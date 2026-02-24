Miklósa Erika és Szemere Zita címszereplésével lesz újra látható a Lammermoori Lucia az Operában

Az előadás február 28. és március 8. között összesen négy alkalommal lesz megtekinthető Szabó Máté rendezésében. A skót határvidéken játszódó tragikus szerelmi történet a „bel canto legmegrázóbb operai pillanatait tartogatja” – fogalmaztak a közleményben.

Miklósa Erika a Lammermoori Lucia címszerepében (Fotó: Berecz Valter)

A sokáig vígoperaszerzőként elkönyvelt Donizetti ebben a művében az emberi lélek legfinomabb rezdüléseit tárja fel, hősnőjét a bel canto és az operairodalom egyik legmarkánsabb nőalakjává téve – írták, hozzáfűzve, hogy a külsőségeiben kortalan, mégis hagyományos rendezés is a zeneszerző elképzeléseit szolgálja.

A címszerepben az idei évadban Szemere Zita debütál, míg a szerep másik megformálója a Kossuth- és Liszt-díjas Miklósa Erika . Edgardo szerepében első alkalommal lép színpadra Pataki Adorján, valamint Alexandru Agache is most mutatkozik be a karakter megformálójaként az Operaházban. A kettős szereposztásban mellettük olyan, a produkcióban hosszú évek óta közreműködő művészek is fellépnek, mint Horváth István és Kálmándy Mihály, az Operaház örökös tagja. Raimondo szerepét Kovács István kamaraénekes alakítja, míg Arturoként Szappanos Tibor lép színpadra. Alisa és Normanno szerepében első ízben működik közre Sahakyan Lusine és Papp Balázs. A Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkarát a Lammermoori Luciában először vezényli Szennai Kálmán karmester.