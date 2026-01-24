Nem ez volt Sinner legjobb napja: begörcsölt a címvédő, ellenfele hatszor is brékelte őt

Az elmúlt két Australian Open győztese, Jannik Sinner tavaly összesen két játszmát veszített a tornán, és az akkori nyolcaddöntő óta szettveszteség nélkül menetelt Melbourne-ben. Az olaszok világranglista-2. teniszezője idén két könnyed győzelemmel kezdett, ám szombaton érkezett az amerikai Eliot Spizzirri (85.), aki a legutóbbi vereségét Marozsán Fábián ellen szenvedte el. Közel járt ahhoz, hogy ez a Sinner elleni mérkőzés után is igaz legyen.

A kétszeres címvédő olasz teniszező, Jannik Sinner nehézségek árán jutott az Australian Open nyolcaddöntőjébe Fotó: AFP/David Gray

Jannik Sinner az Australian Open nyolcaddöntőjébe jutott

A két 24 éves játékos párharcán Jannik Sinner az első játszmában háromszor is elvesztette az adogatását, majd a következő háromban is egy-egy brékre képes volt Spizzirri. Ebben közrejátszhatott a hőség is, valamint az, hogy a harmadik szett elején az olasz teljes teste begörcsölt.

Úgy tűnt, nagy a baj, hiszen a harmadik felvonásban szinte lépni sem tudott Sinner, ám miután brékhátrányba került, a kánikulára vonatkozó protokoll megmentette őt: félbeszakították a mérkőzést, hogy a szabályok szerint bezárják a Rod Laver Aréna tetejét.

Ez adott időt (mintegy tíz percet) a négyszeres Grand Slam-bajnoknak ahhoz, hogy regenerálódjon és összeszedje magát, és bár a folytatásban sem mozgott igazán jól, a karja többször is „elsült", valamint amerikai ellenfele játéka is visszaesett, így végül fordítani tudott. Sinner 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 arányban, 225 perc alatt bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol honfitársa, Luciano Darderi (25.) lesz az ellenfele hétfőn.

A találkozót követően Sinner megdicsérte Spizzirrit, és elismerte, hogy a testgörcse miatt szerencséje volt azzal, hogy félbeszakadt a mérkőzés. Hozzátette, a folytatás után a közönség támogatása is kellett ahhoz, hogy végül négy szettben továbbjusson.

Szombat hajnalban a férfiaknál az olaszok közül Lorenzo Musetti (5.) is sikernek örülhetett, míg a nőknél az amerikaiak napkezdése sikerült kiválóra, ugyanis a címvédő Madison Keys (9.) mellett Amanda Anisimova (4.) és Jessica Pegula (6.) is nyolcaddöntőbe jutott az Australian Openen.