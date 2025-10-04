Balázs JánoszongoraművészCziffra FesztiválCziffra Györgyinterjúkoncert

Cziffra György a legpontosabb iránytű művészi és emberi hitvallásban is

Mi, zeneművészek, akik jelen vagyunk a nemzetközi vérkeringésben, úgy érzem, sokat tudunk tenni azért, hogy az embereknek a Magyarországról alkotott elképzelése helyes legyen, mivel a zene a legindirektebb lehetőség a kommunikációra – vallja Balázs János. A Kossuth-díjas zongoraművésszel, a Cziffra-fesztivál alapítójával, művészeti vezetőjével az évad koncertjeiről, a magyar zeneművek nemzetközi fogadtatásáról és arról is beszélgettünk, hogyan látja saját feladatát a világ koncerttermeiben.

Petrovics Gabriella
2025. 10. 04. 6:42
Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész, a Cziffra-fesztivál alapítója Fotó: Havran Zoltán
A Cziffra-fesztivál mára nemcsak koncertsorozat, hanem kulturális projekt is. Hogyan tudja összeegyeztetni a művészi szempontokat a közösségi, tehetséggondozói és értékmegőrző célokkal?

Cziffra
Cziffra György szellemiségét viszi tovább Balázs János. Fotó: Havran Zoltán

Cziffra György születésnapján nagy ívű zenei utazás várja a közönséget

– Mivel a Cziffra-fesztivál a legendás zongoraművész emlékét őrzi, így mindennél fontosabb az, hogy a közönség számára olyan értékes élményt nyújtsanak eseményeink, amelyek egyedi művészeti tematikára épülnek és hangsúlyozzák az előadó szuverén interpretációját. A tehetséggondozást pedig művészeti vezetőként kiemelten fontosnak tartom, hiszen a Cziffra-féle szellemiség és egyben a magyar zongoraiskola fennmaradását is a következő generáció kinevelésében látom.

Az évad során Róma, Brüsszel és New York is szerepel a fesztivál állomásai között. Mit jelent önnek, hogy a világ legjelentősebb koncerthelyszínein képviselheti Cziffra György művészetét és a magyar klasszikus zenét?

– Megtiszteltetés és nagy felelősség is, hiszen nemzetközi partnereink egyenrangú félként tekintenek a fesztiválra és annak egyedi programjaira. Valódi büszkeség, hogy egy magyar fesztivál, amelynek repertoárján javarészt magyar szerzők művei szerepelnek, ilyen mértékben felkeltette a világ legfontosabb koncerttermeinek, szimfonikus zenekarainak és fesztiváljainak az érdeklődését. Van, ahová már visszatérőként érkezünk, és vannak olyan partnereink is, akikkel már évekre előre dolgozunk. 

A Vatikánban a magyar kápolna negyvenöt éves jubileumán ad koncertet október 9-én. Hogyan készül egy ennyire szimbolikus eseményre?

A zenére mindig úgy tekintek, hogy az a jó Isten ajándéka. Egy ilyen alkalom ezt csak megerősíti bennem, és külön megtiszteltetés, hogy a szentatyával a Vatikánban lesz módom találkozni.

Mit tapasztal, a nemzetközi közönség hogyan fogadja a magyar zeneszerzők műveit és Cziffra átiratait?

– Szerencsére nagy művész elődeink már megalapozták a világban a magyar zene jó hírét, de minden esetben érzem a nemzetközi közönségen azt a kitörő lelkesedést, amelyet a saját zenénk iránt éreznek. 

A titok talán abban lehet, hogy a magyar zene nagyon beszédes, rapszodikus és őszinte.

 Ha ez társul az előadóművész által képviselt értékes előadásmóddal, akkor a közönség biztosan betekintést nyerhet a magyar lélekbe.

A Zeneakadémia fennállásának 150. évfordulója alkalmából a magyar kultúra nagykövete lett nemrég. Hogyan látja a saját feladatát a világ színpadain?

– Én mindig is többnek éltem meg egy külföldi vendégszereplést mint pusztán koncertet. Minden koncerten képviselem a hazámat, a magyar zenét, Liszt Ferenc Zeneakadémiáját és természetesen a saját művészi elképzeléseimet is.

Mi, zeneművészek, akik jelen vagyunk a nemzetközi vérkeringésben, úgy érzem, sokat tudunk tenni azért, hogy a Magyarországról alkotott elképzelése az embereknek helyes képet adjon, mivel a zene a legindirektebb lehetőség a kommunikációra.

A nagyköveti címet hálás szívvel fogadtam, folytatni fogom a jövőben azokat a kultúrmissziókat, amelyeket az elmúlt években elkezdtem, és bízom benne, hogy segíthetem, támogathatom mindazon kezdeményeseket, amelyek értéket és minőséget képviselnek a kultúra ápolásában.
A Müpa színpadán José Cura és Miklósa Erika oldalán lép fel november 5-én, Cziffra György születésnapján. Mitől lesz ez az est különleges?

– Cziffra György születésnapja mindig egyfajta örömünnep. Miklósa Erikával és José Curával egy igazán unikális estre készülünk, ahol az operáktól Cziffra György-átiratokon át, magyar és argentin népdalokon keresztül eljutunk a filmslágerekig és ikonikus könnyűzenei dalokig. Nagy ívű zenei utazás várható a koncerten.

Minden év februárja a Cziffra-fesztivál egyik csúcspontja. Most milyen produkciót vár leginkább, és miért?

– Nehéz kiemelni egyet, hiszen mindegyik eseményben van valami egyedi, valami, amit eddig a közönség így még nem élhetett át. A klasszikus zene, a jazz és a világzene, a bárzene, valamint az irodalom, a képzőművészet, a kerekasztal-beszélgetések mellett fiatal zeneművészek előadását is hallhatja majd a közönség. 

A fesztivál egyik kiemelt célja a fiatal tehetségek bemutatása. Mit szeretne átadni a következő generációnak a mesterségéből és Cziffra örökségéből?

– A hitet, azt az erőt, amit éreznünk kell magunkban.

A tehetség munka nélkül üressé válik.

 Cziffra György a legjobb példa, a legpontosabb iránytű művészi és emberi hitvallásban is. 

Ha Cziffra György hallaná önt játszani, mit remélne, mit mondana?

– Talán azt, hogy: folytassa, János!

 

