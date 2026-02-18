Bajnokok LigájaNewcastle United FCFC InternazionaleBodö/GlimtAnthony GordonQarabag

A Manchester City után az Inter is megfázhat a történelmi BL-helyszínen

Négy mérkőzést rendeznek ma a nyolcaddöntőbe jutásért a Bajnokok Ligájában. A tavaly döntős olasz Internazionale a norvég Bodö/Glimt otthonában lép pályára. Norvégiában sokszor jócskán fagypont alatti a hőmérséklet, a zord klíma pedig már sok csapat vesztét okozta a kiscsapat stadionjában. A BL-selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Qarabag történelmet ír, hiszen korábban azeri csapat még soha nem lépett pályára a sorozat egyenes kieséses szakaszában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18.
Az Inter rangadót nyert a hétvégén, a norvégok elleni viszont nehéz meccsre számíthat Fotó: ALESSIO MORGESE Forrás: NurPhoto
A Bodö/Glimt harmadik norvég csapatként szerepel a legrangosabb európai kupasorozatban a Rosenborg és a Molde után. Az egyenes kieséses szakaszban másodszor érintett a skandináv ország képviselője, az 1996/97-es kiírásban a Rosenborg továbbjutott a csoportkörből. A két csapat korábban egyszer vívott egymással párharcot az európai futball színterén, a Kupagyőztesek Európa Kupájának 1978/79-es kiírásában az Inter 7-1-es összesítéssel lépett tovább a harmadik fordulóba. A milánói kék-feketék remek formában várják a találkozót, ugyanis az utóbbi hat tétmérkőzésüket megnyerték, szombaton az ősi rivális Juventust győzték le 3-2-re a Serie A csúcsrangadóján, és vezetik a bajnokságot. Christian Chivu együttese ezzel együtt sem mehet biztosra idegenben.

A Bodö/Glimt hazai pályáján nehéz pillanatok várhatnak az Interre
A Bodö/Glimt hazai pályáján nehéz pillanatok várhatnak az Interre (Fotó: Anadolu/Sergei Gapon)

Fagyos hangulat vár az Interre

Bodö Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen jócskán fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy a csapat műfüves pályát használ: természetes gyep esetén a talaj hetekig alkalmatlan lenne a játékra a BL-történet legészakibb helyszínén. A mérkőzés előtt néhány nappal a közösségi médiában is jelentek meg fotók arról, ahogy a hókotrók és a hómarók dolgoztak az Aspmyra Stadion gyepén, hogy játékra alkalmassá tegyék a pályát a BL-összecsapásra. A különleges borítás és a zord klíma sok ellenfelet megtréfált már korábban. 

A nehéz körülmények korábban is sokszor a hazai csapat malmára hajtották a vizet: a norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelemre méltó mérleg. 

Legutóbb a Manchester Cityt győzték le 3-1-re, majd a hazai siker adta lendület a folytatásra is kitartott, hiszen az Atlético Madridot Spanyolországban múlták felül. Az Inter számára tehát nem csupán egy idegenbeli BL-meccs következik, hanem egy olyan helyszín, ahol a környezet is komoly tényező. 

A Bodö/Glimt otthonában nehéz pillanatok várnak az Interre
A Bodö/Glimt otthonában nehéz pillanatok várnak az Interre (Fotó: NTB/Mats Torbergsen)

A kérdés az, hogy a sarkköri hideg mennyire tudja lehűteni az olaszok ambícióit, akiknél Hakan Calhanoglu és David Frattesi nem fog pályára lépni Norvégiában. A török középpályást combizomsérülés hátráltatja, az olasz játékos pedig gyomorproblémákkal küzd.

A szerdai párharcok közül előzetesen az Olimpiakosz és a Bayer Leverkusen összecsapása tűnik a legkiegyenlítettebbnek: a két gárda a ligaszakaszban már találkozott egymással, a görög bajnok a hetedik játéknapon 2-0-ra diadalmaskodott otthon, ezzel megszakította a német csapatok elleni, 2011 óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A Club Brugge és az Atlético Madrid párharcának érdekessége, hogy a két csapat korábbi két európai kupapárharcát a belga együttes nyerte, a Bajnokcsapatok Európa Kupája 1977/78-as kiírásában, valamint a KEK 1991/92-es szezonjának negyeddöntőjében. Ráadásul az utóbbi két meccsükön egy 2-0-s belga siker és egy gól nélküli döntetlen született, a BL 2022/23-as csoportküzdelmei során.

A BL selejtezőjének utolsó körében a Ferencvárost búcsúztatta a Qarabag, s most sporttörténeti összecsapásra készül, hiszen első azeri csapatként lép pályára a legrangosabb európai kupasorozat egyenes kieséses szakaszában. Szerdán azt a Newcastle Unitedet fogadja, amely szintén történelmi pillanat előtt áll. 

Eddie Howe együttese ugyanis 4069 kilométerre utazott el a meccs helyszínére, Bakuba, ami a leghosszabb távolság, amit egy angol csapat valaha megtett egy Bajnokok Ligája idegenbeli mérkőzésre. 

Anthony Gordon a Newcastle támadójátékának legfőbb fegyvere lehet a Qarabag otthonában
Anthony Gordon a Newcastle támadójátékának legfőbb fegyvere lehet a Qarabag otthonában (Fotó: AFP/Paul Ellis)

A Szarkák két legfőbb fegyvere Anthony Gordon és Harvey Barnes a BL-ben, ők ketten működtek közre a csapat szerzett góljainak több mint háromnegyedében (17-ből 13-ban).

Gordonnak hat gólja és két gólpassza van, csak Kylian Mbappé, Harry Kane és Erling Haaland szerzett többet nála.

Barnesnak öt gólja és egy gólpassza van. A Qarabag az eddig BL-meccsein 21 gólt kapott a BL-alapszakaszban, ami a második legrosszabbnak számít a kazah Kajrat Almati (22) mögött. A visszavágókat jövő kedden rendezik. Az alapszakasz első nyolc helyezettje egyenes ágon a 16 közé jutott, hozzájuk csatlakozik majd a héten kezdődő párharcok nyolc továbbjutója.

Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések

  • Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol)
  • Olimpiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)
  • Club Brugge (belga)–Atlético Madrid (spanyol)

 

