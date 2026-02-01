Real MadridRayo Vallecanola ligaJude Bellingham

Sírva ment le a pályáról a Real Madrid sztárja, az igazi dráma mégis a 100. percben jött

Sorozatban hatodik bajnokiját nyerte meg a Real Madrid, amely 2-1-re legyőzte a Rayo Vallecanót hazai pályán. A Real Madridnál a győzelem ellenére aggódhatnak Jude Bellingham lecserélése miatt, az angol játékos súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 16:22
Jude Bellingham hosszú időre kidőlhet Fotó: Thomas Coex Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Bajnokok Ligájában az alapszakasz utolsó körében, a Benficától elszenvedett 4-2-es vereség miatt maradt le az egyenes ági nyolcaddöntőről a Real Madrid, amely ezúttal a bajnokságban, a Rayo Vallecano elleni összecsapáson szeretett volna javítani.

Kylian Mbappé a 100. percben döntött a Real Madrid javára
Kylian Mbappé a 100. percben döntött a Real Madrid javára Fotó: Thomas Coex/AFP

Súlyos sérülés a Real Madridnál

Nem indult jól azonban a vasárnap délutáni találkozó a Real Madrid szempontjából, Álvaro Arbeloa együttese már néhány perc elteltével elveszítette egyik legfontosabb játékosát Jude Bellingham személyében: az angol válogatott középpályás a jobb szélen igyekezett a labda után, amikor odakapott a combhajlítójához, majd elterült a földön.

Bellingham az ápolás után sírva hagyta el a pályát, amennyiben elszakadt a combizma, könnyen megeshet, hogy ebben az idényben már nem számíthatnak rá a madridiak.

Hogy ne csak a negatívumok kerüljenek előtérbe, arról Vinícius Júnior tett, a brazil szélső a 15. percben cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd lőtt látványos gólt a bal felső sarokba (1-0).

A nem túl sok helyzetet hozó első félidő után a másodikban némi meglepetésre egyenlített a vendégcsapat, a 49. percben Jorge de Frutos előzte meg Aurélien Tchouaménit, és lőtt Thibaut Courtois kapujába (1-1).

A végjátékban jött a dráma

A Realnál ezután mindent megpróbáltak; Eduardo Camavinga lőtt, a 80. percben ráadásul emberelőnybe került a csapat Pathé Ciss kiállítása miatt.

A slusszpoén végül a kilencperces ráadás vége felé jött, Nobel Mendy szabálytalansága után tizenegyeshez jutott a Real Madrid, a büntetőt a korábban óriási helyzetet elhibázó Kylian Mbappé már a 100. percbe belépve lőtte a jobb alsóba (2-1).

A vendégek végül Pep Chavarria második sárga lapja után kilenc emberrel fejezték be az összecsapást, amelynek megnyerésével tartja egypontos hátrányát a listavezető Barcelona mögött a Real Madrid, ám könnyen lehet, hogy ez a siker Bellingham sérülése miatt vezéráldozattal jár.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu