Nekik mindent lehet? Felháborodtak a tilosban parkoló tiszások, amiért megbüntették őket

Újabb bizonyíték került elő arra, hogy a Tisza Párt aktivistái szerint a szabályok nem vonatkoznak rájuk.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 15:43
Egészen megdöbbentő bejegyzést tettek közzé a tiszások, akik Magyar Péter körzetében kampányolnak. A rövid posztból ugyanis kiderül, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai szerint rájuk már a legalapvetőbb szabályok sem vonatkoznak.

A bejegyzésben a tiszás aktivista azokkal a tiszásokkal akarta felvenni a kapcsolatot, akiket szintén megbüntettek tegnap este a II. kerületben. Kiemelte, 

tavaly októberben még egy hatalmas tábla jelezte, nem lehet megállni. Nyilván mert két autó el sem fér, adja magát, hogy felálljunk az egyébként extrém keskeny járdára, amin nem hiszem, hogy bárki közlekedni tervezett volna a szomszédos luxuslakóparkból szombat este.

A bejegyzésben tehát az aktivista egyértelműen beismerte: tilosban parkoltak. Ugyanakkor ezt követően azt állította, rosszhiszeműnek érzi ezt az intézkedést. 

A II. kerület vezetéséből nem nézem ki ezt

– jelentette ki az aktivista, aki egyértelműen kifejezte a nemtetszését az intézkedéssel kapcsolatban. 

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)

 

