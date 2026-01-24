A kritikák kereszttüzében visszalépett az egykori világelső, Djokovics felesége is beszállt a csörtébe

Az év végén Sorana Cirstea egy szettre volt jó Oszaka Naomi ellen, így a második fordulóban búcsúzott pályafutása utolsó Australian Openjén. A 35 éves játékos 6:3, 4:6, 6:2-re kapott ki japán ellenfelétől, majd egy gyors kézfogást követően kiosztotta Oszakát. Utóbbi értetlenül állt a kritikák előtt, de Cirstea azt sérelmezte, hogy az egykori világelső már játék közben is túl látványosan ünnepelt, illetve az ő első és második szervája között is hangosan kiabált, „gyerünk” felkiáltással biztatta magát. A román teniszező már a mérkőzés közben is felszólalt Oszaka viselkedése ellen, utána pedig számonkérte őt.

Az egykori világelső, Oszaka Naomi meglepődve hallgatta Sorana Cirsteát Fotó: AFP/Martin Keep

Miért csináltad ezt? Fogalmad sincs, mi a fair play, barátom. Elég régóta teniszezel, de még így sem tudod, mi az a fair play

– dohogott Cirstea, aki egy későbbi nyilatkozatában már nem akart túl sok időt szentelni a témára. Mint elmondta, nem akart vitát, öt másodpercet szánt az egészre, és csak azt sajnálja, hogy kikapott, még ha Oszaka sokkal jobban is játszott nála.

Természetesen a riválist is megkérdezték az esetről. Oszaka a pályán, majd a sajtótájékoztatóján is csodálkozásának adott hangot. – Úgy tűnik, a sok »gyerünk« miatt volt kiakadva, miközben én csak próbáltam jól játszani, és mindent megtettem ezért. Sorana kiváló játékos, és tudom, hogy utoljára szerepelt az Australian Openen, szóval sajnálom, hogy dühös volt emiatt. Ha az zavarta, hogy az első és a második adogatásai között igyekeztem motiválni magam, szólhatott volna, hogy hagyjam abba. Mindegy, de sajnálom – mondta.

Sorana Cirstea wasn't a fan of Naomi Osaka hyping herself up 😳 pic.twitter.com/XPSsNLNQPn — TNT Sports (@tntsports) January 22, 2026

Oszaka Naomi a kritikák kereszttüzében

A teniszmérkőzéseken szigorúan fellépnek a bekiabálások ellen, a székbírók gyakran figyelmeztetik a közönséget, Oszakára viszont ezúttal nem pirítottak rá. Emiatt két egykori világelső is felszólalt, akik egyaránt Cirsteával értettek egyet.

– Meg tudom érteni, amit Oszaka közvetlenül a mérkőzés után mondott, mert ez a pillanat hevében történt, miután meglepte Cirstea reakciója a kézfogásnál – fogalmazott az egyéniben 18-szoros Grand Slam-bajnok Martina Navratilova. – De nem szabad hangosan beszélni az ellenfél első és második szervája között. Cirstea már készen állt a második szervára, és Oszaka bemondta, hogy gyerünk, ez így nincs rendben. Nem gondolom, hogy szándékosan csinálta egyszerűen fel sem tűnik neki. Akárhányszor biztathatja magát így, de ezt magában, ne mások füle hallatára tegye.