyol klasszis új szervája került középpontba, amely sokak szerint Novak Djokovics adogatására emlékeztet, legalábbis vannak hasonló mozdulatok. A szerb kiválóság már a torna előtt viccelődött azzal, hogy jogdíjat fog kérni a spanyoltól, aki most elárulta, valóban írt neki Djokovics.

– Hallottam róla. Már megvan a szerződésem, de őt még nem láttam – viccelődött Alcaraz, amit óriási nevetéssel jutalmazott a Rod Laver Aréna közönsége. – Megjelent néhány videó a mozdulatsorról, de nem aggódtam a hasonlóság miatt. Aztán az egyik nap felébredtem, és láttam a telefonomon, hogy Djokovics üzent nekem, melyben az állt, hogy fizetnem kell a szerváért. Vicces volt.

A hatszoros Grand Slam-bajnok még nem veszített szettet a mostani versenyen a Melbourne Parkban, és ha így folytatja, jó esélye lehet rá, hogy minden idők legfiatalabb férfijaként megcsinálja a karrier-Grand Slamet, vagyis hogy megnyerje mind a négy nagy tornát.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbrüsszel

Káoszimádók

Kondor Katalin avatarja

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu