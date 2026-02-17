Bírói hibák sújtották a Barcelonát, mégis az ellenfél edzője beszél igazságtalanságról

A Hansi Flick vezette Barcelona Lamine Yamal révén büntetőt rontott a katalán rangadó első félidejének ráadásában, ám a kapufára lőtt tizenegyes elrúgásának pillanatában egy Girona-játékos, Bryan Gil már a tizenhatoson belülre szaladt – a nyilvánvaló szabálytalanság ellenére mégsem jöhetett az újabb kísérlet. A vendégek ezután az 59. percben már vezetéshez jutottak, de a hazaiak három perccel később egyenlítettek, majd a hajrában megszerezték a győztes gólt is. Utóbbi találat előtt Claudio Echeverri a tizenhatos vonalánál látszólag felrúgta Jules Koundét, de a földre került Barcelona-futballista elleni belépőt a játékvezető, majd utólag a videobíró sem látta szabálytalannak, így érvényben maradt a gól. A spanyol bajnoki hosszabbításában aztán a Yamalt durván felrúgó Joel Roca piros lapot kapott, a sértett tinédzser ellenben lap nélkül megúszta, hogy válaszul csapattársaival együtt nekiment az ellenfélnek.

Jules Koundé (balra) éppen a földön feküdt, amikor a Girona megszerezte a győztes gólt a Barcelona ellen. Fotó: AFP/Josep Lago

Hansi Flick és a Barcelona játékosai szerint Koundé ellen szabálytalankodtak

A mérkőzés után César Soto Grado játékvezető hajrábeli döntése volt a Barcelona-játékosok nyilatkozatának főszerepében, ugyanakkor Pau Cubarsí és Joan García is próbált visszafogott lenni, és mindketten elismerték, hogy a sok helyzet ellenére csapatuk nem játszott a legjobban.

– Mindenki látta, úgyhogy inkább nem fogunk véleményt mondani.

Az emberek már tudják, mi történt, mi belülről nem tudtunk semmit tenni, és úgysem szabad kritizálnunk a játékvezetőt

– értékelt a gólt szerző Cubarsí, majd a vendégek kapusa is hasonló nyilatkozatot tett: – Szabálytalanság volt, Jules ért előbb a labdához. Ami a legmeglepőbb, hogy nem szóltak a bírónak a VAR-szobából, mert a pályán valóban nem feltétlenül lehetett jól látni. Ott még én magam sem tudtam, mi történt.

Csapattársaival teljesen egyetértett Gerard Martín, aki szintén próbált inkább önkritikus lenni. Hansi Flick vezetőedző sem hagyta szó nélkül az általa vélt szabálytalanságot, de ő is próbált kevésbé törődni a játékvezetéssel: – Nem akarok erről beszélni, mindenki látta, mi történt a második gólnál.

Mindannyian látták ezt a jelenetet. Szabálytalanság volt vagy nem? Igen? Köszönöm szépen, nincs mit hozzátenni

– zárta rövidre a témát a német tréner.