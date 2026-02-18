A Manchester City után az Inter is megfázhat a történelmi BL-helyszínen

A Bodö/Glimt harmadik norvég csapatként szerepel a legrangosabb európai kupasorozatban a Rosenborg és a Molde után. Az egyenes kieséses szakaszban másodszor érintett a skandináv ország képviselője, az 1996/97-es kiírásban a Rosenborg továbbjutott a csoportkörből. A két csapat korábban egyszer vívott egymással párharcot az európai futball színterén, a Kupagyőztesek Európa Kupájának 1978/79-es kiírásában az Inter 7-1-es összesítéssel lépett tovább a harmadik fordulóba. A milánói kék-feketék remek formában várják a találkozót, ugyanis az utóbbi hat tétmérkőzésüket megnyerték, szombaton az ősi rivális Juventust győzték le 3-2-re a Serie A csúcsrangadóján, és vezetik a bajnokságot. Christian Chivu együttese ezzel együtt sem mehet biztosra idegenben.

A Bodö/Glimt hazai pályáján nehéz pillanatok várhatnak az Interre (Fotó: Anadolu/Sergei Gapon)

Fagyos hangulat vár az Interre

Bodö Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen jócskán fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy a csapat műfüves pályát használ: természetes gyep esetén a talaj hetekig alkalmatlan lenne a játékra a BL-történet legészakibb helyszínén. A mérkőzés előtt néhány nappal a közösségi médiában is jelentek meg fotók arról, ahogy a hókotrók és a hómarók dolgoztak az Aspmyra Stadion gyepén, hogy játékra alkalmassá tegyék a pályát a BL-összecsapásra. A különleges borítás és a zord klíma sok ellenfelet megtréfált már korábban.

A nehéz körülmények korábban is sokszor a hazai csapat malmára hajtották a vizet: a norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelemre méltó mérleg.

Legutóbb a Manchester Cityt győzték le 3-1-re, majd a hazai siker adta lendület a folytatásra is kitartott, hiszen az Atlético Madridot Spanyolországban múlták felül. Az Inter számára tehát nem csupán egy idegenbeli BL-meccs következik, hanem egy olyan helyszín, ahol a környezet is komoly tényező.

A Bodö/Glimt otthonában nehéz pillanatok várnak az Interre (Fotó: NTB/Mats Torbergsen)

A kérdés az, hogy a sarkköri hideg mennyire tudja lehűteni az olaszok ambícióit, akiknél Hakan Calhanoglu és David Frattesi nem fog pályára lépni Norvégiában. A török középpályást combizomsérülés hátráltatja, az olasz játékos pedig gyomorproblémákkal küzd.