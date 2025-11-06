Cziffra FesztiválIfjú Tehetség díjMiklósa ErikaJosé CurakoncertBalázs János

Világsztárokkal és díjátadóval ünnepelt a Cziffra-fesztivál a névadó születésnapján

José Cura, Miklósa Erika és Balázs János hangversenyével zárult a Cziffra-fesztivál 10. jubileumi sorozata november 5-én a Müpában. A világhírű művészek az opera- és a zongorairodalom esszenciáját párbeszédre hívó, elementáris erejű, improvizatív előadásukkal hatalmas közönségsikert arattak. Az ünnepi hangversenyen átadták a Cziffra-fesztivál Ifjú tehetség díját és a fiatal művészeket újszerű, önálló produkciók létrehozására ösztönző Innovatív zenei projekt díját. Az idei díjazottak a következő évadban mutatkoznak be, a tavalyi nyertes produkciót pedig november 14-én Goyescas címmel a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnokában tekintheti meg a közönség.

2025. 11. 06. 14:09
A Cziffra-fesztivál idei díjazottjai Balázs Jánossal Fotó: Posztós János
A Cziffra-fesztivál Ifjú tehetség díja – melyet 2017-ben hagyományteremtő szándékkal alapított Balázs János – pályájuk legígéretesebb, 18 év alatti zeneművészeit ismeri el. Idén a díjat megosztva Chang Yue Yang hegedű és Chang Yue Lian zongora tanszakos növendék vehette át.

Cziffra
A Cziffra-fesztivál Innovatív zenei projekt díját idén Persányi Zsófi és Radnóti Róza pályázata nyerte el. Fotó: Posztós János

A Cziffra-fesztivál idei díjazottjai jövőre mutatkoznak be

A most tízéves Chang Yue Yang ötévesen kezdett hegedűt tanulni Pekingben. 2023 óta a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, tanára Juhászné Mogyorósi Judit. Számos rangos országos zenei verseny első helyezettje, kiemelkedő zenei adottságokkal, szorgalommal és elhivatottsággal készül a zenei pályára. A tizenhárom éves Chang Yue Lian 2023-tól a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszakos tanulója, tanára Hornok István. Tehetségét számos versenyen bizonyította már. Muzikalitása, szorgalma és a hangszer iránti szeretete meghatározó szerepet játszik zenei pályafutásának alakulásában. A díjak támogatója a Kőbányai Önkormányzat.

A Cziffra-fesztivál Innovatív zenei projekt pályázat célja a fiatal művészek ösztönzése és a kulturális életbe való bekapcsolódásuk segítése.

A 2023-ban Balázs János kezdeményezésére alapított díj innovatív, a kor megváltozott igényeire reflektáló klasszikus zenei projekt létrehozásáért ítélhető oda évente egy személynek vagy csapatnak. 

A zsűri döntése alapján a Cziffra-fesztivál Innovatív zenei projekt díját 2025-ben a Kőbányai Önkormányzat támogatásával Persányi Zsófi és Radnóti Róza pályázata nyerte el, amely a ,,…csak erdőket járni…’’ címet viseli.

Az alkotók inspirációjául Bartók Béla művei és természetszeretete szolgált. Az esemény, amelynek középpontjában egy zongorakoncert áll, térben és időben is újszerű és komplett, a koncerttermet és természeti helyszíneket is magába foglaló közösségépítő program. A projektet a díjazottak a jövő évi Cziffra-fesztivál részeként valósíthatják meg. A nyertesek a pénzjutalmon és a projekt bemutatásán túl egyéves mentorálást, valamint teljes körű marketingtámogatást is kapnak a Cziffra-fesztiváltól.

Az idei beérkezett pályázatokat Hambuch Gerda, a MOM Kulturális Központ igazgatója, Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra György-fesztivál művészeti vezetője és Lőrinczy György művelődésszervező, művészeti menedzser, kreatív producer, a Szentendrei Kulturális Központ és a Szentendrei Teátrum Igazgatója zsűrizte.

2024-ben Ungár Cecília és Ráfi Balázs zongoraművészek, valamint Kőműves Janka és Hován Marcell Paszkál táncművészek vehették át közösen Goyescas című pályázatukért az Innovatív zenei projekt díjat. A tehetséges fiatal művészek produkcióját november 14-én a Cziffra-fesztivál részeként, a Szépművészeti Múzeum Reneszánsz Csarnokában láthatja a közönség.

Az esemény – amelyen állandó vagy időszaki kiállításra szóló jegy váltásával vagy az intézmény állandó bérletével lehet részt venni – a Kőbányai Önkormányzat támogatásával valósul meg.

Számunkra ez a díj igazi szárnypróbálgatás. Lehetőséget adott arra, hogy kilépjünk a megszokott keretek közül és bátran kísérletezzünk a zene és a tánc összefonásával. Megerősítést kaptunk abban, hogy érdemes nagyot álmodni – és tenni is azért, hogy ezek az álmok megvalósulhassanak. Enrique Granados Goyescas-zongoraszvitjét Francisco Goya művészete inspirálta. Az eseményen a zongoraszvitet két zongoristával szólaltatjuk meg, és egy táncos pár segítségével keltjük életre a Goya-festmények világát. Koncepciónkban a kortárs tánc elemeivel a festő groteszk, naturalista technikáját szeretnénk ábrázolni. A mozgás szempontjából a zene adta inspiráció áll a fókuszban. Különlegesnek tartjuk, ahogyan a vizuális és auditív élmény összeolvad a projektben, és igyekszünk nem a »zenére táncolni«, hanem mozgás által »zenévé válni«

– fogalmazott Ungár Cecília.

 

