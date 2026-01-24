Novak Djokovicsot majdnem leléptették, majd meg is sérült az Australian Openen

Miután az év végén visszavonuló Stan Wawrinka szombaton négy szettben kikapott Taylor Fritztől, a világranglista-4. Novak Djokovics maradt a legidősebb játékos az Australian Open férfi egyes versenyszámában. A 38 éves szerb teniszező az első két fordulóban még csak szoros játszmát sem teljesített, a két sima győzelem után viszont a holland Botic van de Zandschulp (75.) ellen nehezebbnek tűnt a siker elérése. A Melbourne-ben tízszeres győztes Djokovics célja a továbbjutás mellett karrierje (rekordot jelentő) 400. győzelme is volt, ami a Grand Slam-mérkőzéseket illeti.

A 24-szeres Grand Slam-győztes szerb teniszező, Novak Djokovics játszmaveszteség nélkül jutott el az Australian Open nyolcaddöntőjéig Fotó: AFP/Martin Keep

Novak Djokovics megmenekült

Az első szettben egy brék döntött Djokovics javára (6:3), majd a szerb a második felvonás elején kétszer is elvette ellenfele adogatását. A tavaly Indian Wellsben kettejük mérkőzését megnyerő Van de Zandschulp ekkor ápolásra szorult, és noha ezután egyszer visszabrékelt, utána a korábbi világelső 6:4-gyel lezárta a játszmát. Igaz, 4:2-es állásnál centiméterekre volt attól, hogy egy dühében erővel megütött labda eltaláljon egy labdaszedőt, ami szinte bizonyosan Novak Djokovics leléptetéséhez vezetett volna.

A harmadik szett elején aztán Djokovics egy labdamenet közben elesett, és a következő térfélcserénél ápolni is kellett a lábát, valamint az azon keletkezett vízhólyagokat.

Miután a bokasérülés megtörtént, Van de Zandschulp brékelőnybe került, de a szerb rögtön visszavette az adogatását, majd két szettlabdát is hárítva fordított, és a harmadik játszmát rövidítésben 7-4-re megnyerve továbbjutott.

Ünneplésképpen a kezét a füléhez emelte, így jelezte, hogy a közönség hiába volt ellene a végjátékban. A saját rajongóit ugyanakkor megnyugtatta: a bokája rendben van, a sérülés aligha fogja akadályozni a folytatásban.

A következő körben a norvég Casper Ruud vagy a horvát Marin Cilic vár a 18. AO-nyolcaddöntőjére készülő Novak Djokovicsra.