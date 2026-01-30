Szoboszlaiék helyett egy másik angol csapat a BL-trófea fő esélyese, míg a Real nagy pofont kapott

Szerdán véget ért a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, és nyolc csapat már biztosította a helyét a legjobb tizenhat együttes között, a 9–24. helyezettek még vívnak egy-egy párharcot a nyolcaddöntőbe jutásért. A BL alapszakaszában az angol klubok óriási dominanciát mutattak – a Szoboszlai Dominik vezette és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool a harmadik helyen végzett –, miután a hat indulási jogot kapó csapatukból öt (!) a legjobb nyolcban végzett, míg az előre lesajnált Newcastle United is a 12. helyen zárt. Az alapszakaszban a portugálok is erőn felül teljesítettek – a Sporting rögtön nyolcaddöntős –, míg a spanyolok és a hollandok szereplése messze alulmúlta a várakozásokat.

Az Arsenal eddig parádés idényt fut, vezet a PL-ben, és valamennyi kupában áll – BL, FA és Ligakupa –, már a Szoboszlai vezette Liverpool tavalyi menetelését idézi az eredményességük Fotó: AFP/Ben Stansall

Szoboszlai esélyei megvannak a budapesti fináléra

A különböző labdarúgással foglalkozó statisztikákat készítő OPTA természetesen a továbbjutó 24 csapat ismeretében máris összerakta legújabb felmérését arról, vajon kinek milyen esélye van arra, hogy a sorozat végén magasra emelhesse a BL-trófeát a Puskás Arénában. Természetesen nem meglepő módon erre az Arsenalnak van, amely

pontvesztés nélkül,

a legtöbb gólt rúgva (22),

a legkevesebb gólt kapva

megnyerte az alapszakaszt, miközben versenyben van az FA-Kupában, elődöntős a Ligakupában, vezeti a Premier League-t is, ahol szintén a legkevesebbszer került a hálójába a labda, míg a Manchester City után – amely előtt négy pont az előnye – a legtöbb találatot érte el. Persze mielőtt az Ágyúsok nagyon elbíznák magukat – az OPTA szerint több mint 47% az esélyük a döntőre, és 29,8% pedig a végső sikerre –, nem árt felidézni, hogy tavaly ilyenkor egy bizonyos Liverpool állt hasonlóan, aztán a nyolcaddöntőben büntetőkkel máris búcsúzott a későbbi győztes PSG ellen, és a Ligakupa döntőjében kikaptak a Newcastle gárdájától.

Persze azért nem kell a fal mellett szégyenkezve állnia a Vörösöknek, hiszen a felmérés szerint még mindig ők a negyedikek a listán, azaz minden esélye megvan annak, hogy a BL-döntőben a hazai szurkolók is láthatják a bombaformában lévő középpályást varázsolni.