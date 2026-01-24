Rendkívüli

Kaposvárra érkezett a háborúellenes gyűlés – Kövesse nálunk élőben! + videó

A kritikák kereszttüzében visszalépett az egykori világelső, Djokovics felesége is beszállt a csörtébe

Oszaka Naomi az Australian Open 2. fordulójának csütörtöki mérkőzésén három szettben búcsúztatta a melbourne-i Grand Slam-tornán utoljára szereplő Sorana Cirsteát. Ebben semmi meglepő nincs, a román játékos a kézfogáskor való reakciója viszont meghökkentette az egykori világelsőt. Azóta sokan a kifakadó Cirstea oldalára álltak, egykori tenisznagyságok, de még Jelena Djokovics is rossz szemmel nézte Oszaka viselkedését. Később kiderült, a japán visszalépett a tornától.

2026. 01. 24. 10:08
Oszaka Naomit többen is kritizálták a viselkedése miatt Fotó: AFP/Martin Keep
Az év végén Sorana Cirstea egy szettre volt jó Oszaka Naomi ellen, így a második fordulóban búcsúzott pályafutása utolsó Australian Openjén. A 35 éves játékos 6:3, 4:6, 6:2-re kapott ki japán ellenfelétől, majd egy gyors kézfogást követően kiosztotta Oszakát. Utóbbi értetlenül állt a kritikák előtt, de Cirstea azt sérelmezte, hogy az egykori világelső már játék közben is túl látványosan ünnepelt, illetve az ő első és második szervája között is hangosan kiabált, „gyerünk” felkiáltással biztatta magát. A román teniszező már a mérkőzés közben is felszólalt Oszaka viselkedése ellen, utána pedig számonkérte őt.

Az egykori világelső, Naomi Oszaka meglepődve hallgatta Sorana Cirsteát
Az egykori világelső, Oszaka Naomi meglepődve hallgatta Sorana Cirsteát Fotó: AFP/Martin Keep

Miért csináltad ezt? Fogalmad sincs, mi a fair play, barátom. Elég régóta teniszezel, de még így sem tudod, mi az a fair play

– dohogott Cirstea, aki egy későbbi nyilatkozatában már nem akart túl sok időt szentelni a témára. Mint elmondta, nem akart vitát, öt másodpercet szánt az egészre, és csak azt sajnálja, hogy kikapott, még ha Oszaka sokkal jobban is játszott nála.

Természetesen a riválist is megkérdezték az esetről. Oszaka a pályán, majd a sajtótájékoztatóján is csodálkozásának adott hangot. – Úgy tűnik, a sok »gyerünk« miatt volt kiakadva, miközben én csak próbáltam jól játszani, és mindent megtettem ezért. Sorana kiváló játékos, és tudom, hogy utoljára szerepelt az Australian Openen, szóval sajnálom, hogy dühös volt emiatt. Ha az zavarta, hogy az első és a második adogatásai között igyekeztem motiválni magam, szólhatott volna, hogy hagyjam abba. Mindegy, de sajnálom – mondta.

Oszaka Naomi a kritikák kereszttüzében

A teniszmérkőzéseken szigorúan fellépnek a bekiabálások ellen, a székbírók gyakran figyelmeztetik a közönséget, Oszakára viszont ezúttal nem pirítottak rá. Emiatt két egykori világelső is felszólalt, akik egyaránt Cirsteával értettek egyet.

– Meg tudom érteni, amit Oszaka közvetlenül a mérkőzés után mondott, mert ez a pillanat hevében történt, miután meglepte Cirstea reakciója a kézfogásnál – fogalmazott az egyéniben 18-szoros Grand Slam-bajnok Martina Navratilova. – De nem szabad hangosan beszélni az ellenfél első és második szervája között. Cirstea már készen állt a második szervára, és Oszaka bemondta, hogy gyerünk, ez így nincs rendben. Nem gondolom, hogy szándékosan csinálta egyszerűen fel sem tűnik neki. Akárhányszor biztathatja magát így, de ezt magában, ne mások füle hallatára tegye.

Lindsay Davenport úgy gondolja, Oszaka már megtanulhatta volna, mit szabad a pályán és mit nem: – Oszaka huszonnyolc éves, régóta teniszezik, és ez egyszerűen olyasmi, amit nem szokás csinálni. 

Mindannyian tudjuk, hogy Oszakában nincs rosszindulat, ezért meglepne, ha továbbra is ezt csinálná. Biztathatod magad azzal, hogy a combodra csapsz, de két szerva között nem lehet kiabálni. Ez alapvető teniszetikett

– világított rá az egyéniben 3-szoros GS-győztes amerikai.

Jelena Djokovics sem értette az egykori világelsőt

Még minden idők legsikeresebb teniszezőjének, Novak Djokovicsnak a felesége, Jelena sem hagyta annyiban a dolgot. Ő Instagram-kommentekben adott hangot a nemtetszésének: – Meglep, hogy ezt nem minősítették akadályozásnak. Két szerva között, amikor a közönség tapsol vagy kiabál, a székbíró felszólítja őket, hogy ne zajongjanak a szervák között, mert az zavarja a játékost. A pont még nem volt befejezve. Sorana elrontotta az első adogatását, és a második beütésére koncentrált. Ez egy rövid szünet. Az is tiszteletlenség, ha valaki tapsol az ellenfél első elhibázott szervájánál. Meglep, hogy a székbíró és Naomi ezt fairnek tartotta. Volt valamilyen szabályváltozás, amiről lemaradtam? – tette fel a költői kérdést Jelena Djokovics.

A szerb egy másik hozzászólásban így folytatta: – Nincs semmi baj azzal, ha motiválod magad, és ennek a megjegyzésnek nem is ez volt a lényege, elnézést, nem fogalmaztam elég egyértelműen. Arról szól, hogy mikor és hogyan. Profi játékosként pontosan tudnia kellene, hogy ezt semmiképp sem az ellenfél első és második szervája között csináljuk, hacsak nem a provokáció a cél. Ebben az esetben nem értem, miért lepődik meg a végén azon, hogy Sorana felhúzta magát. Naomit a szurkolói biztatják, amiért felpörgeti magát, ez rendben van. Csak épp soha nem láttam olyasmit, hogy ezt más játékossal szemben csinálta volna, ezért gondoltam, hogy esetleg szabályváltozás történt, vagy valami ilyesmi – írta.

Ilyesmiről szó sincs. Úgy tűnt, hamarosan kiderülhet, hogy a kritikák hatottak-e Oszakára, hiszen a 3. fordulóban, szombaton a világranglistán 168., ausztrál Maddison Inglisszel találkozott volna. 

Ám nem sokkal a találkozó előtt a japán teniszezőnő bejelentette, hogy sérülés miatt visszalép a tornától, így Inglis játék nélkül jutott tovább.

Így tehát várni kell arra, hogy Oszaka változtat-e a pályán mutatott viselkedésén.

Australian Open, 3. forduló (a 16 közé jutásért), érdekesebb szombati eredmények:

férfi egyes:

női egyes:

  • Pegula (amerikai, 6.)–Selehmetyeva (orosz) 6:3, 6:2
  • Keys (amerikai, 9.)–Plisková (cseh) 6:3, 6:3
  • Anisimova (amerikai, 4.)–Stearns (amerikai) 6:1, 6:4
  • Mertens (belga, 21.).–Bartunkova (cseh) 6:0, 6:4

 

