Sírva ment le a pályáról a Real Madrid sztárja, az igazi dráma mégis a 100. percben jött

A Bajnokok Ligájában az alapszakasz utolsó körében, a Benficától elszenvedett 4-2-es vereség miatt maradt le az egyenes ági nyolcaddöntőről a Real Madrid, amely ezúttal a bajnokságban, a Rayo Vallecano elleni összecsapáson szeretett volna javítani.

Kylian Mbappé a 100. percben döntött a Real Madrid javára Fotó: Thomas Coex/AFP

Súlyos sérülés a Real Madridnál

Nem indult jól azonban a vasárnap délutáni találkozó a Real Madrid szempontjából, Álvaro Arbeloa együttese már néhány perc elteltével elveszítette egyik legfontosabb játékosát Jude Bellingham személyében: az angol válogatott középpályás a jobb szélen igyekezett a labda után, amikor odakapott a combhajlítójához, majd elterült a földön.

Bellingham az ápolás után sírva hagyta el a pályát, amennyiben elszakadt a combizma, könnyen megeshet, hogy ebben az idényben már nem számíthatnak rá a madridiak.

Hogy ne csak a negatívumok kerüljenek előtérbe, arról Vinícius Júnior tett, a brazil szélső a 15. percben cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd lőtt látványos gólt a bal felső sarokba (1-0).

A nem túl sok helyzetet hozó első félidő után a másodikban némi meglepetésre egyenlített a vendégcsapat, a 49. percben Jorge de Frutos előzte meg Aurélien Tchouaménit, és lőtt Thibaut Courtois kapujába (1-1).

A végjátékban jött a dráma

A Realnál ezután mindent megpróbáltak; Eduardo Camavinga lőtt, a 80. percben ráadásul emberelőnybe került a csapat Pathé Ciss kiállítása miatt.

A slusszpoén végül a kilencperces ráadás vége felé jött, Nobel Mendy szabálytalansága után tizenegyeshez jutott a Real Madrid, a büntetőt a korábban óriási helyzetet elhibázó Kylian Mbappé már a 100. percbe belépve lőtte a jobb alsóba (2-1).

A vendégek végül Pep Chavarria második sárga lapja után kilenc emberrel fejezték be az összecsapást, amelynek megnyerésével tartja egypontos hátrányát a listavezető Barcelona mögött a Real Madrid, ám könnyen lehet, hogy ez a siker Bellingham sérülése miatt vezéráldozattal jár.