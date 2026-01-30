Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

bajnokok ligájaliverpoolarsenalszoboszlai dominikreal madrid

Szoboszlaiék helyett egy másik angol csapat a BL-trófea fő esélyese, míg a Real nagy pofont kapott

Véget ért a Bajnokok Ligája alapszakaszának küzdelemsorozata, és ilyenkor szinte kötelező végigvenni, hogy a továbbjutók közül kinek milyen esélye van a trófea megnyerésére. Nos, a Budapesten rendezendő BL-döntőre ugyan még megvan az esélye a Szoboszlai Dominik vezette Liverpoolnak, ám az OPTA adatai alapján leginkább Arsenal-Bayern fináléra készülhetünk. A statisztika legnagyobb vesztese a 15-szörös BEK-, és BL-győztes Real Madrid, melynek a sansza az újabb trófeára még a két százalékot sem éri el.

Molnár László
2026. 01. 30. 7:50
Szoboszlai góljaival és gólpasszaival a BL-ben is csúcsra vezetheti a Liverpoolt
Szoboszlai góljaival és gólpasszaival a BL-ben is csúcsra vezetheti a Liverpoolt Fotó: THIBAUD MORITZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerdán véget ért a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, és nyolc csapat már biztosította a helyét a legjobb tizenhat együttes között, a 9–24. helyezettek még vívnak egy-egy párharcot a nyolcaddöntőbe jutásért. A BL alapszakaszában az angol klubok óriási dominanciát mutattak – a Szoboszlai Dominik vezette és Kerkez Milost is a soraiban tudó Liverpool a harmadik helyen végzett –, miután a hat indulási jogot kapó csapatukból öt (!) a legjobb nyolcban végzett, míg az előre lesajnált Newcastle United is a 12. helyen zárt. Az alapszakaszban a portugálok is erőn felül teljesítettek – a Sporting rögtön nyolcaddöntős –, míg a spanyolok és a hollandok szereplése messze alulmúlta a várakozásokat.

Az Arsenal eddig parádés idényt fut, vezet a PL-ben, és valamennyi kupában áll – BL, FA és Ligakupa –, már a Szoboszlai vezette Liverpool tavalyi menetelését idézi az eredményességük
Az Arsenal eddig parádés idényt fut, vezet a PL-ben, és valamennyi kupában áll – BL, FA és Ligakupa –, már a Szoboszlai vezette Liverpool tavalyi menetelését idézi az eredményességük     Fotó: AFP/Ben Stansall

Szoboszlai esélyei megvannak a budapesti fináléra

A különböző labdarúgással foglalkozó statisztikákat készítő OPTA természetesen a továbbjutó 24 csapat ismeretében máris összerakta legújabb felmérését arról, vajon kinek milyen esélye van arra, hogy a sorozat végén magasra emelhesse a BL-trófeát a Puskás Arénában. Természetesen nem meglepő módon erre az Arsenalnak van, amely 

  • pontvesztés nélkül,
  • a legtöbb gólt rúgva (22),
  • a legkevesebb gólt kapva

megnyerte az alapszakaszt, miközben versenyben van az FA-Kupában, elődöntős a Ligakupában, vezeti a Premier League-t is, ahol szintén a legkevesebbszer került a hálójába a labda, míg a Manchester City után – amely előtt négy pont az előnye – a legtöbb találatot érte el. Persze mielőtt az Ágyúsok nagyon elbíznák magukat – az OPTA szerint több mint 47% az esélyük a döntőre, és 29,8% pedig a végső sikerre –, nem árt felidézni, hogy tavaly ilyenkor egy bizonyos Liverpool állt hasonlóan, aztán a nyolcaddöntőben büntetőkkel máris búcsúzott a későbbi győztes PSG ellen, és a Ligakupa döntőjében kikaptak a Newcastle gárdájától.

Persze azért nem kell a fal mellett szégyenkezve állnia a Vörösöknek, hiszen a felmérés szerint még mindig ők a negyedikek a listán, azaz minden esélye megvan annak, hogy a BL-döntőben a hazai szurkolók is láthatják a bombaformában lévő középpályást varázsolni.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26-os szezon)

  • Premier League: 22 meccs, 3 gól, 2 gólpassz
  • FA-Kupa: 1 meccs, 1 gól
  • Angol Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 8 meccs, 4 gól, 4 gólpassz
  • ÖSSZESEN: 32 meccs, 8 gól, 7 gólpassz
Szoboszlai Dominik a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólpasszal járult hozzá a győzelemhez
Szoboszlai Dominik a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen gólpasszal járult hozzá a győzelemhez      Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Bayern és a ManCity még a budapesti finálé nagy esélyese, a Real hatalmas bukása

Az jelenleg is futó szezonban az Arsenalon kívül a Bayern München az, akinek az OPTA adatai szerint minden esélye megvan a döntőbe jutásra a BL-kiírásban – a Bundesligát toronymagasan vezetik, a most véget ért alapszakaszban pedig másodikok lettek –, ugyanis a felmérés alapján majd harminc százalék (29,9%) az esélyük a budapesti fináléra, míg a trófeára is 14,9 százalékra tartják a bajorokat. A már említett három gárdán kívül a minden szinten az Arsenal nyomában loholó Manchester City áll a képzeletbeli dobogó harmadik fokán (20,5% és 10,5% eséllyel).

Ugyanakkor arra senki sem számított, hogy a korábbi 15-szörös BEK és BL-győztes Real Madrid még a legjobb nyolcba sem tud bejutni az alapszakaszban, miután egy parádés meccsen 4-2-re alulmaradt a José Mourinho vezette Benficával szemben. Nos, úgy tűnik – legalábbis ami az esélyeket illeti –, ez a vereség túl sokba került a királyi gárdának, amelynek a döntőbe jutásra 4,4, míg a végső sikerre 1,9% esélyt ad az OPTA. A két meglepetéscsapat, a norvég Bodö/Glimt és a Fradit az utolsó selejtezőkörben búcsúztató Qarabag a cég szerint elérte teljesítménye határát – mondjuk az északiak az előző Európa-liga kiírásban az elődöntőig meneteltek, ahol a későbbi győztes Tottenham állította meg őket –, és teljesen esélytelennek tartják őket arra, hogy tavasszal is folytassák a sikersorozatukat.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.