Orbán Viktor: A végén mindannyian magyarok vagyunk + videó

teniszNovak DjokovicsAustralian OpenStan Wawrinka

Novak Djokovicsot majdnem leléptették, majd meg is sérült az Australian Openen

Karrierje 400. Grand Slam-mérkőzését az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában nyerte meg Novak Djokovics. A szerb játékos a holland Botic van de Zandschulp ellen a leléptetéshez is közel járt, majd bokasérülés miatt ápolni is kellett őt, ám végül három szettben továbbjutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 12:00
Novak Djokovics esése után aggódhattak érte a rajongói Fotó: AFP/David Gray
Miután az év végén visszavonuló Stan Wawrinka szombaton négy szettben kikapott Taylor Fritztől, a világranglista-4. Novak Djokovics maradt a legidősebb játékos az Australian Open férfi egyes versenyszámában. A 38 éves szerb teniszező az első két fordulóban még csak szoros játszmát sem teljesített, a két sima győzelem után viszont a holland Botic van de Zandschulp (75.) ellen nehezebbnek tűnt a siker elérése. A Melbourne-ben tízszeres győztes Djokovics célja a továbbjutás mellett karrierje (rekordot jelentő) 400. győzelme is volt, ami a Grand Slam-mérkőzéseket illeti.

A 24-szeres Grand Slam-győztes szerb teniszező, Novak Djokovics játszmaveszteség nélkül jutott el az Australian Open nyolcaddöntőjéig
A 24-szeres Grand Slam-győztes szerb teniszező, Novak Djokovics játszmaveszteség nélkül jutott el az Australian Open nyolcaddöntőjéig Fotó: AFP/Martin Keep

Novak Djokovics megmenekült

Az első szettben egy brék döntött Djokovics javára (6:3), majd a szerb a második felvonás elején kétszer is elvette ellenfele adogatását. A tavaly Indian Wellsben kettejük mérkőzését megnyerő Van de Zandschulp ekkor ápolásra szorult, és noha ezután egyszer visszabrékelt, utána a korábbi világelső 6:4-gyel lezárta a játszmát. Igaz, 4:2-es állásnál centiméterekre volt attól, hogy egy dühében erővel megütött labda eltaláljon egy labdaszedőt, ami szinte bizonyosan Novak Djokovics leléptetéséhez vezetett volna.

A harmadik szett elején aztán Djokovics egy labdamenet közben elesett, és a következő térfélcserénél ápolni is kellett a lábát, valamint az azon keletkezett vízhólyagokat. 

Miután a bokasérülés megtörtént, Van de Zandschulp brékelőnybe került, de a szerb rögtön visszavette az adogatását, majd két szettlabdát is hárítva fordított, és a harmadik játszmát rövidítésben 7-4-re megnyerve továbbjutott.

Ünneplésképpen a kezét a füléhez emelte, így jelezte, hogy a közönség hiába volt ellene a végjátékban. A saját rajongóit ugyanakkor megnyugtatta: a bokája rendben van, a sérülés aligha fogja akadályozni a folytatásban.

A következő körben a norvég Casper Ruud vagy a horvát Marin Cilic vár a 18. AO-nyolcaddöntőjére készülő Novak Djokovicsra.

Australian Open, a nyolcaddöntő párosításai

egyéni, nők:

vasárnap:

hétfő:

  • Jessica Pegula (amerikai, 6.)–Madison Keys (amerikai, 9.)
  • Amanda Anisimova (amerikai, 4.)–Vang Hszin-jü (kínai)
  • Jelena Ribakina (kazah, 5.)–Elise Mertens (belga, 21.)
  • Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Maddison Inglis (ausztrál)

egyéni, férfiak:

vasárnap:

  • Carlos Alcaraz (spanyol, 1. kiemelt)–Tommy Paul (amerikai, 19.)
  • Alex de Minaur (ausztrál, 6.)–Alekszandr Bublik (kazah, 10.)
  • Alexander Zverev (német, 3.)–Francisco Cerúndolo (argentin, 18.)
  • Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Learner Tien (amerikai, 25.)

hétfő:

  • Lorenzo Musetti (olasz, 5.)–Taylor Fritz (amerikai, 9.)
  • Novak Djokovics (szerb, 4.)–Jakub Mensík (cseh, 16.)/Ethan Quinn (amerikai)
  • Ben Shelton (amerikai, 8.)–Casper Ruud (norvég, 12.)/Marin Cilic (horvát)
  • Jannik Sinner (olasz, 2.)–Luciano Darderi (olasz, 22.)

A 2014-es bajnok Stan Wawrinka kiesett, majd elköszönt a melbourne-i közönségtől:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kárpáti András
idezojelekmedián

Hann Endre esete Freuddal

Kárpáti András avatarja

A Medián vezetője saját magát leplezte le, hogy korábban a DK-nak is dolgoztak.

