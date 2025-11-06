Világsztárokkal és díjátadóval ünnepelt a Cziffra-fesztivál a névadó születésnapján

A Cziffra-fesztivál Ifjú tehetség díja – melyet 2017-ben hagyományteremtő szándékkal alapított Balázs János – pályájuk legígéretesebb, 18 év alatti zeneművészeit ismeri el. Idén a díjat megosztva Chang Yue Yang hegedű és Chang Yue Lian zongora tanszakos növendék vehette át.

A Cziffra-fesztivál Innovatív zenei projekt díját idén Persányi Zsófi és Radnóti Róza pályázata nyerte el. Fotó: Posztós János

A Cziffra-fesztivál idei díjazottjai jövőre mutatkoznak be

A most tízéves Chang Yue Yang ötévesen kezdett hegedűt tanulni Pekingben. 2023 óta a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, tanára Juhászné Mogyorósi Judit. Számos rangos országos zenei verseny első helyezettje, kiemelkedő zenei adottságokkal, szorgalommal és elhivatottsággal készül a zenei pályára. A tizenhárom éves Chang Yue Lian 2023-tól a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszakos tanulója, tanára Hornok István. Tehetségét számos versenyen bizonyította már. Muzikalitása, szorgalma és a hangszer iránti szeretete meghatározó szerepet játszik zenei pályafutásának alakulásában. A díjak támogatója a Kőbányai Önkormányzat.

A Cziffra-fesztivál Innovatív zenei projekt pályázat célja a fiatal művészek ösztönzése és a kulturális életbe való bekapcsolódásuk segítése.

A 2023-ban Balázs János kezdeményezésére alapított díj innovatív, a kor megváltozott igényeire reflektáló klasszikus zenei projekt létrehozásáért ítélhető oda évente egy személynek vagy csapatnak.

A zsűri döntése alapján a Cziffra-fesztivál Innovatív zenei projekt díját 2025-ben a Kőbányai Önkormányzat támogatásával Persányi Zsófi és Radnóti Róza pályázata nyerte el, amely a ,,…csak erdőket járni…’’ címet viseli.

Az alkotók inspirációjául Bartók Béla művei és természetszeretete szolgált. Az esemény, amelynek középpontjában egy zongorakoncert áll, térben és időben is újszerű és komplett, a koncerttermet és természeti helyszíneket is magába foglaló közösségépítő program. A projektet a díjazottak a jövő évi Cziffra-fesztivál részeként valósíthatják meg. A nyertesek a pénzjutalmon és a projekt bemutatásán túl egyéves mentorálást, valamint teljes körű marketingtámogatást is kapnak a Cziffra-fesztiváltól.