Hihetetlen vereséget szenvedett a Barcelona, a Real Madrid boldog lehet

Váratlan és drámai vereséget szenvedett hétfőn este a spanyol labdarúgó-bajnokságban a Barcelona csapata, amely 2-1-re kapott ki a Girona otthonában.

2026. 02. 16. 23:02
A Barcelona a padlón, kikaptak a Girona ellen Fotó: JOSEP LAGO Forrás: AFP
A Girona a meccs előtt a 12. helyen állt a bajnokságban, a Barcelona pedig azzal a tudattal lépett pályára, hogy győzelmük esetén újra a katalánok lesznek a listavezetők.

A Griona öröme, a Barcelona veresége / Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Fejreállt a Barcelona a Girona ellen

Az első félidőben nem esett gól, de eshetett volna, ha Raphina jobban céloz, de a 43. percben a kapufát találta el a Barcelona játékosa. A szünetben tehát 0-0 volt az állás.

A meccs első gólja az 59. percben esett, ekkor Koundé beadása után Cubarsí mintegy 12 méterről fejelt a kapuba. Ám nagyon gyorsan jött a hazai csapat válasza. A 62. percben Lemar 4 méterről belsővel továbbította a kapuba. Ezzel lett 1-1 az állás. Már mindenki elkönyvelte a döntetlent, 

amikor a 86. percben a Girona szerezte meg a vezetést.

Roca passzolt Fran Beltránhoz, aki 15 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. A bíró 7 perces hosszabbítást rendelt el, amikor letelt a rendes játékidő, de ebben a 7 percben már nem esett gól, azaz a Girona megcsinálta azt, amire nem sokan gondoltak: legyőzték a Barcelonát.

Ezzel a tabella élén a 60 pontos Real Madrid áll, a második helyezett Barcelonának 58 pontja van. A katalánok vereségének minden bizonnyal most Madridban örvendeznek a legjobban.

