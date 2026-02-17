FC Barcelonahansi flickGirona FCLamine YamalJules Koundéspanyol foci

Bírói hibák sújtották a Barcelonát, mégis az ellenfél edzője beszél igazságtalanságról

A spanyol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának hétfői mérkőzésén a Barcelona 2-1-re kikapott a katalán rivális Girona otthonában. A piros lappal és feszült hangulatban zárult találkozó után Lamine Yamal tizenegyese és a hazaiak második gólja előtti szabálytalanság miatt is áll a bál a címvédőnél, bár Hansi Flick vezetőedző próbált nem foglalkozni a játékvezetéssel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 6:15
Hansi Flick (balra) nem hibáztatja Lamine Yamalt, de az általa vélt játékvezetői hiba ellenére szerinte a Barcelona nem játszott elég jól Hansi Flick, coach of FC Barcelona, talks with Lamine Yamal of FC Barcelona during the UEFA Champions League 2025/26
Hansi Flick (balra) nem hibáztatja Lamine Yamalt, de az általa vélt játékvezetői hiba ellenére szerinte a Barcelona nem játszott elég jól Fotó: NurPhoto via AFP/Gongora
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hansi Flick vezette Barcelona Lamine Yamal révén büntetőt rontott a katalán rangadó első félidejének ráadásában, ám a kapufára lőtt tizenegyes elrúgásának pillanatában egy Girona-játékos, Bryan Gil már a tizenhatoson belülre szaladt – a nyilvánvaló szabálytalanság ellenére mégsem jöhetett az újabb kísérlet. A vendégek ezután az 59. percben már vezetéshez jutottak, de a hazaiak három perccel később egyenlítettek, majd a hajrában megszerezték a győztes gólt is. Utóbbi találat előtt Claudio Echeverri a tizenhatos vonalánál látszólag felrúgta Jules Koundét, de a földre került Barcelona-futballista elleni belépőt a játékvezető, majd utólag a videobíró sem látta szabálytalannak, így érvényben maradt a gól. A spanyol bajnoki hosszabbításában aztán a Yamalt durván felrúgó Joel Roca piros lapot kapott, a sértett tinédzser ellenben lap nélkül megúszta, hogy válaszul csapattársaival együtt nekiment az ellenfélnek.

Jules Koundé (balra) éppen a földön feküdt, amikor a Girona megszerezte a győztes gólt a Barcelona ellen
Jules Koundé (balra) éppen a földön feküdt, amikor a Girona megszerezte a győztes gólt a Barcelona ellen. Fotó: AFP/Josep Lago

Hansi Flick és a Barcelona játékosai szerint Koundé ellen szabálytalankodtak

A mérkőzés után César Soto Grado játékvezető hajrábeli döntése volt a Barcelona-játékosok nyilatkozatának főszerepében, ugyanakkor Pau Cubarsí és Joan García is próbált visszafogott lenni, és mindketten elismerték, hogy a sok helyzet ellenére csapatuk nem játszott a legjobban.

– Mindenki látta, úgyhogy inkább nem fogunk véleményt mondani. 

Az emberek már tudják, mi történt, mi belülről nem tudtunk semmit tenni, és úgysem szabad kritizálnunk a játékvezetőt

– értékelt a gólt szerző Cubarsí, majd a vendégek kapusa is hasonló nyilatkozatot tett: – Szabálytalanság volt, Jules ért előbb a labdához. Ami a legmeglepőbb, hogy nem szóltak a bírónak a VAR-szobából, mert a pályán valóban nem feltétlenül lehetett jól látni. Ott még én magam sem tudtam, mi történt.

Csapattársaival teljesen egyetértett Gerard Martín, aki szintén próbált inkább önkritikus lenni. Hansi Flick vezetőedző sem hagyta szó nélkül az általa vélt szabálytalanságot, de ő is próbált kevésbé törődni a játékvezetéssel: – Nem akarok erről beszélni, mindenki látta, mi történt a második gólnál. 

Mindannyian látták ezt a jelenetet. Szabálytalanság volt vagy nem? Igen? Köszönöm szépen, nincs mit hozzátenni

zárta rövidre a témát a német tréner.

A Girona edzője másképpen látta

Kollégája, a Gironát irányító Míchel igyekezett megvédeni játékosait: – Szerintem Claudio a labdára ment, és nem is stoplival, hanem a lábfeje belső részével próbálta megjátszani a labdát. Ha szabálytalanságot fújtak volna érte, megértem, de az is rendben van, hogy a VAR nem avatkozott közbe. 

Nagyon igazságtalan, hogy csak erről az egyetlen jelenetről beszélnek

– mondta a csapatát és az ellenfél kapusát is méltató Míchel, aki kitért Joel Roca kiállítására is. – Meg akarta állítani a támadást, ez egy abban a pillanatban meghozott döntés volt. Úgy gondolom, semmilyen rossz szándék nem volt benne, és ez egy egyedi eset volt részéről.

A veresége után a címvédő Barcelona nem tudta visszaelőzni a Real Madridot, a katalánok hátránya két pont az immáron éllovas fővárosiak előtt.

A Girona három helyet javítva a 12. pozícióba lépett fel a La Liga tabelláján.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu