Novak Djokovicsot majdnem leléptették, majd meg is sérült az Australian Openen

Miután az év végén visszavonuló Stan Wawrinka szombaton négy szettben kikapott Taylor Fritztől, a világranglista-4. Novak Djokovics maradt a legidősebb játékos az Australian Open férfi egyes versenyszámában. A 38 éves szerb teniszező az első két fordulóban még csak szoros játszmát sem teljesített, a két sima győzelem után viszont a holland Botic van de Zandschulp (75.) ellen nehezebbnek tűnt a siker elérése. A Melbourne-ben tízszeres győztes Djokovics célja a továbbjutás mellett karrierje (rekordot jelentő) 400. győzelme is volt, ami a Grand Slam-mérkőzéseket illeti.
Novak Djokovics megmenekült
Az első szettben egy brék döntött Djokovics javára (6:3), majd a szerb a második felvonás elején kétszer is elvette ellenfele adogatását. A tavaly Indian Wellsben kettejük mérkőzését megnyerő Van de Zandschulp ekkor ápolásra szorult, és noha ezután egyszer visszabrékelt, utána a korábbi világelső 6:4-gyel lezárta a játszmát. Igaz, 4:2-es állásnál centiméterekre volt attól, hogy egy dühében erővel megütött labda eltaláljon egy labdaszedőt, ami szinte bizonyosan Novak Djokovics leléptetéséhez vezetett volna.
A harmadik szett elején aztán Djokovics egy labdamenet közben elesett, és a következő térfélcserénél ápolni is kellett a lábát, valamint az azon keletkezett vízhólyagokat.
Miután a bokasérülés megtörtént, Van de Zandschulp brékelőnybe került, de a szerb rögtön visszavette az adogatását, majd két szettlabdát is hárítva fordított, és a harmadik játszmát rövidítésben 7-4-re megnyerve továbbjutott.
Ünneplésképpen a kezét a füléhez emelte, így jelezte, hogy a közönség hiába volt ellene a végjátékban. A saját rajongóit ugyanakkor megnyugtatta: a bokája rendben van, a sérülés aligha fogja akadályozni a folytatásban.
A következő körben a norvég Casper Ruud vagy a horvát Marin Cilic vár a 18. AO-nyolcaddöntőjére készülő Novak Djokovicsra.
Australian Open, a nyolcaddöntő párosításai
egyéni, nők:
vasárnap:
- Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Victoria Mboko (kanadai, 17.)
- Iva Jovic (amerikai, 29.)–Julija Putyinceva (kazah)
- Coco Gauff (amerikai, 3.)–Karolina Muchová (cseh, 19.)
- Mirra Andrejeva (orosz, 8.)–Elina Szvitolina (ukrán, 12.)
hétfő:
- Jessica Pegula (amerikai, 6.)–Madison Keys (amerikai, 9.)
- Amanda Anisimova (amerikai, 4.)–Vang Hszin-jü (kínai)
- Jelena Ribakina (kazah, 5.)–Elise Mertens (belga, 21.)
- Iga Swiatek (lengyel, 2.)–Maddison Inglis (ausztrál)
egyéni, férfiak:
vasárnap:
- Carlos Alcaraz (spanyol, 1. kiemelt)–Tommy Paul (amerikai, 19.)
- Alex de Minaur (ausztrál, 6.)–Alekszandr Bublik (kazah, 10.)
- Alexander Zverev (német, 3.)–Francisco Cerúndolo (argentin, 18.)
- Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Learner Tien (amerikai, 25.)
hétfő:
- Lorenzo Musetti (olasz, 5.)–Taylor Fritz (amerikai, 9.)
- Novak Djokovics (szerb, 4.)–Jakub Mensík (cseh, 16.)/Ethan Quinn (amerikai)
- Ben Shelton (amerikai, 8.)–Casper Ruud (norvég, 12.)/Marin Cilic (horvát)
- Jannik Sinner (olasz, 2.)–Luciano Darderi (olasz, 22.)
