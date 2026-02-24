Miklósa ErikaMagyar Állami Operaházopera

Miklósa Erika és Szemere Zita címszereplésével lesz újra látható a Lammermoori Lucia az Operában

Miklósa Erika és Szemere Zita címszereplésével lesz ismét látható Gaetano Donizetti Lammermoori Lucia című operája a Magyar Állami Operaházban – közölte az intézmény kedden.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 15:32
Fotó: MW-archív
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előadás február 28. és március 8. között összesen négy alkalommal lesz megtekinthető Szabó Máté rendezésében. A skót határvidéken játszódó tragikus szerelmi történet a „bel canto legmegrázóbb operai pillanatait tartogatja” – fogalmaztak a közleményben.

Miklósa Erika és Szemere Zita címszereplésével lesz újra látható a Lammermoori Lucia az Operában
Miklósa Erika a Lammermoori Lucia címszerepében (Fotó: Berecz Valter)

 

A sokáig vígoperaszerzőként elkönyvelt Donizetti ebben a művében az emberi lélek legfinomabb rezdüléseit tárja fel, hősnőjét a bel canto és az operairodalom egyik legmarkánsabb nőalakjává téve – írták, hozzáfűzve, hogy a külsőségeiben kortalan, mégis hagyományos rendezés is a zeneszerző elképzeléseit szolgálja.

A címszerepben az idei évadban Szemere Zita debütál, míg a szerep másik megformálója a Kossuth- és Liszt-díjas Miklósa Erika . Edgardo szerepében első alkalommal lép színpadra Pataki Adorján, valamint Alexandru Agache is most mutatkozik be a karakter megformálójaként az Operaházban. A kettős szereposztásban mellettük olyan, a produkcióban hosszú évek óta közreműködő művészek is fellépnek, mint Horváth István és Kálmándy Mihály, az Operaház örökös tagja. Raimondo szerepét Kovács István kamaraénekes alakítja, míg Arturoként Szappanos Tibor lép színpadra. Alisa és Normanno szerepében első ízben működik közre Sahakyan Lusine és Papp Balázs. A Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkarát a Lammermoori Luciában először vezényli Szennai Kálmán karmester. 

Az opera február 28-án és március 8-án délelőtt, valamint március 1-jén és 7-én este látható az Andrássy úti dalszínházban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekháború

Leleplezték Putyin tervét, erre biztosan nem számított senki

Odrobina Kristóf avatarja

Igazi zseniket képeznek ki az EU központjában!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu